Musée des Beaux-Arts de Lyon : les agents dénoncent un manque d’effectifs avant la grève

La tension monte au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

Une vingtaine d’agents d’accueil et de surveillance, accompagnés de représentants syndicaux, se sont rassemblés jeudi 10 septembre à l’occasion du vernissage de l’exposition Musée sentimental. À l’appel de la CGT Ville de Lyon et de SUD-CT, ils entendaient donner de la visibilité à leurs revendications avant la grève prévue ce vendredi.

Les personnels pointent notamment le manque d’effectifs permanents et les conséquences de la gratuité décidée cet été lors de plusieurs épisodes de forte chaleur.

Selon les syndicats, certaines annonces effectuées au dernier moment ont provoqué un afflux de visiteurs sans renfort suffisant.

Avec 40 agents permanents pour 18 contractuels, les syndicats estiment que le musée fonctionne avec des effectifs trop serrés.

La CGT dénonce de son côté un "management infantilisant".

La Ville promet un retour d’expérience

La municipalité rappelle qu’une rencontre avec les organisations syndicales s’est tenue mardi 8 septembre.

Elle assure que des réponses ont déjà pu être apportées, notamment avec des moyens supplémentaires pour l’exposition Musée sentimental, qui ouvre ce samedi.

Concernant la gratuité du musée lors des fortes chaleurs, la Ville défend le principe de la mesure mais annonce qu’un bilan sera réalisé avec les équipes.

Les syndicats appellent désormais les personnels à se rassembler vendredi matin devant le musée et annoncent jusqu’à 90 % de grévistes.