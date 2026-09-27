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Sénatoriales dans le Rhône : Cédric Van Styvendael estime que "la division affaiblit la gauche et les écologistes"

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Sénatoriales dans le Rhône : Cédric Van Styvendael estime que "la division affaiblit la gauche et les écologistes"

Suite au scrutin sénatorial dans le Rhône, le maire PS de Villeurbanne Cédric Van Styvendael tire une conclusion claire : les candidatures concurrentes à gauche ont pesé sur le résultat. En 2026, Thomas Dossus et Gabriel Amard obtiennent chacun un siège, contre trois élus issus de la liste d’union de la gauche et des écologistes en 2020.

La gauche rhodanienne va devoir "tirer les leçons" des sénatoriales. C’est le message adressé par Cédric Van Styvendael, maire socialiste de Villeurbanne, après la proclamation des résultats de ce dimanche 27 septembre.

L’élu commence par féliciter les nouveaux sénateurs, et particulièrement Thomas Dossus. La liste "Agir pour le Rhône", soutenue par le PS, Les Écologistes, le PCF et Place publique, a recueilli 625 voix et obtenu un siège.

"La division des candidatures a pesé"

Mais l'édile de Villeurbanne retient surtout l’éparpillement des voix provoqué par Bruno Bernard, l'ancien président de la Métropole de Lyon.

"Malgré le rassemblement de la gauche et des écologistes porté par la liste “Agir pour le Rhône”, la division des candidatures a pesé sur le résultat de ce scrutin", estime-t-il.

Trois listes relevant de la gauche au sens large ont en effet concouru séparément : celle de Thomas Dossus, celle de Gabriel Amard, classée LFI et qui obtient également un siège avec 374 voix, et celle de Bruno Bernard, classée divers gauche, qui reste sans élu avec 308 voix.

Pour Cédric Van Styvendael, cette configuration "affaiblit la représentation de la gauche au Sénat".

Un siège de moins qu’en 2020

Le maire de Villeurbanne souligne également la comparaison avec le précédent renouvellement sénatorial.

En 2020, la liste "Unis pour le Rhône, rassemblement de la gauche et des écologistes" avait obtenu 1 156 voix, soit 32,49%, et décroché trois sièges : Thomas Dossus, Raymonde Poncet et Gilbert-Luc Devinaz.

Cette fois, deux sénateurs issus de listes classées à gauche sont élus : Thomas Dossus et l'insoumis Gabriel Amard. Et c'est Hélène Geoffroy et le Parti socialiste qui ressortent bredouilles.

Cédric Van Styvendael voit dans ces résultats un avertissement pour les différentes formations. "Ce résultat illustre une nouvelle fois l’impasse que représentent les divisions et les stratégies solitaires", juge-t-il.

Selon le maire PS, cette représentation réduite limitera la capacité de la gauche à porter au Parlement ses réponses "face aux urgences écologiques et sociale".

Et de conclure en renvoyant chaque formation à ses responsabilités : "L’ensemble des partis de la gauche et des écologistes devront en tirer les leçons."

Tags :

sénatoriales 2026

Cédric Van Styvendael

39 commentaires
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il s'aperçoit le 29/09/2026 à 15:17
qu'est ce qui se passe a écrit le 29/09/2026 à 14h59

Il voulait la place de Sénateur ? ?

enfin !qu 'il s'est fait rouler par les trots-"kystes"..il a jamais compris les principes de la destabilisation permanente:il se fera bientôt piquer sa place..
le fréquentant dans les séances ,je finis par me demander s'il est un naïf gentil ou un...con..

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qu'est ce qui se passe le 29/09/2026 à 14:59

Il voulait la place de Sénateur ? ?

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espece de capello! le 29/09/2026 à 10:35
sous les jupes des filles a écrit le 29/09/2026 à 08h43

il porte des lunettes connectées?

mais ce sont les articulations des branches de ses lunettes ,bougre de "gonds"!

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sous les jupes des filles le 29/09/2026 à 08:43
il fait de la a écrit le 28/09/2026 à 14h02

figuration :c'est un intermittent du spectacle :je l'imagine même en train de peaufiner son futur discours pour l'inauguration en 2034 du nouveau quartier des gratte-ciels villeurbanne nord,qui fera ,probablement? la une des bulletins europeens de liaison des oeuvres architecturales des architectes architecturant..mais sera-t-il encore là?

il porte des lunettes connectées?

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Heu... le 29/09/2026 à 08:18
La buse a écrit le 28/09/2026 à 21h44

La vraie gauche c'est LFi
Le PS est un crématorium où certaines pensent survivre aux flammes de la trahison.
Geoffroy out. De tous ses mandats.
Et le plus marrant c'est que dans 10 jours le tribunal administratif va annuler les élections de Vaulx. Et elle reprendra une veste aux municipales.

30 ans à bouffer sur le denier public. 40 et plus pour les hollandais. Ça suffit.
La machine à perdre est en marche

Les médias ont préparé le scénario.
La finale 2027 ce sera Rn-Lfi
La plus grande punition que l'on puisse infliger à umps
Exit la gangrène des énarques. Le changement c'est vraiment maintenant

Toujours le même discours totalitaire de haine à vomir.

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la crème le 29/09/2026 à 07:36
crematorium a écrit le 29/09/2026 à 07h15

c'est la prochaine destination de melenchon apres les elections :bon pour la casse,il sera fumé

à torium: et on se fera dans les cocktails des tartines avec les succulents jus de sa combustion

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la france le 29/09/2026 à 07:33
crematorium a écrit le 29/09/2026 à 07h15

c'est la prochaine destination de melenchon apres les elections :bon pour la casse,il sera fumé

est grande ,heureusement:!!! il y aura p't'être le melenchon des villes ,mais il n'y aura pas le melenchon des champs

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crematorium le 29/09/2026 à 07:15
La buse a écrit le 28/09/2026 à 21h44

La vraie gauche c'est LFi
Le PS est un crématorium où certaines pensent survivre aux flammes de la trahison.
Geoffroy out. De tous ses mandats.
Et le plus marrant c'est que dans 10 jours le tribunal administratif va annuler les élections de Vaulx. Et elle reprendra une veste aux municipales.

30 ans à bouffer sur le denier public. 40 et plus pour les hollandais. Ça suffit.
La machine à perdre est en marche

Les médias ont préparé le scénario.
La finale 2027 ce sera Rn-Lfi
La plus grande punition que l'on puisse infliger à umps
Exit la gangrène des énarques. Le changement c'est vraiment maintenant

c'est la prochaine destination de melenchon apres les elections :bon pour la casse,il sera fumé

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La buse le 28/09/2026 à 21:44

La vraie gauche c'est LFi
Le PS est un crématorium où certaines pensent survivre aux flammes de la trahison.
Geoffroy out. De tous ses mandats.
Et le plus marrant c'est que dans 10 jours le tribunal administratif va annuler les élections de Vaulx. Et elle reprendra une veste aux municipales.

30 ans à bouffer sur le denier public. 40 et plus pour les hollandais. Ça suffit.
La machine à perdre est en marche

Les médias ont préparé le scénario.
La finale 2027 ce sera Rn-Lfi
La plus grande punition que l'on puisse infliger à umps
Exit la gangrène des énarques. Le changement c'est vraiment maintenant

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plutôt l 'inverse le 28/09/2026 à 16:12
ça promet a écrit le 28/09/2026 à 15h10

Encore un joli coin en devenir comme si Villeurbanne n'était déjà pas saturé ! Une jolie verrue de plus dans la ville !

çà va devenir le rempart (sic) cossu à bobos fortunés,"the place to be",installés confortablement ,cernés par des quartiers de jacquouille,et tout le monde s'en accomodera fort bien :on voit déjà çà depuis longtemps à Paris ,ville dans laquelle on peut trouver des gueux couchant dans des cartons au pied d'immeubles haussmanniens irréprochables dignes de la saga emily in pariss..

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ça promet le 28/09/2026 à 15:10
il fait de la a écrit le 28/09/2026 à 14h02

figuration :c'est un intermittent du spectacle :je l'imagine même en train de peaufiner son futur discours pour l'inauguration en 2034 du nouveau quartier des gratte-ciels villeurbanne nord,qui fera ,probablement? la une des bulletins europeens de liaison des oeuvres architecturales des architectes architecturant..mais sera-t-il encore là?

Encore un joli coin en devenir comme si Villeurbanne n'était déjà pas saturé ! Une jolie verrue de plus dans la ville !

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volontaire le 28/09/2026 à 14:57
la faute à Jean Paul Bret a écrit le 28/09/2026 à 00h07

J’espère surtout, qu’à la fin, il prendra un grand coup de pied au derche… et quand on se rappelle h’Hernu, Villeurbanne avait une autre allure

Volontaire pour lui donner le coup de pies au c... !

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pas mal , pas mal le 28/09/2026 à 14:52
BMR a écrit le 28/09/2026 à 13h21

Il convient de rappeler le score fleuve d'Annie Dingo à la dernière présidentielle : moins de 2 %
La décrépitude de la gauche ne date pas d'hier !!

J'ai bien aimé Annie Dingo ça lui va comme un gant !

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Houlala !!!!! le 28/09/2026 à 14:39

Quel regard inquiet !!!!! Mais quel bel homme !!!!

une barbe rase juste ce qu'il faut,
des lunettes de 1er de la classe
une coupe de cheveux juste dégarnie pour séduire une large partie de l'électorat.........

Et après ????? ben je ne sais pas,.................... pas grand chose ???? oui c'est ça !!!!!

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il fait de la le 28/09/2026 à 14:02
pour commencer a écrit le 28/09/2026 à 13h01

Avant de s'occuper du Sénat , il ferait bien de s'occuper de Villeurbanne car il y a vraiment à faire !

figuration :c'est un intermittent du spectacle :je l'imagine même en train de peaufiner son futur discours pour l'inauguration en 2034 du nouveau quartier des gratte-ciels villeurbanne nord,qui fera ,probablement? la une des bulletins europeens de liaison des oeuvres architecturales des architectes architecturant..mais sera-t-il encore là?

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BMR le 28/09/2026 à 13:21

Il convient de rappeler le score fleuve d'Annie Dingo à la dernière présidentielle : moins de 2 %
La décrépitude de la gauche ne date pas d'hier !!

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pour commencer le 28/09/2026 à 13:01

Avant de s'occuper du Sénat , il ferait bien de s'occuper de Villeurbanne car il y a vraiment à faire !

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ouste le 28/09/2026 à 12:18
boB a écrit le 28/09/2026 à 06h23

B.Bernard a réussi sa vengeance, Hélène Geoffroy n'est pas sénatrice.

Et une satisfaction particulière pour nous qui n'avons pas voix au chapitre dans ces élections entre amis : quelle plaisir de voir Geoffroy et Bernard renvoyés à leur nullité.

Pas de sinécure en perspective pour ces 2 personnes avides de pouvoir et d'indemnités.
C'est la bonne nouvelle qui me fait ma semaine 👏👏👏

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on espère pour lui le 28/09/2026 à 12:15
encore une fois a écrit le 28/09/2026 à 11h04

Monsieur le maire la réalité tue l'utopie et ça il faudrait que vous le compreniez , surtout à Villeurbanne !

qu 'il a enfin realisé qu 'il s'est fait"repasser"..ou sinon ,on peut le diagnostiquer incurable et fort niais..il va bientôt retourner à ses chères études..mais certainement pas comme le general romain Cincinnatus à sa charrue:il y aura moins de panache..

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Conclusion le 28/09/2026 à 11:57

Si le PS se vautre lamentablement à chaque élection le coupable est tout désigné : Célérusses !!!!

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encore une fois le 28/09/2026 à 11:04

Monsieur le maire la réalité tue l'utopie et ça il faudrait que vous le compreniez , surtout à Villeurbanne !

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Jean Amard de tes conneries le 28/09/2026 à 10:07

Je m'Amard !!! C'est trop rigolo.

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Racailles de m... le 28/09/2026 à 09:59
plus de lumière! a écrit le 28/09/2026 à 08h45

à l'image de certaines rues de villeurbanne ou les fils ont été dérobés

Peut-être qu'ils laissent faire car il faut démonter les câbles de l'ADSL. Autant que ce soit fait gratuitement...

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plus de lumière! le 28/09/2026 à 08:45
La meute a écrit le 28/09/2026 à 00h06

C'est surtout leur connerie qui les affaiblit

à l'image de certaines rues de villeurbanne ou les fils ont été dérobés

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il peut avoir le 28/09/2026 à 08:42
oui!! a écrit le 28/09/2026 à 06h51

c'est le principal responsable:au nom de sa naïveté humaniste, prêchant le spectre large de la diversité,sa "diversité" ,récupérée par des démagogues cyniques ,carriéristes , arrivistes et sans talents ,renversent à présent la table d'un socialisme béat dont il s'est fait le fer de lance :bien fait pour lui (et pour nous) :fallait pas les inviter Cedric!!ils ont fait cessession!tu as réveillé le golem!

l'air déconfit,c'est lui qui a détranquané(sic) la politique locale

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toi qui le 28/09/2026 à 08:39
Ex Précisions a écrit le 28/09/2026 à 07h51

Mais non affaiblir la gauche notamment le PS est un pléonasme ;-)

prêche contre la radicalité obscurantiste,et dans tous les sens ,tu vas être bien servi

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Ex Précisions le 28/09/2026 à 07:51

Mais non affaiblir la gauche notamment le PS est un pléonasme ;-)

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oui!! le 28/09/2026 à 06:51
gol a écrit le 27/09/2026 à 22h56

bla bla bla, ce Monsieur n'a rien d'autres à dire ??? il ferait mieux de se taire
il est responsable de l'état du PS local, car il a fait enlever la candidate désigné du PS, pour soutenir le gendre de Mélenchon aux Législatives
c'est une honte

c'est le principal responsable:au nom de sa naïveté humaniste, prêchant le spectre large de la diversité,sa "diversité" ,récupérée par des démagogues cyniques ,carriéristes , arrivistes et sans talents ,renversent à présent la table d'un socialisme béat dont il s'est fait le fer de lance :bien fait pour lui (et pour nous) :fallait pas les inviter Cedric!!ils ont fait cessession!tu as réveillé le golem!

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Citoyen1 le 28/09/2026 à 06:43

Monsieur Gendre s'offre une sinecure, Bossus continuera a fréquenter la cantine du Sénat et les ecolos démontrent un sens politique proches du néant.
Le nullissime Bernard confirme qu'il doit retourner d'où il vient.... Et ne surtout pas revenir
Les socialistes à la Faure mi chevre mi chou repartent bredouille.... Les dindons de la farce...

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des 30 le 28/09/2026 à 06:32
En d autres termes a écrit le 28/09/2026 à 05h13

C est ce qu on appele la trahison des 30 deniers.

derniers..

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boB le 28/09/2026 à 06:23

B.Bernard a réussi sa vengeance, Hélène Geoffroy n'est pas sénatrice.

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En d autres termes le 28/09/2026 à 05:13
il devrait apprendre a compter a écrit le 27/09/2026 à 23h12

Si seulement 27 grands électeurs s'étaient reportés sur la liste écologiste dissidente, nous aurions ce soir 3 sénateurs de gauche. C'est donc la violente campagne anti-Bruno Bernard qui a fait perdre un siège à la gauche. Et un siège écologiste en plus !

C est ce qu on appele la trahison des 30 deniers.

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Les Fachos Incultes le 28/09/2026 à 02:57

L'extrême gauche est une maladie mentale

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la faute à Jean Paul Bret le 28/09/2026 à 00:07

J’espère surtout, qu’à la fin, il prendra un grand coup de pied au derche… et quand on se rappelle h’Hernu, Villeurbanne avait une autre allure

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La meute le 28/09/2026 à 00:06

C'est surtout leur connerie qui les affaiblit

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Le shérif le 27/09/2026 à 23:37

Le Gendre et l’Inutile Dossus ont sauvé leurs peaux, quelle triste représentation pour celui qui se balade sur le Lyon /Turin et l’autre à Ste Soline !!!! Bien le profil de sénateurs nuisibles qui vivent aux frais de la princesse…et qui veulent taxer ceux qui bossent!

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il devrait apprendre a compter le 27/09/2026 à 23:12

Si seulement 27 grands électeurs s'étaient reportés sur la liste écologiste dissidente, nous aurions ce soir 3 sénateurs de gauche. C'est donc la violente campagne anti-Bruno Bernard qui a fait perdre un siège à la gauche. Et un siège écologiste en plus !

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spacelex le 27/09/2026 à 23:01

J’adore tous ces gauchistes qui 45 ans après avoir commencé à essentialiser les minorités se désolent des effets des causes qu’ils ont initiées.
40 ans passés à instrumentaliser ces populations et leurs créatures échappent à leur apprentis sorciers. On pourrait s’en laver les mains mais leurs créatures échappent et remettent en cause l’existence même de notre pays et ils se désolent seulement pour ce qu’il reste du PS. Il est temps de reprendre ce pays en main de gré ou de force.

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gol le 27/09/2026 à 22:56

bla bla bla, ce Monsieur n'a rien d'autres à dire ??? il ferait mieux de se taire
il est responsable de l'état du PS local, car il a fait enlever la candidate désigné du PS, pour soutenir le gendre de Mélenchon aux Législatives
c'est une honte

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