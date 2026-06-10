L'Éco de Lyon

Radiance Mutuelle Lyon Urbain Trail : "Un évènement qui répond en tous points à nos valeurs"

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis André.

Radiance Mutuelle Lyon Urbain Trail : "Un évènement qui répond en tous points à nos valeurs"

Ce mercredi, Manuel Guihard, responsable des relations partenaires d'Extra Sports, et Ludovic Scapin, directeur général adjoint de Radiance Mutuelle, sont interrogés sur le partenariat entre leurs deux structures pour le naming du Lyon Urbain Trail, le record de participation du 29 mars dernier, ce que les deux acteurs retirent de cette union et les perspectives pour les prochaines éditions.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.

X

Tags :

L'Eco de Lyon

Radiance Mutuelle

lyon urban trail

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.