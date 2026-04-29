L'Éco de Lyon

Yohann Patet (em2c) : "Se démarquer en proposant des bâtiments qui vont garder une valeur forte dans le temps"

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Yohann Patet (em2c) : "Se démarquer en proposant des bâtiments qui vont garder une valeur forte dans le temps"

Ce mercredi, Yohann Patet, directeur général d'em2c, est interrogé sur l'histoire du groupe lyonnais, le marché concurrentiel de la promotion immobilière, le chiffre d'affaires 2025 en hausse après des années de crise et les demandes de locaux d'activités pour les PME qui restent fortes dans l'agglomération.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.

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EM2C

1 commentaire
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Corsica3333 le 29/04/2026 à 09:56

La vraie question il y a un futur..mais ya til un avenir.....a méditer....

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