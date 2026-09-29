Un violent incendie éclate en pleine nuit près de Lyon : 150 pompiers mobilisés, ce secteur à éviter

Un violent incendie s’est déclaré aux alentours de 4h du matin ce mardi 29 septembre à Ronno, près du parc éolien situé entre plusieurs communes du secteur.

Face à l’ampleur des flammes, d’importants moyens ont rapidement été dépêchés sur place. Vers 7h, plus de 150 sapeurs-pompiers et une soixantaine d’engins étaient engagés pour tenter de maîtriser le sinistre.

Un bâtiment de 600 m² entièrement embrasé

Les premiers dégâts constatés sont conséquents. Un bâtiment d’environ 600 m² a été entièrement ravagé par les flammes, tandis qu’un second bâtiment était également touché par l’incendie. Selon un premier bilan encore provisoire, au moins 15 hectares ont brûlé dans le secteur.

Les secours ont également procédé à l’évacuation de trois personnes habitant dans les hameaux de Pinay et Balichal. Leurs habitations ont été protégées par les sapeurs-pompiers.

À ce stade, aucune victime n’est à déplorer et aucune évacuation supplémentaire n’était engagée. L’intervention restait toutefois particulièrement importante dans la matinée et les secours conseillaient d’éviter le secteur.