Disparition inquiétante près de Lyon : l’adolescente de 15 ans aperçue seule dans le métro à Paris

L’adolescente de 15 ans n’a plus donné signe de vie à ses proches depuis jeudi 24 septembre, après avoir quitté son domicile de Sérézin-du-Rhône, au sud de Lyon.

Ce matin-là, la jeune fille devait rejoindre son lycée situé à Vienne, en Isère. Elle ne s’y est finalement jamais présentée. Face à cette disparition jugée inquiétante, les gendarmes ont diffusé samedi un appel à témoins afin de recueillir tout élément susceptible de faire avancer les recherches.

Depuis, les investigations ont permis de reconstituer une partie de son trajet. D’après les informations rapportées par nos confrères du Progrès, l'adolescente aurait pris, dès jeudi, un TGV en direction de Paris.

Sa trace aurait ensuite été retrouvée dans la capitale grâce aux images de vidéoprotection. La jeune fille aurait été aperçue dans le métro parisien jeudi soir, quelques heures seulement après son départ de Sérézin-du-Rhône. Elle se trouvait alors seule.

Depuis cette apparition, aucune nouvelle localisation de l’adolescente n’est mentionnée. Elle était toujours recherchée ce lundi matin.

Selon les éléments disponibles, il s’agirait de la première fugue de l’adolescente. Elle serait également partie avec peu d’argent et sans son téléphone portable habituel, même si elle pourrait disposer d’un autre appareil.

Pauline Gayvallet mesure 1,63 m et est de corpulence mince. Au moment de sa disparition, elle portait une veste de survêtement grise, un jean bleu à patte d’éléphant ainsi qu’une boucle d’oreille noire à l’oreille gauche.