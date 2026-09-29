Une nouvelle journée de mobilisation se prépare dans la fonction publique. Plusieurs organisations syndicales appellent les agents à faire grève ce mardi 29 septembre, avec des manifestations organisées dans toute la France. L’appel national porte notamment sur les rémunérations, les conditions de travail et les moyens accordés aux services publics.
Dans le Rhône, deux rendez-vous sont annoncés : à 10h30 devant la Manufacture des Tabacs à Lyon et à 11h place des Arts à Villefranche-sur-Saône.
Hôpital, école, pompiers et justice au cœur des revendications
Dans leur appel local, les syndicats dressent un constat particulièrement critique de la situation des services publics.
Ils dénoncent notamment le manque de personnels, de lits et de moyens à l’hôpital, les difficultés rencontrées dans l’Éducation nationale, le manque d’effectifs chez les pompiers ainsi que la charge de travail de la justice.
"Quand le service public recule, c’est tout le monde qui subit", affirment les organisations, qui estiment également que les collectivités et les services de l’État doivent faire face à des besoins croissants avec des moyens insuffisants.
L’appel national à la mobilisation du 29 septembre est porté par les organisations représentatives de la fonction publique et reprend également ces revendications autour des salaires et des moyens.
Revalorisation du point d’indice et créations de postes réclamées
Les syndicats réclament en particulier une augmentation des salaires, avec une revalorisation du point d’indice et son indexation sur l’inflation.
Ils demandent aussi des créations de postes, davantage de crédits de fonctionnement, une amélioration des conditions de travail et le maintien de services publics accessibles sur l’ensemble du territoire.
L’abrogation de la réforme des retraites et la revalorisation des pensions figurent également parmi les revendications portées dans le tract rhodanien.
Les organisations mettent enfin en cause les choix budgétaires du gouvernement, qu’elles jugent défavorables aux services publics. Les montants avancés dans leur appel concernant les dépenses militaires ou les aides publiques aux entreprises relèvent de leur argumentaire syndical.
Deux manifestations dans le Rhône
À Lyon, le départ du cortège est prévu à 10h30 depuis la Manufacture des Tabacs.
À Villefranche-sur-Saône, le rassemblement est fixé à 11h place des Arts.
La CGT confirme au niveau national une journée de grève et de manifestations le 29 septembre, notamment pour les agents hospitaliers, enseignants, pompiers et, plus largement, les salariés assurant des missions de service public.
mais nous nous vîîîîmes...combien en arrivant au port ?meeeerde...Signaler Répondre
Il fut un temps où nous étions 1 million dans la rue pour défendre le service publique...Signaler Répondre
Aujourd hui 300000 personnes dans toute la france.
1 million de personnes seulement a Paris pour la venue du pape dans le calme et la bienveillance...👍
Je me demande si la liturgie n a pas remplace la litanie syndicaliste et LFIste.. ..🤣🤣
tu ramènes encore ,grossier avec la dame, ta "science" sans égards?pourquoi ne peux tu pas te contrôler et t'exprimer sans humilier cette innocente personne qui ne demande qu à débattre?...j'imaginais le jésuite hautain et condescendant mais pas à ce point..tu n'es que le con descendant :fais gaffe à pas trébucher dans l'escalier!Signaler Répondre
dernière choseSignaler Répondre
quand on a tort on a la politesse de s'excuser et l'intelligence de se taire. apparement tu manques des 2.
c'es ce que j'ai voulu dit mais j'oublié les points d'interrogations à la fin des phrases pour le coté ironique de mon commentaire.Signaler Répondre
je vais m'arrêter à le première phrase de ton comSignaler Répondre
"Premièrement , je vous parle d'un enseignement du primaire en fin de carrière !"
un enseignant du primaire ca s'appelle professeurs des écoles depuis 1990.
hors relis ton message "Exemple maître d'école CM1 / CM2 salaire de DEPART 3200€ net" le départ c'est en fin de carrière?
mais comment appelle t on officiellement un contrôleur aérien? un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
oh comme mentionné sur la grille de salaire indiciaire que vous présente.
stop ou encore?
contrairement à toi je ne pense pas tout savoir et avant de dire quelque chose je le vérifie.
Fonctionnaires territoriaux de catégorie CSignaler Répondre
Les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Ils sont responsables de l'assistance aux enseignants dans les classes maternelles et jouent un rôle essentiel dans l'éducation des jeunes enfants. Leur statut est régi par la fonction publique territoriale, et ils sont recrutés par les mairies après une période d'essai.
atsem.info
Vous êtes désolant dans vos mensonges !Signaler Répondre
Premièrement , je vous parle d'un enseignement du primaire en fin de carrière !
Et vous me répondez par autre chose ! Comique .
Je vous parle des contrôleurs aériens !
Vous savez ceux qui sont dans la tour de contrôle
Vous comprendre ?
ils font 32 heures par semaine salaire d'embauche
4000€ salaire fin de carrière 7000 € de sont des agents d'état des fonctionnaires si avez du mal à comprendre !
Alors réfléchissez et puis parlé après .J.M
Fonctionnaires territoriaux de catégorie CSignaler Répondre
Les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Ils sont responsables de l'assistance aux enseignants dans les classes maternelles et jouent un rôle essentiel dans l'éducation des jeunes enfants. Leur statut est régi par la fonction publique territoriale, et ils sont recrutés par la mairie après une période d'essai.
atsem.info
+4
atsem.info
atsem-fonctionnaire - atsem.info
Assemblée nationale
Question n°98843 : agents territoriaux spécialisés des écoles ...
ALLEZ BAISSE LA TETE!!!!!!!!!!!
dans les écoles publiques les atsem ne sont pas des fonctionnaires territoriaux de catégorie CSignaler Répondre
les auxiliaires puéricultrices dans une crèche publique ne sont pas des fonctionnaires territoriaux de catégorie C
donc qui doit se taire?
capello!se ré-habituer à travailler,et partout:les employés municipaux ont dorenavant plusieurs casquettes..les retraites ne seront plus ré-évaluees tous les ans..dans certains magasins d'alimentation ,ils-elles déjà sont passé-e-s de 3 à 1 serveur en 6 mois,avec le même boulot...il faut chercher des économies de fonctionnement partout..on ira moins loin en vacances ou pas du tout,on reprendra le velo because carbur trop cher(je ne suis pas écolo)c'est la fin...avec rn ou lfi ,çà sera le même tabac..Signaler Répondre
C'est toi le comique! Dans une école c'est quoi? Quand on connais pas le sujet, on se tais 😉😉Signaler Répondre
les services de petites enfance? ca marche tellement bien le privé.Signaler Répondre
les ephads?
la sécurité aérienne
la police? on confit au privé?
la fonction publique c'est la santé, l'éducation, la sécurité.Signaler Répondre
tout va bien dans les hopitaux
les pompiers ont combattu des méga feu avec des pistolets à eau
il manquait au moins un enseignant dans un college sur deux en septembre.
on recrute les policiers à 7/20. et ca c'est pour la nationale je vous parle pas de la municipale.
pourquoi dénigrer (en mentant en plus) les gens qui demandent de meilleures conditions de travail.
de meilleures conditions de travail pour eux ca veut dire de meilleures conditions d'accueil pour toi.
Comique je te donne un indice c'est une atsem ou une auxillaire puéricultrice dans une creche.Signaler Répondre
A part les pompiers et les hôpitaux, ils sont culotté, le licenciement de 7000 fonctionnaires préconisé par Édouard Philippe est une bonne idée!Signaler Répondre
Que ces jeunes aillent étudier dans un autre pays pour ce rendre compte de la chance d’être en France ..Signaler Répondre
3 infos 3 mensongesSignaler Répondre
salaire débutant d'un enseignant 1900 net
https://www.forprof.fr/salaire-des-professeurs-des-ecoles-grille-primes-et-evolution-de-carriere
salaire des contrôleurs aérien 1900 brut
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-ingenieur-controle-navigation-aerienne-icn/1/6650.htm
concernant la retraite.
les primes 25% du salaire ne sont pas pris en compte dans le calcul de la retraite qui est de 75% des 6 derniers mois de salaire. soit 75% de 75% du dernier salaire
alors tu t'excuses pour tes erreurs et tu vérifieras tes infos la prochaine fois ou tu nous explique pourquoi tu diffuse de fausses infos?
Depuis 1946, les agents EDF paie 90% de moins sur le tarif edfSignaler Répondre
Qui dis mieux?
Cite moi les avantages d'un fonctionnaire territorial de catégorie C 😉Signaler Répondre
Commence a faire un effortSignaler Répondre
Moi il est hors de question ! !
Il y a 6 millions d'assistés en France! Chômeurs et rmistes! Tu en pense quoi? Au fait les enseignants, les Atsem sont des fonctionnaires! On les vire?Signaler Répondre
Jaloux frustréSignaler Répondre
Au fait tu as touché ton RSA? 🤣🤣🤣Signaler Répondre
en Allemagne les soignants n'ont pas le statut de fonctionnaire contrairement à la France.Signaler Répondre
il a commence y a combien de temps le 1er mandat de Macron.Signaler Répondre
"La loi du 28 avril 1832[29] a introduit dans le droit français, par la modification de l’article 331 du Code pénal (ancien article réprimant le viol, transféré à l’article 332), un seuil de « majorité sexuelle », fixé alors à 11 ans. Le seuil de la majorité sexuelle est repoussé à 13 ans par la loi du 13 mai 1863[30]. L’article 331 est de nouveau modifié et le seuil de la majorité sexuelle est porté à 15 ans par l’ordonnance du 2 juillet 1945[31]."
c'est dommage sans la partie complotiste votre commentaire étant très pertinent.
il y en a marre de ces syndicats qui appellent toujours à la grève ! C'est bien le moment de faire grève alors que l'on attend des efforts de tout le monde !!Signaler Répondre
Surtout pour voir défiler toujours les mêmes !
Ceux qui ont la garantie de l'emploi
Ceux qui partent à la retraite plutôt que les autres
Ceux qui ne cotisent pas pour leurs retraites
Savez vous qu'un agent d'état " fonctionnaire"
Part à la retraite avec le montant de son dernier salaire !!
Exemple maître d'école CM1 / CM2 salaire de départ
3200€ net
Contrôleur aérien fonctionnaire salaire de départ
7000 €
Elle est pas belle la vie ! Merci les syndicats ! J.M
Beaucoup beaucoup beaucoup savent parfaitement à quoi sert réellement le "mille feuille administratif français".Signaler Répondre
Pas pour la population non non non non .... des milliers de postes partout en France, parfois "petits postes" parfois de "gros postes très bien garnis". Pas mal de postes qui ne servent strictement à rien (on peut parler en effet de poste de complaisance ou simplement de postes fictifs).
Tout le monde le sait, cela sert la droite et la gauche... pourquoi personne n'est jamais réellement monté au créneau des postes de la RATP (dont celui su maire de St - Denis).
On y place souvent les copains, les relations, les perdants d'élections... donc on créé des couches supplémentaire et pour justifier il faut embaucher les fonctionnaires qui vont avec la couche qui feront doublon voir triplon avec les autres couches.
Et les "fonctionnaires" des médias publics ils seront dans la rue? maintenant qu'on connait le revenu médian de cette entreprise et les "acquis" cela ferait sacrément mal au cul..
Et les "cheminots" ils seront dans la rue... je laisse les gens s'intéresser réellement au statu du cheminot et sur son volume horaire réel..
ce qui m'a toujours fait rire c'est qu'on parle parfois du volume horaire moyen d'un fonctionnaire (en municipal c'est moins de 35h je crois)... mais je ne connais pas de services publics avec réellement une vraie badgeuse. parfois oui en effet mais si je prend mon exemple de certains cheminot de ma connaissance on badge rapidement pour aller faire prendre le café en salle de pause pendant 1 heure le matin.
Intéressant tout cela ...
Il faut plus de policier c'est clair mais les syndicats de police obligent les chefs a remplacé des départs en retraite (en administratif) sur des postes qui sont inutiles... ça on en parle pas trop non plus de la gestion RH (parfois sur des secteurs critiques).
Pas d'accord, Manu a tout fait pour les Français.Signaler Répondre
Une fois président ses 2 premières mesures ont été la suppression de l'ISF et l'abaissement de l'âge de liberté sexuelle de 16 à 15 ans.
Ce qui prouve bien que dès le début il faisait passer l'intérêt des Français avant les siens.
Vous trouverez toujours des esprits chagrins pour dire que l'ISF était pour remercier ceux qui avaient payer sa campagne et que l'âge sexuel était pour que Brigitte ne soit pas embêter.
Mais c'est faux, il a toujours aimé les Français surtout depuis les gilets jaunes.
Et ceux qui disent qu'il se venge en ne baissant pas le prix des carburants se trompent.
Il ne peut quand même pas augmenter la dette de plus de 1400 milliards et donner 1 ou 2 milliards aux Français.
Pas de politique, simple constatation.
Oui ,25% sur tout ce qui est importé,5.5% sur ce qui est produit en France !Signaler Répondre
Dans des bureaux devant des ordinateurs, qui surveillent ceux qui travaillent....Signaler Répondre
Si c’est le rêves que vous décrivez il faut vite postuler.Signaler Répondre
L’hôpital,les pompiers,la police sont des fonctionnaires.
Ils ne se branlent pas les couilles toutes la journée et sont encore moins grassement payés.
Et heureusement qu’ils sont là.
Bref encore un cliché du fonctionnaire qui fait 10h/15h pour 3000e par moi.
Et un fonctionnaire qui fait grève, il fait quoi ? Il se met à travailler ?Signaler Répondre
ouiiii!!(c'est toi capello?)Signaler Répondre
en 1980 , nous comptions 3 millions de fonctionnaires ; en 2024 nous en étions a 5,9 ... entre temps , des milliers de bureaux de postes , de commissariats ont fermé ; il manque des soignants dans les hopitaux , des policiers , des magistrats , des enseignants ; ou sont ces 3 millions de fonctionnaires supplémentaires et que font-ils ?Signaler Répondre
êtes vous prêt a payer une tva a 25 % sur tout ce que vous consommer (y compris la bouffe) pour payer tout cela ? nous comptons 90 fonctionnaires pour 1000 habitants ; en Europe et dans les pays de l' OCDE , c'est de l'ordre de 30 a 40 ; mais il en faut encore plus ? nous passons le cap des 3600 milliards de dettes ; mais on va encore augmenter les salaires des fonctionnaires ?Signaler Répondre
Bande de feignasses !!!! Allez bosser !!! on ne voit presque que les fonctionnaires privilégiés qui font la grève dans ce pays, ils se branlent les cou*lles toute la journée, toujours en pause, sont gracement payé et financé par les contribuables et ils se permettent d'être désagréable et faire grève !!! il y a des grandes tartes dans la gueule qui se perdentSignaler Répondre
De mémoire le site "contribuables associés" avait estimé sur 20 ans (2002 / 2024) le trou des caisses du publics à je crois 1200 milliards.Signaler Répondre
Les prévisions pour le futur montrent clairement que le système n'est pas supportable.
Pourquoi aucun politique n'agit avant la catastrophe ???
Le Point ne parle même pas de "retraite" mais parle de "salaire à vie"
L'Energie en effet vaste mafia. Un dessin humoristique montrait le système de l'énergie il y a 50 ans (assez direct 3 flèches EDF ou GDT - Etat - consommateurs) et maintenant multiplication de flèches dans tous les sens avec énormément d'intervenants (et donc énormément de fuite d'argent public dans des comptes privés).
Donc si on met son nez dans le système énergétique il faut en plus parler des conflits d'intérêts et forcément regarder les détournements d'argents.. Suivre l'argent et on comprend le pourquoi du système en place.
La spirale mortifère est de nouveau en marche. Les français - totalement inconscients - vont maintenant achever leur pays !!!!Signaler Répondre
Vous me faites rireSignaler Répondre
j'ai fais 2 fonctions publiques sur les 3 ... j'ai énormément de connaissance qui sont passés du privé au public ou du public au privé.
Arrêtez de mentir aux gens car cela ne fonctionne plus.
Je vous laisserais vérifier le niveau des salaires dans le privé (les boites classiques par les grandes groupes multinationaux). Je vous laisserais vérifier si dans le privé il y a tout le monde qui est augmenté ... bien sûr que non car par des passes passes comptables les boites vident les caisses en NAO et donc pas d'obligation.
Si a chaque fois qu'on compare privé / public, on prend dans le privé des employés de grands groupes forcément on fausse la donne.
Puis en plus des privilèges du publics on ne parle pas assez de tout l'écosystème environnant: banque (prêts préférentiels, assurances réduites, avantage garde enfants, résidences de vacances etc etc etc)
je le redis j'ai fais 2 fonctions publiques sur le 3. Forcément quand on voit cette hémorragie de pognon pour un service de plus en plus minable cela énerve (encore dernièrement en mairie je tombe sur un préposé au "tampon").
juste une réforme on passe tous le monde à 25 ans à calcul de pension et on interdit l'explosion des échelons avant la retraite.
on autorise tout le monde à capitaliser dans taxations (les PER sont taxés)
on supprime l'emploi à vie
on créé réellement de vraies caisses et l'Etat arrête les passes passes comptables
regardez bien vos factures d électricité.il y a une taxe qui s appelle,CTA , contribution tarifaire d acheminement, quand on tape CTA sur internet,on apprend que cette taxe sert a financer les retraites des gaziers et électriciens .En clair c nous qui payons leurs retraites .un vrai scandale.Signaler Répondre
Le rapport de la commission parlementaire sur l'argent des syndicats est le seul à avoir été censuré ... donc cela donne une idée de la gestion mafieuse de ce système.Signaler Répondre
des syndicats qui utilisent aussi l'argent pour faire autre chose car souvent certains sont activement en politique (CGT et CFDT) et affiliés à des partis politiques (on pourrait parler de détournement de fonds publics).
En réalité à l'époque on "ne savait pas" car on avait que peu de moyen d'avoir une information diversifiée. Mais aujourd'hui avec l'explosion des médias les choses sortent facilement et on se rend compte assez halluciné qu'on est dans un système qu'on pourrait qualifier de "mafieux".
Appel à manifestation ou à agressions et dégradations ?Signaler Répondre
"espèce de capello"!!Signaler Répondre
Ce mois de septembre paraît interminable 😂Signaler Répondre
Bon résumé de ma propre réflexion.Signaler Répondre
On pourrait aussi mentionner le coût des syndicats pour Nicolas, des associations bidons, des soins gratuits pour les non cotisants, là on arrive facile a au moins 5 milliards.......
Javier MILEI arrive ce jour, réélu dans son pays, de 19 ministères réduit a 9, économie relancee. Enfin sorti de la misère, les argentins devraient nous inspirer...
il faut se renseigner correctement avant de dénoncer tout et n’importe quoi, jetez un œil sur les grilles indiciaires de la fonction publique ….des échelons à 3 ou 4 ans, avec pour certaines, 1 seul point d’écart…soit la modique sommes de 4€93 brut, wouahhh, tout ça ! Il arrive de plus en plus souvent à l’administration d’être dans l’obligation de donner des primes d’indemnités différentielles pour ne pas payer ses agents en desssous du smic et se trouver dans l’illégalité. donc les retraites de la plupart, sera inférieure à celles du privé.Signaler Répondre
une situation économique, sociale, sécuritaire catastrophique ayant pour auteur le show man médiatique Emanuel Macron , et beaucoup d acteurs entraînés dans la rue par l autre show man médiatique Melanchon.Les 2 ont un seul point commun, a savoir un ego surdimensionné qui mène le pays a la ruine, le seul point important étant qu on parle d eux pour avoir le premier rôle.Peu importe ce que l on dit d eux , l important est que l on parle d eux .Signaler Répondre
Macron a augmenté la dette de 1 400 milliards d'euros pour plaire à Vanderlayen mais il n'y a jamais d'argent pour les Français...Signaler Répondre
Cherchez l'erreur.
Oui l'erreur se prénomme Emmanuel.
on n’est pas obligé d’etre marxiste pour beneficier de conditions de travail haut de game: cf Europe du Nord et SuisseSignaler Répondre