Radiance Mutuelle Lyon Urbain Trail : "Un évènement qui répond en tous points à nos valeurs"

Ce mercredi, Manuel Guihard, responsable des relations partenaires d'Extra Sports, et Ludovic Scapin, directeur général adjoint de Radiance Mutuelle, sont interrogés sur le partenariat entre leurs deux structures pour le naming du Lyon Urbain Trail, le record de participation du 29 mars dernier, ce que les deux acteurs retirent de cette union et les perspectives pour les prochaines éditions.

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