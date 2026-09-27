Sénatoriales dans le Rhône : Cédric Van Styvendael estime que "la division affaiblit la gauche et les écologistes"

La gauche rhodanienne va devoir "tirer les leçons" des sénatoriales. C’est le message adressé par Cédric Van Styvendael, maire socialiste de Villeurbanne, après la proclamation des résultats de ce dimanche 27 septembre.
L’élu commence par féliciter les nouveaux sénateurs, et particulièrement Thomas Dossus. La liste "Agir pour le Rhône", soutenue par le PS, Les Écologistes, le PCF et Place publique, a recueilli 625 voix et obtenu un siège.
"La division des candidatures a pesé"
Mais l'édile de Villeurbanne retient surtout l’éparpillement des voix provoqué par Bruno Bernard, l'ancien président de la Métropole de Lyon.
"Malgré le rassemblement de la gauche et des écologistes porté par la liste “Agir pour le Rhône”, la division des candidatures a pesé sur le résultat de ce scrutin", estime-t-il.
Trois listes relevant de la gauche au sens large ont en effet concouru séparément : celle de Thomas Dossus, celle de Gabriel Amard, classée LFI et qui obtient également un siège avec 374 voix, et celle de Bruno Bernard, classée divers gauche, qui reste sans élu avec 308 voix.
Pour Cédric Van Styvendael, cette configuration "affaiblit la représentation de la gauche au Sénat".
Un siège de moins qu’en 2020
Le maire de Villeurbanne souligne également la comparaison avec le précédent renouvellement sénatorial.
En 2020, la liste "Unis pour le Rhône, rassemblement de la gauche et des écologistes" avait obtenu 1 156 voix, soit 32,49%, et décroché trois sièges : Thomas Dossus, Raymonde Poncet et Gilbert-Luc Devinaz.
Cette fois, deux sénateurs issus de listes classées à gauche sont élus : Thomas Dossus et l'insoumis Gabriel Amard. Et c'est Hélène Geoffroy et le Parti socialiste qui ressortent bredouilles.
Cédric Van Styvendael voit dans ces résultats un avertissement pour les différentes formations. "Ce résultat illustre une nouvelle fois l’impasse que représentent les divisions et les stratégies solitaires", juge-t-il.
Selon le maire PS, cette représentation réduite limitera la capacité de la gauche à porter au Parlement ses réponses "face aux urgences écologiques et sociale".
Et de conclure en renvoyant chaque formation à ses responsabilités : "L’ensemble des partis de la gauche et des écologistes devront en tirer les leçons."
enfin !qu 'il s'est fait rouler par les trots-"kystes"..il a jamais compris les principes de la destabilisation permanente:il se fera bientôt piquer sa place..Signaler Répondre
le fréquentant dans les séances ,je finis par me demander s'il est un naïf gentil ou un...con..
Il voulait la place de Sénateur ? ?Signaler Répondre
mais ce sont les articulations des branches de ses lunettes ,bougre de "gonds"!Signaler Répondre
il porte des lunettes connectées?Signaler Répondre
Toujours le même discours totalitaire de haine à vomir.Signaler Répondre
à torium: et on se fera dans les cocktails des tartines avec les succulents jus de sa combustionSignaler Répondre
est grande ,heureusement:!!! il y aura p't'être le melenchon des villes ,mais il n'y aura pas le melenchon des champsSignaler Répondre
c'est la prochaine destination de melenchon apres les elections :bon pour la casse,il sera fuméSignaler Répondre
La vraie gauche c'est LFiSignaler Répondre
Le PS est un crématorium où certaines pensent survivre aux flammes de la trahison.
Geoffroy out. De tous ses mandats.
Et le plus marrant c'est que dans 10 jours le tribunal administratif va annuler les élections de Vaulx. Et elle reprendra une veste aux municipales.
30 ans à bouffer sur le denier public. 40 et plus pour les hollandais. Ça suffit.
La machine à perdre est en marche
Les médias ont préparé le scénario.
La finale 2027 ce sera Rn-Lfi
La plus grande punition que l'on puisse infliger à umps
Exit la gangrène des énarques. Le changement c'est vraiment maintenant
çà va devenir le rempart (sic) cossu à bobos fortunés,"the place to be",installés confortablement ,cernés par des quartiers de jacquouille,et tout le monde s'en accomodera fort bien :on voit déjà çà depuis longtemps à Paris ,ville dans laquelle on peut trouver des gueux couchant dans des cartons au pied d'immeubles haussmanniens irréprochables dignes de la saga emily in pariss..Signaler Répondre
Encore un joli coin en devenir comme si Villeurbanne n'était déjà pas saturé ! Une jolie verrue de plus dans la ville !Signaler Répondre
Volontaire pour lui donner le coup de pies au c... !Signaler Répondre
J'ai bien aimé Annie Dingo ça lui va comme un gant !Signaler Répondre
Quel regard inquiet !!!!! Mais quel bel homme !!!!Signaler Répondre
une barbe rase juste ce qu'il faut,
des lunettes de 1er de la classe
une coupe de cheveux juste dégarnie pour séduire une large partie de l'électorat.........
Et après ????? ben je ne sais pas,.................... pas grand chose ???? oui c'est ça !!!!!
figuration :c'est un intermittent du spectacle :je l'imagine même en train de peaufiner son futur discours pour l'inauguration en 2034 du nouveau quartier des gratte-ciels villeurbanne nord,qui fera ,probablement? la une des bulletins europeens de liaison des oeuvres architecturales des architectes architecturant..mais sera-t-il encore là?Signaler Répondre
Il convient de rappeler le score fleuve d'Annie Dingo à la dernière présidentielle : moins de 2 %Signaler Répondre
La décrépitude de la gauche ne date pas d'hier !!
Avant de s'occuper du Sénat , il ferait bien de s'occuper de Villeurbanne car il y a vraiment à faire !Signaler Répondre
Et une satisfaction particulière pour nous qui n'avons pas voix au chapitre dans ces élections entre amis : quelle plaisir de voir Geoffroy et Bernard renvoyés à leur nullité.Signaler Répondre
Pas de sinécure en perspective pour ces 2 personnes avides de pouvoir et d'indemnités.
C'est la bonne nouvelle qui me fait ma semaine 👏👏👏
qu 'il a enfin realisé qu 'il s'est fait"repasser"..ou sinon ,on peut le diagnostiquer incurable et fort niais..il va bientôt retourner à ses chères études..mais certainement pas comme le general romain Cincinnatus à sa charrue:il y aura moins de panache..Signaler Répondre
Si le PS se vautre lamentablement à chaque élection le coupable est tout désigné : Célérusses !!!!Signaler Répondre
Monsieur le maire la réalité tue l'utopie et ça il faudrait que vous le compreniez , surtout à Villeurbanne !Signaler Répondre
Je m'Amard !!! C'est trop rigolo.Signaler Répondre
Peut-être qu'ils laissent faire car il faut démonter les câbles de l'ADSL. Autant que ce soit fait gratuitement...Signaler Répondre
à l'image de certaines rues de villeurbanne ou les fils ont été dérobésSignaler Répondre
l'air déconfit,c'est lui qui a détranquané(sic) la politique localeSignaler Répondre
prêche contre la radicalité obscurantiste,et dans tous les sens ,tu vas être bien serviSignaler Répondre
Mais non affaiblir la gauche notamment le PS est un pléonasme ;-)Signaler Répondre
c'est le principal responsable:au nom de sa naïveté humaniste, prêchant le spectre large de la diversité,sa "diversité" ,récupérée par des démagogues cyniques ,carriéristes , arrivistes et sans talents ,renversent à présent la table d'un socialisme béat dont il s'est fait le fer de lance :bien fait pour lui (et pour nous) :fallait pas les inviter Cedric!!ils ont fait cessession!tu as réveillé le golem!Signaler Répondre
Monsieur Gendre s'offre une sinecure, Bossus continuera a fréquenter la cantine du Sénat et les ecolos démontrent un sens politique proches du néant.Signaler Répondre
Le nullissime Bernard confirme qu'il doit retourner d'où il vient.... Et ne surtout pas revenir
Les socialistes à la Faure mi chevre mi chou repartent bredouille.... Les dindons de la farce...
derniers..Signaler Répondre
B.Bernard a réussi sa vengeance, Hélène Geoffroy n'est pas sénatrice.Signaler Répondre
C est ce qu on appele la trahison des 30 deniers.Signaler Répondre
L'extrême gauche est une maladie mentaleSignaler Répondre
J’espère surtout, qu’à la fin, il prendra un grand coup de pied au derche… et quand on se rappelle h’Hernu, Villeurbanne avait une autre allureSignaler Répondre
C'est surtout leur connerie qui les affaiblitSignaler Répondre
Le Gendre et l’Inutile Dossus ont sauvé leurs peaux, quelle triste représentation pour celui qui se balade sur le Lyon /Turin et l’autre à Ste Soline !!!! Bien le profil de sénateurs nuisibles qui vivent aux frais de la princesse…et qui veulent taxer ceux qui bossent!Signaler Répondre
Si seulement 27 grands électeurs s'étaient reportés sur la liste écologiste dissidente, nous aurions ce soir 3 sénateurs de gauche. C'est donc la violente campagne anti-Bruno Bernard qui a fait perdre un siège à la gauche. Et un siège écologiste en plus !Signaler Répondre
J’adore tous ces gauchistes qui 45 ans après avoir commencé à essentialiser les minorités se désolent des effets des causes qu’ils ont initiées.Signaler Répondre
40 ans passés à instrumentaliser ces populations et leurs créatures échappent à leur apprentis sorciers. On pourrait s’en laver les mains mais leurs créatures échappent et remettent en cause l’existence même de notre pays et ils se désolent seulement pour ce qu’il reste du PS. Il est temps de reprendre ce pays en main de gré ou de force.
bla bla bla, ce Monsieur n'a rien d'autres à dire ??? il ferait mieux de se taireSignaler Répondre
il est responsable de l'état du PS local, car il a fait enlever la candidate désigné du PS, pour soutenir le gendre de Mélenchon aux Législatives
c'est une honte