L'Éco de Lyon

"On a enlevé toute l'informatique du casier" : comment le Lyonnais Drive Cube veut sécuriser le dernier mètre

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

"On a enlevé toute l'informatique du casier" : comment le Lyonnais Drive Cube veut sécuriser le dernier mètre

Ce jeudi, Antoine de Saléon-Terras, co-fondateur de Drive Cube, est notre invité.

Des casiers qui ne consomment ni électricité, ni wifi, ni 4G, et qui s'ouvrent avec le smartphone de l'utilisateur : c'est le pari de Drive Cube, fondée à Lyon en 2022 par Antoine de Saléon-Terras et Régis Laurent. Après le commerce de proximité et la location de matériel de loisirs, la jeune pousse s'attaque à la livraison en entreprise avec Logisti'Cube, et vise le million d'euros de chiffre d'affaires après avoir réalisé 500 000 euros en 2025. Elle installe ses premiers casiers outre-Manche dans les prochains jours.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.

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1 commentaire
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Ex Précisions le 10/09/2026 à 18:38

Casier qui ne consomment pas d'électricité mais qui s'ouvre avec un smartphone ? Batterie ou piles.
Et comment associer un casier dédié à un clients via une application sans cloud ? I don't understand.

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