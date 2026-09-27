Sénatoriales dans le Rhône : "Je ne les abandonne pas", Sébastien Michel partagé entre victoire et départ de la mairie d’Écully

"C’est une immense satisfaction. Je crois qu’aucun observateur ne prévoyait qu’on soit en tête."
Quelques minutes après la proclamation des résultats, Sébastien Michel savoure. Sa liste "Union républicaine pour le Rhône et la Métropole" a recueilli 641 voix, soit 17,29% des suffrages exprimés, terminant en tête du scrutin et obtenant deux des sept sièges à pourvoir. Sébastien Michel est élu avec Catherine Di Folco, sénatrice sortante placée en deuxième position.
"Il y a quelques semaines, avec Catherine, je m’étais fait la promesse qu’on soit élus tous les deux, moi élu et elle réélue, raconte-t-il. Ce soir, c’est forcément beaucoup de satisfaction et d’émotion."
"La reconnaissance d’une autre manière de faire de la politique"
Le nouveau sénateur veut toutefois tempérer l’euphorie.
"Beaucoup d’humilité aussi parce que les résultats sont quand même relativement serrés", insiste-t-il.
Sébastien Michel voit dans le résultat de sa liste la validation d’une campagne centrée sur l’expérience locale et professionnelle de ses candidats.
"Je crois surtout que derrière cette victoire, parce qu’il s’agit d’une victoire, c’est aussi la reconnaissance d’une autre manière de faire de la politique", estime-t-il.
Selon lui, le profil d’élus qui ne sont "pas des professionnels de la politique" et conservent "un double ancrage dans les territoires et dans la vie professionnelle" a trouvé un écho auprès des grands électeurs.
"On est ce soir, avec Catherine, le visage de ce changement, du renouvellement et de la reconnaissance du travail", poursuit-il, mettant également en avant le collectif constitué pendant la campagne : "On avait une véritable équipe et pas simplement une accumulation d’individus."
Quitter la mairie : "Ça me déchire le cœur"
Mais la soirée électorale est également synonyme de renoncement pour Sébastien Michel, réélu maire d’Écully dès le premier tour des municipales de mars avec 75,93% des suffrages.
La législation sur le non-cumul interdit en effet à un sénateur d’exercer simultanément une fonction exécutive locale comme celle de maire. Il pourra en revanche conserver, s’il le souhaite, un mandat de conseiller municipal.
Une perspective qu’il vit difficilement.
"Ça me déchire le cœur de ne plus pouvoir être maire parce que j’avais, je crois, créé une relation de confiance et quasi charnelle avec la population", confie-t-il.
Au point de remettre lui-même le principe du non-cumul dans le débat : "Je crois que cette loi sur le non-cumul des mandats, il faudra aussi se reposer la question, parce que ce soir, pour moi, c’est aussi un déchirement."
"Je ne les abandonne pas"
Sébastien Michel veut néanmoins rassurer les Écullois.
"Je ne les abandonne pas ce soir. Je vais les servir différemment au niveau national", assure-t-il.
Le nouvel élu veut conserver l’identité d’un maire de terrain une fois installé au Palais du Luxembourg.
"D’une certaine façon, avec notre élection, le choix qui a été fait par les grands électeurs, c’est d’envoyer des maires au Sénat", analyse-t-il. Il promet de conserver "cette écoute, cette humilité, cette capacité à être agile et à trouver des solutions".
Faut supprimer le sénat,pas prêt d arriver leRn et lfi y ont été invitéSignaler Répondre
La france de l entre soi---
Vous avez tout dit .... Quand on rajoute la "relation de confiance et quasi charnelle avec la population", je crois effectivement qu'il ne manquera pas beaucoup aux écullois...Signaler Répondre
Guilloteau fait flop. Dommage. La droite sectaire aurait pu faire mieux mais les tractations nationales entre Lisnard et Horizons....et les règlements de comptes des coeurs lyonnais ont permis à Berard de prendre le vent favorable.Signaler Répondre
A 13 voix près, Bérard laissait sa place à Fautra.
Les 13 voix des élus qui ont rendu la monnaie à Emmanuel Hamelin lors de la scission ?
Aulas n'a pas apporté de soutien officiel...mais a liké un tweet de la colostiere de Berard
Des fois, il faut savoir calculer comme aux échecs. Ce n'est pas le cas de la droite sectaire
Mr Michel nous prend vraiment pour des imbeciles . Il a tout fait pour quitter la mairie d'Ecully et essayer d'exister politiquement en se présentant aux sénatoriales .Il aurait dû le dire avant les municipales comme l'a fait la mairesse de Decines . Si cela lui déchire le cœur de quitter la mairie d'Ecully, il fallait rester . Cela montre vraiment la médiocrité des politiques qui ne pensent qu'à leur petite personne.Signaler Répondre
"J'adore vraiment ce que je dis."Signaler Répondre
Non non j'adore dire ce que je dis et je continuerais ne vous inquiétez pas.Signaler Répondre
Quoi dire qu'un sénateur est payé beaucoup plus cher qu'un simple maire pour un boulot très léger?
Puis il pourra profiter de la cantine du Sénat...
S'il peut nous dire si le siège de Larcher vaut bien ses 40000 euros aussi car on a tous un peu payé non ?
Puis fini de stresser pour sa retraite aussi car il aura le régime spécial des sénateurs.
J'adore vraiment ce que je dis.
On ne se présente pas comme maire quand on vise le Sénat, car en réalité il voulait le sénat et sa mairie c'était pour éviter de ne rien avoir s'il perdait. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons.
Oui oui ... marrant de dire que le maire est l'élu préféré des français.Signaler Répondre
Combien de communes avec de très bels exemples ou on joue avec les terrains voir parfois le bâtis.
Ne venons pas dire qu'il y a des autorités de tutelle qui surveille car c'est faux.
Dernièrement j'ai encore eu un ami qui me parlait d'un beau terrain devenu constructible et bizarrement acheté avant par quelqu'un de la mairie.
Un vieux agent territorial à la retraite avant les élections me disait pourquoi il était intéressant pour certains d'être au conseil municipal .. faut pas jouer au innocent.
Non tout le monde n'est pas "pourri" mais par contre il y a en effet énormément de monde "intéressé" et cela à tous les étages des institutions.
Pas brillant, le score de M.Guilloteau, qui espérait sans doute obtenir les voix des très nombreux maires des petites communes rurales du Rhône. Peut-être qu’il n’a pas bien choisi ses colistiers. Ou que le clientélisme des présidents des conseils départementaux à coup de subventions aux communes ne fonctionne plus comme avant.Signaler Répondre
Pas brillant, le score de M.Guilloteau, qui espérait sans doute obtenir les voix des très nombreux maires des petites communes rurales du Rhône. Peut-être qu’il n’a pas bien choisi ses colistiers. Ou que le clientélisme des présidents des conseils départementaux à coup de subventions aux communes ne fonctionne plus comme avant.Signaler Répondre
"j’avais, je crois, créé une relation de confiance et quasi charnelle avec la population" ... Quasi charnelle 😂😂 ....Signaler Répondre
Que de bêtises pondues par certains.....n'est-ce pas, titeuf?Signaler Répondre
Arrêtez d'écrire de tels commentaires, et apprenez à devenir intelligent
il pourra se consoler avec sa boîte de vins et spiritueuxSignaler Répondre
le PLU ...on l'achète lontemps avant au prix du terrain agricole ,et il devient miraculeusement constructible quand l'individu est dansla placeSignaler Répondre
business familial que tu vas soutenir bien que ce business a été condamnéSignaler Répondre
fille de, soeur de, tante de...
Notre vie politique française fait de réseaux de copinage parfois en effet c'est un business familial.Signaler Répondre
Je rigole quand j'entends des journalistes dirent que les français aiment leurs maires... j'ai déjà des petites histoires croustillantes dans des petites communes des gens de conseils municipaux qui profitent de leurs statuts d'élus pour faire fructifier leur patrimoine... facile de savoir en avance quels terrains deviendront constructibles, voir parfois on travaille pour des promoteurs
Beaucoup beaucoup de pourris quand on gratte bien.. et les fameux organismes de contrôle parfois sont tout aussi pourris.
République de Bananes 🍌
c’est une obsession, chez vous, ce procès en paresse et en avidité. Petite aigreur à soigner …Signaler Répondre
C'est cool de voter, tu fait confiance à quelqu'un qui te fait plein de promesse..Signaler Répondre
Et puis il se barre au bout de 4 mois ..
Sénateur c'est largement mieux payé que maire pour beaucoup beaucoup moins de travail.Signaler Répondre
Donc qu'il arrête la comédie de la tristesse alors qu'il est totalement heureux pour 6 ans de sieste payés une blinde.
un certain monsieur qui doit sa place à Monsieur Jean Besson quand ce dernier était député, part au sénat après avoir été président.Signaler Répondre
il a le temps de placer toute sa famille et compagne.
le nouveau Sénateur Michel doit sa carrière à lui même il c'est fait lui même : félicitations
ça y le gendre est définitivement casé et a l Abri des fins de mois difficiles.coeur a gauche pour la forme et portefeuille bien a droite comme Beau papa.Pour Bruno Bernard,le plus difficile va être de trouver un job et ça c'est pas gagné vu le nombre de copains qu il vient de se faire .Signaler Répondre