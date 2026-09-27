Sénatoriales dans le Rhône : Gabriel Amard savoure une entrée "historique" de LFI au Sénat

Ce dimanche soir, il fallait compter sur les insoumis pour mettre de l'ambiance à la préfecture du Rhône. A tel point que la plupart des élus de droite ont rapidement mis les voiles, outrés par le spectacle, tandis que le préfet s'éclipsait, visiblement également agacé.

"Ce soir, c’est un grand jour, le Rhône parle à tout le pays."

Quelques minutes après son élection au Sénat, Gabriel Amard ne masque pas sa satisfaction. La liste qu’il conduisait, soutenue par La France insoumise et Génération.s, a obtenu 374 voix, soit 10,09% des suffrages exprimés, décrochant l’un des sept sièges rhodaniens.

Jusqu’ici député LFI-NFP de la 6e circonscription du Rhône, Gabriel Amard fait donc son entrée au Palais du Luxembourg.

"Un souffle s’est exprimé"

Le nouvel élu assure avoir senti, pendant sa campagne auprès des grands électeurs, une attente forte autour des finances locales.

"Ayant de long en large traversé le département, dans le Nouveau Rhône aussi, un souffle s’est exprimé", affirme-t-il.

Gabriel Amard évoque notamment "les fins de mois qui commencent de plus en plus tôt", mais aussi "les coupes budgétaires sur le dos des communes".

Il veut désormais défendre au Sénat une plus grande autonomie financière des collectivités et remettre au centre la relation entre l’État et les maires.

"Il va falloir que la République et le couple maire-préfet fonctionne à nouveau pour que les projets communaux puissent se réaliser et que les communes de France aient les moyens de leur autonomie financière", défend-il.

Mélenchon et 2027 déjà dans le discours

L’élection à peine acquise, Gabriel Amard se projette déjà vers l’élection présidentielle de 2027.

"Quand Jean-Luc Mélenchon sera président de la République et que nous aurons la majorité à l’Assemblée nationale, vous verrez, les deux voix au Sénat, ça va compter", lance-t-il.

Le parlementaire est aussi revenu sur la dissidence de Bruno Bernard et la liste d'union de la gauche sans LFI, avec au bout la perte d'un siège pour la gauche rhodanienne.

"J’espère que cette fois-ci le peuple a envoyé un message et que l’union va se faire à la base", poursuit-il.

Après quatre années passées comme député du Rhône, Gabriel Amard change ainsi de chambre parlementaire avec une ambition clairement affichée : faire du Sénat un nouveau terrain de bataille politique pour La France insoumise.