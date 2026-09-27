Sénatoriales dans le Rhône : Gabriel Amard savoure une entrée "historique" de LFI au Sénat

Ce dimanche soir, il fallait compter sur les insoumis pour mettre de l'ambiance à la préfecture du Rhône. A tel point que la plupart des élus de droite ont rapidement mis les voiles, outrés par le spectacle, tandis que le préfet s'éclipsait, visiblement également agacé.
"Ce soir, c’est un grand jour, le Rhône parle à tout le pays."
Quelques minutes après son élection au Sénat, Gabriel Amard ne masque pas sa satisfaction. La liste qu’il conduisait, soutenue par La France insoumise et Génération.s, a obtenu 374 voix, soit 10,09% des suffrages exprimés, décrochant l’un des sept sièges rhodaniens.
Jusqu’ici député LFI-NFP de la 6e circonscription du Rhône, Gabriel Amard fait donc son entrée au Palais du Luxembourg.
"Un souffle s’est exprimé"
Le nouvel élu assure avoir senti, pendant sa campagne auprès des grands électeurs, une attente forte autour des finances locales.
"Ayant de long en large traversé le département, dans le Nouveau Rhône aussi, un souffle s’est exprimé", affirme-t-il.
Gabriel Amard évoque notamment "les fins de mois qui commencent de plus en plus tôt", mais aussi "les coupes budgétaires sur le dos des communes".
Il veut désormais défendre au Sénat une plus grande autonomie financière des collectivités et remettre au centre la relation entre l’État et les maires.
"Il va falloir que la République et le couple maire-préfet fonctionne à nouveau pour que les projets communaux puissent se réaliser et que les communes de France aient les moyens de leur autonomie financière", défend-il.
Mélenchon et 2027 déjà dans le discours
L’élection à peine acquise, Gabriel Amard se projette déjà vers l’élection présidentielle de 2027.
"Quand Jean-Luc Mélenchon sera président de la République et que nous aurons la majorité à l’Assemblée nationale, vous verrez, les deux voix au Sénat, ça va compter", lance-t-il.
Le parlementaire est aussi revenu sur la dissidence de Bruno Bernard et la liste d'union de la gauche sans LFI, avec au bout la perte d'un siège pour la gauche rhodanienne.
"J’espère que cette fois-ci le peuple a envoyé un message et que l’union va se faire à la base", poursuit-il.
Après quatre années passées comme député du Rhône, Gabriel Amard change ainsi de chambre parlementaire avec une ambition clairement affichée : faire du Sénat un nouveau terrain de bataille politique pour La France insoumise.
c'est du serioussss...un mini coup d'état soft..Signaler Répondre
Beau papa ne pouvant plus se rendre au Venezuela pour se consoler, en 2027 il ira en Algerie 🤣🤣en première classe bien sûr ..Signaler Répondre
Ce personnage a été élu avec des voix de Vénissieux issues d'une élection irrégulière.Signaler Répondre
On comprend mieux pourquoi les juges du syndicat de la magistrature ont attendu le vote des sénatoriales pour rendre le verdict cousu de fil blanc qui aurait pu être rendu depuis près d'un mois simplement pour placer le gendre de Mélenchon au Sénat avec des voix frauduleuses.
sourit ,c'est celui qui sait que son pain quotidien sera sur sa table...AMEN...Signaler Répondre
Quand on voit leur gueule on est rassuré sur l'avenir de la FranceSignaler Répondre
Ils n'ont que ce qu'ils méritent après avoir voté pour un député qui n'a rien foutu !Signaler Répondre
Non j'adore sa suppléante Melouka Hadj-MimouneSignaler Répondre
En même temps, nouvelle énergie, le parti de M LISNARD, fait son entrée au sénat en la personne de M BERARD.Signaler Répondre
L' honneur Rhône alpin est sauf .👍
Je crois qu'il t'a touché la corde sensible hahaSignaler Répondre
Dites, c'est quoi le népotisme ?Signaler Répondre
petits arrangements en famille …. pour gagner des sous . il s en fout complètement des pauvres !Signaler Répondre
G.Amard conseiller métropolitain et député de la 6éme circo. du Rhône se fait élire sénateur. Les Villeurbannais qui ont voté pour lui en 2024 doivent l'avoir un peu en travers....Signaler Répondre
Ils vont finir par dire qu'ils sont majoritaires et qu'il faut le nommer président du sénat.......Signaler Répondre
... à la recherche d'une maison.Signaler Répondre
Source Public Sénat :
"Alors que Gabriel Amard, premier sénateur LFI, « demande à être accueilli par les écologistes » dans leur groupe, ces derniers doivent en décider ce mardi. Mais selon plusieurs sources, l’arrivée du gendre de Jean-Luc Mélenchon passe mal en interne et devrait être refusée".
En outre, même si je ne suis absolument pas fan de Jordan, je signale aux gauchos que le RN a maintenant un groupe au Sénat. Ça fout les boules, hein ?
encore un qui ne sais pas ce que veut dire travailler pour gagner sa vieSignaler Répondre
c'est le petit protégé de beau-papa qui n'a rien fait en tant que député et qui se trouve maintenant élu sénateur....... payé avec nos deniers
et on nous parle d'économies
Ça va être facile les réunions de groupe au sénat....Signaler Répondre
Attends, je me tâte, oui, je suis la, en entier, on peut commencer🤣🤣🤣
Je me suis pris un fou rire mémorable a leurs réactions...ils ont 1 élu sur 348 et ils sortent déjà le champagne pour 2027 ....Signaler Répondre
Je vais bien, tout va bien,
Je suis gai, tout me plaît....
Ils sont trop marrants ces petits, mention spéciale pour leur gourou YZNOGOUD.,..
Au prix de l essence pas besoin de sortir pour se divertir....encore, encore, encore
Et pourtant, d après ses déclarations, ses parents , misérables pieds noirs, ont été enterré dans le carré des indigents......alors qu il était sénateur....Signaler Répondre
Beau papa m a dit que c est une bonne planque...j ai obéi...Signaler Répondre
Ils n ont pas de métiers dans la famille Melenchon a vivre tous de l argent de Nicolas ?Signaler Répondre
tu es trop porté sur le gros "rouge"...Signaler Répondre
Quel peuple Lyonnais ? ? tu parles pour toi ?? ? ? ? ?Signaler Répondre
grosse ou petite ,la dérive est la même....pour le jesuite "parfait"que tu pretends être ,tu connais la valeur entre intention ,péché et volume du péché:c'est de la casuistique!Signaler Répondre
Avec une réelle démocratie populaire le RN serait très largement majoritaire. Je regrette que le peuple de France soit ainsi spolié avec des "seigneurs" qui votent et choisissent à notre place ! LFI est content des petits arrangements entre copains et en définitif de leur soumission.Signaler Répondre
votre pouvoir d(e) (cr)achat!Signaler Répondre
estimation au doigt mouillé avec de la salive ou de la pisse.Signaler Répondre
le patrimoine JLM est connu. patrimoine financé par le travail et non par l'héritage 1 appart et 1 maison pour moins 1.5M
appart acheté à crédit 700.000 (merci la spéculation immobilière) et toujours pas fini de rembourser.
toutes ces infos sont publiques alors pourquoi en inventer?
tout ce que vous reprochez à JLM MLP l'a fait mais en pire.
Soyez tranquille: Sa copine et lui ont encore des comptes à rendre au Parquet National Financier. Heureusement pour eux : Le PNF est un fief LFI.Signaler Répondre
Inutile de bomber le torse monsieur le sénateur car 15 sénateurs RN ont été élus ! alors profil bas !Signaler Répondre
Il faut se souvenir que Méchant Long a été très longtemps sénateur et il semblerait qu’il s’est bien rempli les poches!!!! J’espère que ce propos ne va pas m’attirer des ennuis lors de son régime totalitaire qu’il va mettre en place !!! J’en trembleSignaler Répondre
capello ,...amar est gendre de....montant des avoirs officiels déclarés estimés de beau papa:2 millions d'eurosSignaler Répondre
Rassure toi....Signaler Répondre
Le Monde tourne autour du Pognon
Donc en effet je pense qu'on a énormément de "pourris " en politique.
Quand on critique les "pourris " de gauche on est taxé de facho. C'est tellement habituel que je crois que personne n'écoute plus cet argument éculé.
Je vais te rassurer tout de même car je suis du parti majoritaire à toutes les élections... les "Blancs ".
Mais ça ne sert à rien, ???Signaler Répondre
ah si, à toucher 5000 balles par mois en dormant sur les bancs du sénat .....
et payé par vous
Rien de rien, comme le raphaël arnault !!!!!
vive AMARD le peuple lyonnais est avec toi !!!!hourra mélanchon les prolétaires te soutiennent! grève générale!Signaler Répondre
juste avant une bonne déculottée en 2027 !!!!!!Signaler Répondre
en attendant, savourez bien en sabrant le champagne !!!!!
Ah ben non, c'est vrai que vous ne pouvez pas en vertu de vos principes !!!!
Bon, c'est dommage !!!
Combat des fouteurs de merdeSignaler Répondre
je préfère être un bon à rien qu'un mauvais en tout comme les membres du RNSignaler Répondre
Ils sont ce qui rapportera le plus ...Signaler Répondre
On enrobe de discours pour plaire aux cheptels d'électeurs décérébrés mais le vrai but restera d'assurer de remplir ses comptes bancaires perso.
L'exemple du maire de St-Denis et ses emplois fictifs pour plus de 9000 euros / mois met au clair ce qu'est réellement LFI.
Le gendre veut avoir les même comptes garnis de beau papa millionnaire.
Ces gens critiquent notre système en profite avec notre pognon et après ils sont heureux de gagner pour bien mettre au chaos notre pays !Signaler Répondre
Je cherche le nom de Bruno Bernard dans la liste des sénateurs mais je ne le trouve pas.... 🤣🤣🤣Signaler Répondre
et tu vas voter comme tes amis titus, socrate, comique,Signaler Répondre
pour un business familial millionnaire multi condamné celui là
tu sais la fille de qui est aussi soeur de... et tante de...
tu ne m'a toujours pas précisé. à partir de combien je ne peux plus être de gauche car je viens d'avoir une augmentation et je m'inquiète.
Dis moi tu doit être extrêmement riche pour être aussi extrêmement de droite.
Encore un qui n'aura rien foutu en temps que député de rhone et qui va passer une bonne retraite au Sénat ! c'est incroyable !Signaler Répondre
Les lfi sont TOUS DES BONS À RIENSignaler Répondre
A part qu'eux ne veulent pas remplacer le drapeau français par ceux de la Palestine et de l'Algérie.Signaler Répondre
j'ai jamais pu piger la différence profondeSignaler Répondre
paraît qu'pour m'expliquer ,bin çà prendrait des plombes(extrait de sa chanson :"ha ,c'qu'il est blême ,mon HLM")
Très beau business familial en effet ... et celui là (au contraire de celui de l'autre axe) est fait à 100% sur denier public.Signaler Répondre
Comment on organise une bande d'élus d'extrême gauche millionnaires si c'est pas beau la France on prend l'exemple de Cuba (les Castro multimillionnaires).
Si c'est pas beau ses néo-colons car ils ont bien trouvé leurs cheptels de nouveaux électeurs les "racisés" comme quoi ils reproduisent bien ce qu'ils dénoncent.
Je trouve cela magnifique tellement on est dans le grotesque digne d'une très bonne série dystopique.
tu sais pas de quoi tu parles.Signaler Répondre
les lfistes sont trotskistes pas stalinien.
La honte pour notre démocratie, les LFI et RN au sénat, notre déclin n est pas loin.Signaler Répondre
je les imagine bientôt tous s'embourgeoiser,avec ce nouvel os à ronger pour le boss.lorsqu 'on commence à prendre de l'embonpoint et de l'age ,on devient progressivement plus apathique et de fait moins révolutionnaire.n'oublions pas qu 'amar est sexagénaire ,et qu 'il chérit probablement plus les sinécures cossues que les combats de barricades ou les bivouacs précairesSignaler Répondre
Un groupe RN au sénat, juste équation des votes. Un stalinien de LFI, quelle honte !Signaler Répondre
Excellent ! C'est tout à fait ça . J.MSignaler Répondre