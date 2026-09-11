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Lyon Politiques : réconciliation Sarselli-Aulas, Doucet et la clim et Bruno Bernard au sénat - 11/09/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : réconciliation Sarselli-Aulas, Doucet et la clim et Bruno Bernard au sénat - 11/09/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'enseignant à l'université Joris Hadj et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Réconciliation Sarselli-Aulas : qui ressort gagnant de cette séquence ? Quelles conséquences pour la suite ?
- Grégory Doucet prêt à déployer la climatisation après un été éreintant : lucidité bienvenue ou 6 ans de perdu ?
- Bruno Bernard et les sénatoriales : la gauche prête à prendre le risque de se saborder malgré la division de la droite ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

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Véronique Sarselli

Jean-Michel Aulas

Grégory Doucet

Bruno Bernard

sénatoriales 2026

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