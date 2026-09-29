Une nouvelle journée de mobilisation se prépare dans la fonction publique. Plusieurs organisations syndicales appellent les agents à faire grève ce mardi 29 septembre, avec des manifestations organisées dans toute la France. L’appel national porte notamment sur les rémunérations, les conditions de travail et les moyens accordés aux services publics.

Dans le Rhône, deux rendez-vous sont annoncés : à 10h30 devant la Manufacture des Tabacs à Lyon et à 11h place des Arts à Villefranche-sur-Saône.

Hôpital, école, pompiers et justice au cœur des revendications

Dans leur appel local, les syndicats dressent un constat particulièrement critique de la situation des services publics.

Ils dénoncent notamment le manque de personnels, de lits et de moyens à l’hôpital, les difficultés rencontrées dans l’Éducation nationale, le manque d’effectifs chez les pompiers ainsi que la charge de travail de la justice.

"Quand le service public recule, c’est tout le monde qui subit", affirment les organisations, qui estiment également que les collectivités et les services de l’État doivent faire face à des besoins croissants avec des moyens insuffisants.

L’appel national à la mobilisation du 29 septembre est porté par les organisations représentatives de la fonction publique et reprend également ces revendications autour des salaires et des moyens.

Revalorisation du point d’indice et créations de postes réclamées

Les syndicats réclament en particulier une augmentation des salaires, avec une revalorisation du point d’indice et son indexation sur l’inflation.

Ils demandent aussi des créations de postes, davantage de crédits de fonctionnement, une amélioration des conditions de travail et le maintien de services publics accessibles sur l’ensemble du territoire.

L’abrogation de la réforme des retraites et la revalorisation des pensions figurent également parmi les revendications portées dans le tract rhodanien.

Les organisations mettent enfin en cause les choix budgétaires du gouvernement, qu’elles jugent défavorables aux services publics. Les montants avancés dans leur appel concernant les dépenses militaires ou les aides publiques aux entreprises relèvent de leur argumentaire syndical.

Deux manifestations dans le Rhône

À Lyon, le départ du cortège est prévu à 10h30 depuis la Manufacture des Tabacs.

À Villefranche-sur-Saône, le rassemblement est fixé à 11h place des Arts.

La CGT confirme au niveau national une journée de grève et de manifestations le 29 septembre, notamment pour les agents hospitaliers, enseignants, pompiers et, plus largement, les salariés assurant des missions de service public.