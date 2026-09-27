Politique

Sénatoriales dans le Rhône : Gabriel Amard savoure une entrée "historique" de LFI au Sénat

Suivez-nous sur Google
Sénatoriales dans le Rhône : Gabriel Amard savoure une entrée "historique" de LFI au Sénat

Élu sénateur du Rhône ce dimanche 27 septembre avec 374 voix, Gabriel Amard salue un résultat qu’il présente comme "historique" pour La France insoumise. Le député de Villeurbanne promet de porter au Palais du Luxembourg la défense des communes, mais aussi les combats nationaux de son mouvement.

Ce dimanche soir, il fallait compter sur les insoumis pour mettre de l'ambiance à la préfecture du Rhône. A tel point que la plupart des élus de droite ont rapidement mis les voiles, outrés par le spectacle, tandis que le préfet s'éclipsait, visiblement également agacé.

"Ce soir, c’est un grand jour, le Rhône parle à tout le pays."

Quelques minutes après son élection au Sénat, Gabriel Amard ne masque pas sa satisfaction. La liste qu’il conduisait, soutenue par La France insoumise et Génération.s, a obtenu 374 voix, soit 10,09% des suffrages exprimés, décrochant l’un des sept sièges rhodaniens.

Jusqu’ici député LFI-NFP de la 6e circonscription du Rhône, Gabriel Amard fait donc son entrée au Palais du Luxembourg.

"Un souffle s’est exprimé"

Le nouvel élu assure avoir senti, pendant sa campagne auprès des grands électeurs, une attente forte autour des finances locales.

"Ayant de long en large traversé le département, dans le Nouveau Rhône aussi, un souffle s’est exprimé", affirme-t-il.

Gabriel Amard évoque notamment "les fins de mois qui commencent de plus en plus tôt", mais aussi "les coupes budgétaires sur le dos des communes".

Il veut désormais défendre au Sénat une plus grande autonomie financière des collectivités et remettre au centre la relation entre l’État et les maires.

"Il va falloir que la République et le couple maire-préfet fonctionne à nouveau pour que les projets communaux puissent se réaliser et que les communes de France aient les moyens de leur autonomie financière", défend-il.

Mélenchon et 2027 déjà dans le discours

L’élection à peine acquise, Gabriel Amard se projette déjà vers l’élection présidentielle de 2027.

"Quand Jean-Luc Mélenchon sera président de la République et que nous aurons la majorité à l’Assemblée nationale, vous verrez, les deux voix au Sénat, ça va compter", lance-t-il.

Le parlementaire est aussi revenu sur la dissidence de Bruno Bernard et la liste d'union de la gauche sans LFI, avec au bout la perte d'un siège pour la gauche rhodanienne.

"J’espère que cette fois-ci le peuple a envoyé un message et que l’union va se faire à la base", poursuit-il.

Après quatre années passées comme député du Rhône, Gabriel Amard change ainsi de chambre parlementaire avec une ambition clairement affichée : faire du Sénat un nouveau terrain de bataille politique pour La France insoumise.

Tags :

Gabriel Amard

sénatoriales 2026

LFI

0-50 sur 95 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
si c'est avéré le 29/09/2026 à 18:36
Jérémy a écrit le 29/09/2026 à 16h58

Ce personnage a été élu avec des voix de Vénissieux issues d'une élection irrégulière.
On comprend mieux pourquoi les juges du syndicat de la magistrature ont attendu le vote des sénatoriales pour rendre le verdict cousu de fil blanc qui aurait pu être rendu depuis près d'un mois simplement pour placer le gendre de Mélenchon au Sénat avec des voix frauduleuses.

c'est du serioussss...un mini coup d'état soft..

Signaler Répondre
avatar
On attend la suite... le 29/09/2026 à 17:30

Beau papa ne pouvant plus se rendre au Venezuela pour se consoler, en 2027 il ira en Algerie 🤣🤣en première classe bien sûr ..

Signaler Répondre
avatar
Jérémy le 29/09/2026 à 16:58

Ce personnage a été élu avec des voix de Vénissieux issues d'une élection irrégulière.
On comprend mieux pourquoi les juges du syndicat de la magistrature ont attendu le vote des sénatoriales pour rendre le verdict cousu de fil blanc qui aurait pu être rendu depuis près d'un mois simplement pour placer le gendre de Mélenchon au Sénat avec des voix frauduleuses.

Signaler Répondre
avatar
le seul qui le 29/09/2026 à 14:50
ben non a écrit le 29/09/2026 à 10h51

Ils n'ont que ce qu'ils méritent après avoir voté pour un député qui n'a rien foutu !

sourit ,c'est celui qui sait que son pain quotidien sera sur sa table...AMEN...

Signaler Répondre
avatar
jo le 29/09/2026 à 10:54

Quand on voit leur gueule on est rassuré sur l'avenir de la France

Signaler Répondre
avatar
ben non le 29/09/2026 à 10:51
Pâtes-riz a écrit le 28/09/2026 à 21h04

G.Amard conseiller métropolitain et député de la 6éme circo. du Rhône se fait élire sénateur. Les Villeurbannais qui ont voté pour lui en 2024 doivent l'avoir un peu en travers....

Ils n'ont que ce qu'ils méritent après avoir voté pour un député qui n'a rien foutu !

Signaler Répondre
avatar
Villeurbannais69 le 29/09/2026 à 10:17
Pâtes-riz a écrit le 28/09/2026 à 21h04

G.Amard conseiller métropolitain et député de la 6éme circo. du Rhône se fait élire sénateur. Les Villeurbannais qui ont voté pour lui en 2024 doivent l'avoir un peu en travers....

Non j'adore sa suppléante Melouka Hadj-Mimoune

Signaler Répondre
avatar
Ouf...... le 29/09/2026 à 08:42

En même temps, nouvelle énergie, le parti de M LISNARD, fait son entrée au sénat en la personne de M BERARD.
L' honneur Rhône alpin est sauf .👍

Signaler Répondre
avatar
Kassos le 29/09/2026 à 06:56
Tartuffe69 a écrit le 28/09/2026 à 13h13

et tu vas voter comme tes amis titus, socrate, comique,

pour un business familial millionnaire multi condamné celui là

tu sais la fille de qui est aussi soeur de... et tante de...

tu ne m'a toujours pas précisé. à partir de combien je ne peux plus être de gauche car je viens d'avoir une augmentation et je m'inquiète.

Dis moi tu doit être extrêmement riche pour être aussi extrêmement de droite.

Je crois qu'il t'a touché la corde sensible haha

Signaler Répondre
avatar
Kassos le 29/09/2026 à 06:53

Dites, c'est quoi le népotisme ?

Signaler Répondre
avatar
la gamelle est bonne le 29/09/2026 à 03:12

petits arrangements en famille …. pour gagner des sous . il s en fout complètement des pauvres !

Signaler Répondre
avatar
Pâtes-riz le 28/09/2026 à 21:04

G.Amard conseiller métropolitain et député de la 6éme circo. du Rhône se fait élire sénateur. Les Villeurbannais qui ont voté pour lui en 2024 doivent l'avoir un peu en travers....

Signaler Répondre
avatar
Évidemment le 28/09/2026 à 20:49

Ils vont finir par dire qu'ils sont majoritaires et qu'il faut le nommer président du sénat.......

Signaler Répondre
avatar
Le petit Gabriel erre dans les allées du Sénat... le 28/09/2026 à 20:47

... à la recherche d'une maison.
Source Public Sénat :
"Alors que Gabriel Amard, premier sénateur LFI, « demande à être accueilli par les écologistes » dans leur groupe, ces derniers doivent en décider ce mardi. Mais selon plusieurs sources, l’arrivée du gendre de Jean-Luc Mélenchon passe mal en interne et devrait être refusée".

En outre, même si je ne suis absolument pas fan de Jordan, je signale aux gauchos que le RN a maintenant un groupe au Sénat. Ça fout les boules, hein ?

Signaler Répondre
avatar
déçu le 28/09/2026 à 20:09
Le doigt sur la couture du pantalon.... a écrit le 28/09/2026 à 18h54

Beau papa m a dit que c est une bonne planque...j ai obéi...

encore un qui ne sais pas ce que veut dire travailler pour gagner sa vie
c'est le petit protégé de beau-papa qui n'a rien fait en tant que député et qui se trouve maintenant élu sénateur....... payé avec nos deniers
et on nous parle d'économies

Signaler Répondre
avatar
plus fort que lui, tu meurs ... le 28/09/2026 à 19:30
Et le spectacle continue... a écrit le 28/09/2026 à 19h08

Je me suis pris un fou rire mémorable a leurs réactions...ils ont 1 élu sur 348 et ils sortent déjà le champagne pour 2027 ....
Je vais bien, tout va bien,
Je suis gai, tout me plaît....
Ils sont trop marrants ces petits, mention spéciale pour leur gourou YZNOGOUD.,..
Au prix de l essence pas besoin de sortir pour se divertir....encore, encore, encore

Ça va être facile les réunions de groupe au sénat....
Attends, je me tâte, oui, je suis la, en entier, on peut commencer🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Et le spectacle continue... le 28/09/2026 à 19:08

Je me suis pris un fou rire mémorable a leurs réactions...ils ont 1 élu sur 348 et ils sortent déjà le champagne pour 2027 ....
Je vais bien, tout va bien,
Je suis gai, tout me plaît....
Ils sont trop marrants ces petits, mention spéciale pour leur gourou YZNOGOUD.,..
Au prix de l essence pas besoin de sortir pour se divertir....encore, encore, encore

Signaler Répondre
avatar
A fond MELENCHON le mytho . le 28/09/2026 à 18:57
Trop content le gendre a écrit le 28/09/2026 à 16h42

Il faut se souvenir que Méchant Long a été très longtemps sénateur et il semblerait qu’il s’est bien rempli les poches!!!! J’espère que ce propos ne va pas m’attirer des ennuis lors de son régime totalitaire qu’il va mettre en place !!! J’en tremble

Et pourtant, d après ses déclarations, ses parents , misérables pieds noirs, ont été enterré dans le carré des indigents......alors qu il était sénateur....

Signaler Répondre
avatar
Le doigt sur la couture du pantalon.... le 28/09/2026 à 18:54
un de plus a écrit le 28/09/2026 à 13h05

Encore un qui n'aura rien foutu en temps que député de rhone et qui va passer une bonne retraite au Sénat ! c'est incroyable !

Beau papa m a dit que c est une bonne planque...j ai obéi...

Signaler Répondre
avatar
Nos chances pour la France ? le 28/09/2026 à 18:53

Ils n ont pas de métiers dans la famille Melenchon a vivre tous de l argent de Nicolas ?

Signaler Répondre
avatar
plan vigipicrate le 28/09/2026 à 18:05
Nouvel échec vrai mensonge. a écrit le 28/09/2026 à 17h28

estimation au doigt mouillé avec de la salive ou de la pisse.
le patrimoine JLM est connu. patrimoine financé par le travail et non par l'héritage 1 appart et 1 maison pour moins 1.5M
appart acheté à crédit 700.000 (merci la spéculation immobilière) et toujours pas fini de rembourser.
toutes ces infos sont publiques alors pourquoi en inventer?

tout ce que vous reprochez à JLM MLP l'a fait mais en pire.

tu es trop porté sur le gros "rouge"...

Signaler Répondre
avatar
pardon le 28/09/2026 à 18:04
gaza oui a écrit le 28/09/2026 à 14h59

vive AMARD le peuple lyonnais est avec toi !!!!hourra mélanchon les prolétaires te soutiennent! grève générale!

Quel peuple Lyonnais ? ? tu parles pour toi ?? ? ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
capello..il n'empêche le 28/09/2026 à 17:59
Nouvel échec vrai mensonge. a écrit le 28/09/2026 à 17h28

estimation au doigt mouillé avec de la salive ou de la pisse.
le patrimoine JLM est connu. patrimoine financé par le travail et non par l'héritage 1 appart et 1 maison pour moins 1.5M
appart acheté à crédit 700.000 (merci la spéculation immobilière) et toujours pas fini de rembourser.
toutes ces infos sont publiques alors pourquoi en inventer?

tout ce que vous reprochez à JLM MLP l'a fait mais en pire.

grosse ou petite ,la dérive est la même....pour le jesuite "parfait"que tu pretends être ,tu connais la valeur entre intention ,péché et volume du péché:c'est de la casuistique!

Signaler Répondre
avatar
CQQFD69! le 28/09/2026 à 17:44

Avec une réelle démocratie populaire le RN serait très largement majoritaire. Je regrette que le peuple de France soit ainsi spolié avec des "seigneurs" qui votent et choisissent à notre place ! LFI est content des petits arrangements entre copains et en définitif de leur soumission.

Signaler Répondre
avatar
et il va défendre le 28/09/2026 à 17:40
gaza oui a écrit le 28/09/2026 à 14h59

vive AMARD le peuple lyonnais est avec toi !!!!hourra mélanchon les prolétaires te soutiennent! grève générale!

votre pouvoir d(e) (cr)achat!

Signaler Répondre
avatar
Nouvel échec vrai mensonge. le 28/09/2026 à 17:28
pour mémoire a écrit le 28/09/2026 à 16h24

capello ,...amar est gendre de....montant des avoirs officiels déclarés estimés de beau papa:2 millions d'euros

estimation au doigt mouillé avec de la salive ou de la pisse.
le patrimoine JLM est connu. patrimoine financé par le travail et non par l'héritage 1 appart et 1 maison pour moins 1.5M
appart acheté à crédit 700.000 (merci la spéculation immobilière) et toujours pas fini de rembourser.
toutes ces infos sont publiques alors pourquoi en inventer?

tout ce que vous reprochez à JLM MLP l'a fait mais en pire.

Signaler Répondre
avatar
Schuss69 le 28/09/2026 à 17:20
Trop content le gendre a écrit le 28/09/2026 à 16h42

Il faut se souvenir que Méchant Long a été très longtemps sénateur et il semblerait qu’il s’est bien rempli les poches!!!! J’espère que ce propos ne va pas m’attirer des ennuis lors de son régime totalitaire qu’il va mettre en place !!! J’en tremble

Soyez tranquille: Sa copine et lui ont encore des comptes à rendre au Parquet National Financier. Heureusement pour eux : Le PNF est un fief LFI.

Signaler Répondre
avatar
tout doux bijoux le 28/09/2026 à 16:57

Inutile de bomber le torse monsieur le sénateur car 15 sénateurs RN ont été élus ! alors profil bas !

Signaler Répondre
avatar
Trop content le gendre le 28/09/2026 à 16:42

Il faut se souvenir que Méchant Long a été très longtemps sénateur et il semblerait qu’il s’est bien rempli les poches!!!! J’espère que ce propos ne va pas m’attirer des ennuis lors de son régime totalitaire qu’il va mettre en place !!! J’en tremble

Signaler Répondre
avatar
pour mémoire le 28/09/2026 à 16:24
Tartuffe69 a écrit le 28/09/2026 à 13h13

et tu vas voter comme tes amis titus, socrate, comique,

pour un business familial millionnaire multi condamné celui là

tu sais la fille de qui est aussi soeur de... et tante de...

tu ne m'a toujours pas précisé. à partir de combien je ne peux plus être de gauche car je viens d'avoir une augmentation et je m'inquiète.

Dis moi tu doit être extrêmement riche pour être aussi extrêmement de droite.

capello ,...amar est gendre de....montant des avoirs officiels déclarés estimés de beau papa:2 millions d'euros

Signaler Répondre
avatar
Titeuf le 28/09/2026 à 15:39
Tartuffe69 a écrit le 28/09/2026 à 13h13

et tu vas voter comme tes amis titus, socrate, comique,

pour un business familial millionnaire multi condamné celui là

tu sais la fille de qui est aussi soeur de... et tante de...

tu ne m'a toujours pas précisé. à partir de combien je ne peux plus être de gauche car je viens d'avoir une augmentation et je m'inquiète.

Dis moi tu doit être extrêmement riche pour être aussi extrêmement de droite.

Rassure toi....

Le Monde tourne autour du Pognon

Donc en effet je pense qu'on a énormément de "pourris " en politique.

Quand on critique les "pourris " de gauche on est taxé de facho. C'est tellement habituel que je crois que personne n'écoute plus cet argument éculé.

Je vais te rassurer tout de même car je suis du parti majoritaire à toutes les élections... les "Blancs ".

Signaler Répondre
avatar
un LFI sénateur ????? le 28/09/2026 à 15:15
gaza oui a écrit le 28/09/2026 à 14h59

vive AMARD le peuple lyonnais est avec toi !!!!hourra mélanchon les prolétaires te soutiennent! grève générale!

Mais ça ne sert à rien, ???

ah si, à toucher 5000 balles par mois en dormant sur les bancs du sénat .....

et payé par vous

Rien de rien, comme le raphaël arnault !!!!!

Signaler Répondre
avatar
gaza oui le 28/09/2026 à 14:59

vive AMARD le peuple lyonnais est avec toi !!!!hourra mélanchon les prolétaires te soutiennent! grève générale!

Signaler Répondre
avatar
Quelle belle clique ................ le 28/09/2026 à 14:41

juste avant une bonne déculottée en 2027 !!!!!!

en attendant, savourez bien en sabrant le champagne !!!!!

Ah ben non, c'est vrai que vous ne pouvez pas en vertu de vos principes !!!!

Bon, c'est dommage !!!

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 28/09/2026 à 14:33

Combat des fouteurs de merde

Signaler Répondre
avatar
Le Schpountz le 28/09/2026 à 13:55
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 28/09/2026 à 13h04

Les lfi sont TOUS DES BONS À RIEN

je préfère être un bon à rien qu'un mauvais en tout comme les membres du RN

Signaler Répondre
avatar
rigolo le 28/09/2026 à 13:44
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 28/09/2026 à 13h04

Les lfi sont TOUS DES BONS À RIEN

Ils sont ce qui rapportera le plus ...

On enrobe de discours pour plaire aux cheptels d'électeurs décérébrés mais le vrai but restera d'assurer de remplir ses comptes bancaires perso.
L'exemple du maire de St-Denis et ses emplois fictifs pour plus de 9000 euros / mois met au clair ce qu'est réellement LFI.

Le gendre veut avoir les même comptes garnis de beau papa millionnaire.

Signaler Répondre
avatar
La droite doit gagner le 28/09/2026 à 13:35

Ces gens critiquent notre système en profite avec notre pognon et après ils sont heureux de gagner pour bien mettre au chaos notre pays !

Signaler Répondre
avatar
Gui le 28/09/2026 à 13:17

Je cherche le nom de Bruno Bernard dans la liste des sénateurs mais je ne le trouve pas.... 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Tartuffe69 le 28/09/2026 à 13:13
Titeuf a écrit le 28/09/2026 à 12h46

Très beau business familial en effet ... et celui là (au contraire de celui de l'autre axe) est fait à 100% sur denier public.

Comment on organise une bande d'élus d'extrême gauche millionnaires si c'est pas beau la France on prend l'exemple de Cuba (les Castro multimillionnaires).

Si c'est pas beau ses néo-colons car ils ont bien trouvé leurs cheptels de nouveaux électeurs les "racisés" comme quoi ils reproduisent bien ce qu'ils dénoncent.

Je trouve cela magnifique tellement on est dans le grotesque digne d'une très bonne série dystopique.

et tu vas voter comme tes amis titus, socrate, comique,

pour un business familial millionnaire multi condamné celui là

tu sais la fille de qui est aussi soeur de... et tante de...

tu ne m'a toujours pas précisé. à partir de combien je ne peux plus être de gauche car je viens d'avoir une augmentation et je m'inquiète.

Dis moi tu doit être extrêmement riche pour être aussi extrêmement de droite.

Signaler Répondre
avatar
un de plus le 28/09/2026 à 13:05

Encore un qui n'aura rien foutu en temps que député de rhone et qui va passer une bonne retraite au Sénat ! c'est incroyable !

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 28/09/2026 à 13:04
Ignorance a écrit le 28/09/2026 à 12h45

tu sais pas de quoi tu parles.

les lfistes sont trotskistes pas stalinien.

Les lfi sont TOUS DES BONS À RIEN

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 28/09/2026 à 13:03
et il dénonçait a écrit le 28/09/2026 à 07h15

le népotisme familial du clan le pen...

A part qu'eux ne veulent pas remplacer le drapeau français par ceux de la Palestine et de l'Algérie.

Signaler Répondre
avatar
renaud? le 28/09/2026 à 12:56
Ignorance a écrit le 28/09/2026 à 12h45

tu sais pas de quoi tu parles.

les lfistes sont trotskistes pas stalinien.

j'ai jamais pu piger la différence profonde
paraît qu'pour m'expliquer ,bin çà prendrait des plombes(extrait de sa chanson :"ha ,c'qu'il est blême ,mon HLM")

Signaler Répondre
avatar
Titeuf le 28/09/2026 à 12:46
Ex Précisions a écrit le 28/09/2026 à 07h50

Mais n'est-il pas déjà multi millionnaire comme beau-papa ?
C'est peut-être une condition pour rentrer au Sénat ;-)

Très beau business familial en effet ... et celui là (au contraire de celui de l'autre axe) est fait à 100% sur denier public.

Comment on organise une bande d'élus d'extrême gauche millionnaires si c'est pas beau la France on prend l'exemple de Cuba (les Castro multimillionnaires).

Si c'est pas beau ses néo-colons car ils ont bien trouvé leurs cheptels de nouveaux électeurs les "racisés" comme quoi ils reproduisent bien ce qu'ils dénoncent.

Je trouve cela magnifique tellement on est dans le grotesque digne d'une très bonne série dystopique.

Signaler Répondre
avatar
Ignorance le 28/09/2026 à 12:45
Yes, yes ! a écrit le 28/09/2026 à 12h30

Un groupe RN au sénat, juste équation des votes. Un stalinien de LFI, quelle honte !

tu sais pas de quoi tu parles.

les lfistes sont trotskistes pas stalinien.

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 28/09/2026 à 12:38

La honte pour notre démocratie, les LFI et RN au sénat, notre déclin n est pas loin.

Signaler Répondre
avatar
à ce stade le 28/09/2026 à 12:34
ça arrive a écrit le 28/09/2026 à 11h26

Le chaos n'est pas loin! A force de laisser rentrer la planète entière 🤔

je les imagine bientôt tous s'embourgeoiser,avec ce nouvel os à ronger pour le boss.lorsqu 'on commence à prendre de l'embonpoint et de l'age ,on devient progressivement plus apathique et de fait moins révolutionnaire.n'oublions pas qu 'amar est sexagénaire ,et qu 'il chérit probablement plus les sinécures cossues que les combats de barricades ou les bivouacs précaires

Signaler Répondre
avatar
Yes, yes ! le 28/09/2026 à 12:30
OK OK a écrit le 28/09/2026 à 11h25

clair un groupe RN au sénat. une honte!

Un groupe RN au sénat, juste équation des votes. Un stalinien de LFI, quelle honte !

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 28/09/2026 à 12:12
La vidéo a écrit le 28/09/2026 à 10h43

la bande annonce de la suite de "moi, moche et méchant" ??

Excellent ! C'est tout à fait ça . J.M

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.