Yohann Patet (em2c) : "Se démarquer en proposant des bâtiments qui vont garder une valeur forte dans le temps"

Ce mercredi, Yohann Patet, directeur général d'em2c, est interrogé sur l'histoire du groupe lyonnais, le marché concurrentiel de la promotion immobilière, le chiffre d'affaires 2025 en hausse après des années de crise et les demandes de locaux d'activités pour les PME qui restent fortes dans l'agglomération.

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