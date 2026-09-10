"On a enlevé toute l'informatique du casier" : comment le Lyonnais Drive Cube veut sécuriser le dernier mètre

Ce jeudi, Antoine de Saléon-Terras, co-fondateur de Drive Cube, est notre invité.

Des casiers qui ne consomment ni électricité, ni wifi, ni 4G, et qui s'ouvrent avec le smartphone de l'utilisateur : c'est le pari de Drive Cube, fondée à Lyon en 2022 par Antoine de Saléon-Terras et Régis Laurent. Après le commerce de proximité et la location de matériel de loisirs, la jeune pousse s'attaque à la livraison en entreprise avec Logisti'Cube, et vise le million d'euros de chiffre d'affaires après avoir réalisé 500 000 euros en 2025. Elle installe ses premiers casiers outre-Manche dans les prochains jours.

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