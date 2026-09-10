Métropole de Lyon : Véronique Sarselli réintègre Jean-Michel Aulas dans son exécutif !

C'est une décision inattendue qui a été prise ce jeudi soir par Véronique Sarselli.

La présidente de la Métropole de Lyon, qui avait choisi de retirer leurs délégations à Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton suite aux révélations de l'affaire Abreu, a finalement décidé de réintégrer le trio dans son exécutif.

Les trois vice-présidents retrouvent donc leur place aux côtés de celle qui leur reprochait d'avoir tu les agissements présumés de Roman Abreu, le communicant de JMA durant les municipales qui a été accusé de viol par une militante de Coeur Lyonnais.

"J’ai tranché pour l’institution et le territoire, pas pour des personnes. Ma décision s’accompagne d’un rappel clair des règles qui s’imposent à tous les membres de l’exécutif : loyauté, solidarité, travail collectif et respect de la parole de l’institution. Ces principes ne sont pas négociables", indique Véronique Sarselli dans un communiqué.

Jean-Michel Aulas prend également la parole : "Les semaines écoulées ont été difficiles pour l’institution et pour chacun. Je mesure les tensions qu’elles ont fait naître. Le recul me permet aujourd’hui de reconnaître que mon appréciation initiale de la situation n’a pas été pleinement adaptée et que certaines de mes réactions n’ont pas toujours été opportunes. Je suis heureux de la décision de la Présidente et lui réaffirme mon engagement à contribuer à l’action de la majorité au service des Grands Lyonnais, dans un esprit de responsabilité et de loyauté".

Le 11 juin dernier, souhaitant "garantir l'exemplarité et le fonctionnement de l'institution métropolitaine (…) plongée en plein malaise", la présidente avait décidé d'écarter sine die les trois élus, provoquant alors une scission au sein de Grand Coeur Lyonnais, mais aussi de Coeur Lyonnais, le groupe d'opposition à la Ville de Lyon. Une décision mal vécue par Jean-Michel Aulas, qui l'avait, cet été, attaquée en justice devant le tribunal administratif.