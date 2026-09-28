"C’est comme cela qu’on fait des Samuel Paty" : à Feyzin, la décision du tribunal suscite une "immense incompréhension"

Dans un communiqué commun, des enseignants et personnels d’éducation des collèges Frédéric-Mistral de Feyzin et Jacques-Prévert de Saint-Symphorien-d’Ozon font part de leur "vive émotion" et de leur "profonde indignation collective" après la relaxe d’un parent d’élève.
L’homme avait comparu le 15 septembre devant le tribunal correctionnel de Lyon après des propos tenus à l’encontre d’un professeur d’EPS du collège de Feyzin. Selon les éléments rapportés sur cette affaire, le père avait notamment déclaré : "C’est comme cela qu’on fait des Samuel Paty", dans un contexte de désaccord autour d’une heure de colle infligée à son fils.
Dans leur communiqué, les personnels des deux établissements rappellent que le tribunal a qualifié les propos d’"inadmissibles", tout en prononçant la relaxe du prévenu. Une issue qui suscite chez eux "une immense incompréhension".
Les personnels réclament une "protection réelle"
La communauté éducative estime que cette décision "résonne comme un signal alarmant et renforce un sentiment de vulnérabilité déjà critique". Elle considère également qu’associer le nom de Samuel Paty, professeur assassiné en 2020, à une contestation liée à l'enseignement ne doit pas être banalisé.
Les personnels disent ainsi refuser de "céder à l’intimidation" dans un contexte qu’ils décrivent comme marqué par la multiplication des agressions verbales et des contestations de l’autorité pédagogique.
Au-delà de leur soutien au professeur concerné, les signataires réclament une réponse plus ferme face aux menaces visant les agents de l’Éducation nationale. Ils demandent notamment une "protection réelle" et souhaitent que la protection fonctionnelle soit déployée "systématiquement et sans délai" pour les personnels menacés.
Ils défendent également le maintien du dialogue avec les familles, tout en estimant que celui-ci ne peut s’exercer que dans le respect de "la dignité et de la sécurité des personnels."
La communauté éducative de Feyzin et Saint-Symphorien-d’Ozon affirme enfin vouloir continuer à "faire bloc" pour défendre la liberté d’enseigner, la laïcité et les valeurs de la République.
1000 euros prélevés directement sur son compte pour indemniser la victime aurait été une bonne condamnationSignaler Répondre
A la place de la paperasse et que dalle
La justice est bidon
Encore DEUX fautes, pauvre cerveau de moineau.Signaler Répondre
Et en plus ils l'ont à demi mots avoués, depuis qu'un prétendu compte dormant attribué à Quentin Deranque s'est réveillé quelques jours après son meurtre.Signaler Répondre
La résurrection d'un des comptes a permis de voir tout le travail objectif d'enquête de Mediapart sur ces prétendus comptes.
avec ta bosse de prétentieux,tu es bien plus moche,,quasimodo!Signaler Répondre
Personne comprend que ces gens là ne soient pas immédiatement déchus de la nationalité pour peut qu'ils l'aient etSignaler Répondre
qu'ils ne soient expulsés manu militari du pays.
Des communautés entières d'extrémistes religieux complétement psychotique & violent et des viviers à terroristes en puissance et vous laissez faire ?
Qu'est ce que vous attendez pour les virer à grand coup de pompe ds le derrière il vous faut un autre Paty ou Bataclan ?
Les même qui viendront ensuite tous en cœur pleurer quand ce drame va se reproduire inévitablement parce qu'ils n'auront rien fait pour l'empêcher.
A ce stade c'est de la complicité .Vous serez coupable au même titre du meurtres de ces prochaines victimes.
Un tel niveau de lâcheté et d'incompétence mais quelle honte pour la France.
Coquet avec une veste avec un dragon... j'ai un doute ;)Signaler Répondre
Proces en diffamation contre mediapartSignaler Répondre
mediapart 200 - adversaire 5
Mediapart s'est souvent trompé : rappelez vous l'affaire Cahuzac, l'affaire Kadhafi.Signaler Répondre
et bientôt ton pseudo deviendra une insulteSignaler Répondre
Mediapart n'invente pas de sujets dites-vous ???Signaler Répondre
Les prétendus comptes X de Quentin Deranque ont été complètement inventé.
Pour tenter de donner du crédit à leur invention, ils se sont appuyés sur des comptes dormants depuis l'assassinat de Quentin Deranque. Sacré travail journalistique 😂 !
on m'a piqué mon pseudo ,qu y disait...t'as la mémoire sélective ?et rappelle toi:l'âne braie bien ,mais il sait TE donner des coups de sabotSignaler Répondre
tu t'es bien fait "s'atrape-r"..tu pourras toujours nier avec des effets de manches d'avocat marron ,tu es fait comme un rat:tu es maintenant marqué à la culotte..je te colle au train comme une merde de chien à ta semelle ,et çà m'amuse bougrement!et je suis très malodorant!il va falloir faire à present preuve d'imagination pour échapper aux veneurs qui te filent le train..et là on va juger de ta ruse...tes postures de mépris n'y changeront rien!Signaler Répondre
Va falloir revoir votre logiciel et le mettre à jour parce qu'en ce moment c'est la lune de miel entre les deux. Mais rassurez-vous, il n'y a aucun respect là-dedans, juste des intérêts.Signaler Répondre
Je suis rarement devant la télé le soir... mais ce lundi soir en zappant pour trouver un truc un peu potable j'ai été impressionné.Signaler Répondre
Les chaines se sont passées le mot pour faire de l'anti RN concerté ? LCP (public) qui devrait être neutre, totalement à charge.
Belle orchestration que cette sortie du papier de médiapart.
Cela fonctionnera t'il ? j'ai des doutes
en 2017 on a eu la même orchestration contre Fillon (belle alliance en 2017 entre média, gauche, judas LR, financiers macronistes etc etc) . 2022 rebelotte pas de débat ni de campagne.
Je pense que cela sera paroles contre paroles et vu qu'on sait depuis plusieurs années qu'une partie importante de nos médias mentent et trafiquent les infos cela n'impactera pas.
Pour croire réellement un média il faudrait qu'il prouve sa probité de longue date et sa neutralité... mais actuellement en France ce type de média n'existe pas et les gens le savent parfaitement.
LFI veut marcher dans les pas de l'Iran : faire sa petite révolution de fachos avec l'aide des islamistes.Signaler Répondre
Sauf qu'en Iran, après la révolution, les mollahs ont pendu tous ces glands de gauchistes.
Le CRIF lâche le RN ? 😂😂😂Signaler Répondre
Le CRIF n'a JAMAIS soutenu ou eu de la bienveillance envers le RN, jamais !
Ils ne lâchent pas un parti qu'ils ont toujours méprisé.
Quant aux guignols d'extrême gauche LFI, PC et pseudos écolos qui récupère cette histoire, ils sont très mal placés pour parler d'antisémitisme, eux qui vomissent sur les juifs à longueur de journée.
On connaît bien la méthode "retour de la peste brune" pour discréditer le RN. De la bouche de la peste rouge, ça serait comique si ce n'était lamentable.
Aujourd'hui le fascisme est à gauche, et Média part est un torchon d'ultra gauche dirigé par un dingue.
L'âne braie bien.Signaler Répondre
1) Non ce n'est pas moi, je poste sous mon pseudo.
2) N'emploie pas des mots dont tu ignores le sens et qui n'ont rien à faire ici, comme "satrape".
3) Tu as encore fait CINQ fautes en moins de deux lignes.
Plenel, fondateur de Médiapart, a salué les membres de mouvement terroriste Septembre noir. Qu'en pense ce torchon ?Signaler Répondre
Autant Mediapart est politisé, autant il n'invente pas de sujet (ils ne sont pas au niveau de CNews).Signaler Répondre
À tous ceux qui auraient la mémoire courte : l’antisémitisme n’est pas un accident de parcours pour le RN, c’est l’histoire de ce parti. Voilà le vrai visage de l’extrême-droite.Signaler Répondre
Quand est-ce que ces juges corrompus devront rendre des comptes ? Comment est-il possible que dans des cas similaires deux juges rendent des décisions complètement différentes. Ce système est pourri. Il doit être refondu pour que les juges soient responsabilisés et rendent des comptes sur les décisions prises.Signaler Répondre
Mais entre LFI et le RN, les juifs ont bien moins à craindre du RN.Signaler Répondre
Je leur souhaite bien du courage si on a le choix entre la peste et le choléra.
Il aurait fallut commencer votre message par "Jordan Bardella : source Mediapart", on aurait deviné la suite à la virgule près sans avoir à lire votre message.Signaler Répondre
quand j'etais coquet ,je m'étais offert jadis une jolie veste grise à col mao ornée dans le dos d'un splendide dragon doré , chez Ming Li Foo(mais il n'avait pas de natte)Signaler Répondre
Le Crif estime que les écrits antisémites attribués à Jordan Bardella sont "une illustration des limites de la dédiabolisation du Rassemblement national". le Crif lache le RN ils ont compris en fin le danger de l’extrême droite chaque jour un scandale après Carcassonne d’autres révélations font arriver vous avez aimer Fillion en 2017 vous allez adorez le RN en 2027Signaler Répondre
Le Modem est accusé de la même chose non?Signaler Répondre
si vous aviez suivi les enquêtes concernant l'utilisation des assistants parlementaires européens vous sauriez peut être que TOUT les partis ont fait la même chose et qu'en effet LFI est dedans.
Pourquoi nos juges n'ont pas mis en accusation ce parti mystère ... cela va avec tous les articles 40 et les dénonciations pour antisémitisme qui ne sont pas instruits, aller savoir pourquoi... mais je crois qu'une majorité de français se sont faits une idée assez claire de la Justice (qui n'a rien de démocratique et républicaine).
Venir faire croire aux gens que le RN est le parti le plus "corrompu" du pays, déjà c'est une idiotie car personne ne le croit réellement et en plus cela le renforce d'autant plus.
On a vu depuis 10 ans de macronisme que le parti unique est bourré de conflits d'intérêts (encore ses derniers mois avec le plan pour l'énergie)
LFI? un business sectaire et un peu familial, là aussi il y a un peu de pognon qui traine en famille ou via différents moyens (la Chiquirou qui s'empoche du pognon via leur "média")...
C'est le beau jeu du gauchisme de ne jamais condamner les "pourris" de son camps et de laisser au contraire prospérer cet affairisme... car au final au fil des décennies le gauchisme c'est un peu cela en résumé un peu d'affairisme, de copinage, de cooptation... suffit de voir les médias publics
tu commences avec "tous les magasins de fringues de la guille sont tenus par des juifs" et tu finis par "les Juifs mènent une conspiration internationale visant à détruire la civilisation occidentale"Signaler Répondre
en plus c'est faux il n' y a pas que des juifs qui tiennent les magasins de fringues de la guille
Les deux sont à vomir.Signaler Répondre
fautes exprès pour leurrerSignaler Répondre
Ce qui est très exagéré et donc peut susciter l'antisémitisme chez les ignares haineux, c'est la généralité : Toutes les banques ou toutes les bijouteries...on pourrait rajouter TOUS les inventeurs, ou TOUS les grands musiciens ou TOUS les grands peintres ou TOUS les grands professeurs de médecines, etc... La modération n'est pas l'appanage des extrémistes qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est la raison pour laquelle je les qualifie de "pousses aux crimes". Tous les êtres humains ont les outils pour réussir c'est notre héritage, à nous de faire ce qu'il faut et surtout sans jalouser le voisin.Signaler Répondre
Je préfère ça que voir un maire LFI en l'occurrence bally bagayoko , danser devant une poubelle en feu avec des lycéens bloquant un établissement .Signaler Répondre
encore raté. t'en mets pas une dedans.Signaler Répondre
capello ne fait pas de faute moi si
Et alors , qui n’a jamais dit , " tous les magasins de fringues de la guille sont tenus par des juifs " ou encore " toutes les joaillerie d’anvers sont tenues par des juifs " , il n’y a rien d’antisemite , c’est la vérité , je ne vois qu’une chose qui fait sortir des articles comme ça à cet instant T , c’est le sondage de ce matin qui donne Marine le pen gagnante largement au second tour face à n’importe quel candidat , que de basses manœuvres , quand melanchon combattait le voile islamique ça a moins fait la une des médias .Signaler Répondre
« La gauche, dans son ensemble, a offert une résistance certaine aux pleins pouvoirs ». En effet, « la gauche fournit 91 % des non, 80 % des abstentions, 85 % des embarqués sur le Massilia. » Cela contraste « avec le plébiscite unanime qu'accorde la droite au maréchal Pétain. »Signaler Répondre
Parler d'une "gouvernance de droite" pour ces dernières années est ridicule : le "quoi qu'il en coute" de Macron avec ses distributions d'argent sans retenue ne l'est vraiment pas!!!Signaler Répondre
Toutes les banques sont détenues par des juifs", aurait écrit Jordan Bardella, qui fait face à des ÉCRITS ANTISÉMITES qui lui sont attribués au début de sa carrière politique, entre 2013 et 2015. Dans ces échanges privés, il développe notamment des théories sur une supposée domination juive et "sioniste" des banques, cite BHL et Jacques Attali dans un prétendu "Nouvel Ordre mondial" et affirme que plusieurs ministres privilégieraient Israël et les intérêts financiers à ceux de la France. Le président du RN aurait également manifesté une fascination pour Alain Soral, dont il écrivait que "ses analyses sont justes car tout se vérifie dans les faits", fait la promotion de Dieudonné et relayé plusieurs THÉORIES COMPLOTISTES sur le 11-Septembre, la Réserve fédérale américaine, le commerce halal ou encore une supposée survie d’Adolf Hitler après 1945. Il aurait aussi imaginé que Marine Le Pen puisse être victime d’un accident d’avion ou d’un attentat manipulé si elle arrivait au pouvoir, défendu le régime de Bachar al-Assad et participé à des échanges internes montrant une volonté de lisser l’image publique du FN tout en empêchant que certaines opinions de militants ne filtrent. En 2014, lorsqu’il dirigeait la fédération FN de Seine-Saint-Denis, un militant récemment converti à l’islam aurait également été poussé vers la sortie, sa conversion étant présentée en interne comme un problème. Jordan Bardella CONTESTE l’ensemble de ces révélations, dénonce des "faux grossiers" et assure n’avoir jamais tenu de tels propos racistes ou antisémites. source MediapartSignaler Répondre
Tout ceci mériterait des éclaircissements, en particulier les attendus du tribunal.Signaler Répondre
C'est bien, au moins vous évitez de mettre au choix l'héritière reprise de justice qui a détourné des millions.Signaler Répondre
que pigasse a l' humanisme à empennage variableSignaler Répondre
tu parles de ca?Signaler Répondre
https://www.lesechos.fr/2015/01/matthieu-pigasse-preconise-de-reduire-la-dette-grecque-de-100-milliards-deuros-192492
les echos ca va c'est pas trop à gauche?
Ce n’est qu’une apologie de terrorisme doublée d’une menace de mort : trois fois rien.Signaler Répondre
macron comme attal sont socialistesSignaler Répondre
toujours pas.Signaler Répondre
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
Tu préfère voter pour un ex sénateur millionnaire soutenu par Pigasse qui fait son pognon sur les dettes nationales?Signaler Répondre
Ou
Un parti unique UMPS bourré de conflits d'intérêts (voir si Édouard sera jugé au Havre avant l'élection)
On a en effet un sacré choix à faire.
Avant en France on appelait ça un socialisteSignaler Répondre
Bravo, les choses se sont inversées ces dernières décennies, la gauche est devenue réactionnaire et racialiste, obscurantiste!Signaler Répondre
Le RN creuse l'écart pour le 2 ème tour des présidentielles (sondage d'aujourd'hui). Je n'avais pas compris que la justice roulait pour le RN.Signaler Répondre
De toute façon, tous les autres partis ont démontré leur incompétence pour combattre l'islamisme. Il va falloir frapper fort!
tu n'es plus obnubilé par les fautes d'ortographe?parce que tu en fais à present...Signaler Répondre
A lire votre prose et votre syntaxe, on ne sent pas une éducation supérieure chez vous, en revanche on sent à plein nez un complexe de supériorité.Signaler Répondre