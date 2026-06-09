Immobilier : le groupe lyonnais em2c nomme Nicolas de Saint Maurice à la tête de sa filiale Promotion

Changement de gouvernance au sein du groupe em2c, basé à Vourles, au sud de l’agglomération lyonnaise.

Dans un communiqué publié ce 1er juin, le promoteur et aménageur immobilier annonce la nomination de Nicolas de Saint Maurice à la direction de sa filiale Promotion. Il succède à Serge Masson, qui quittera ses fonctions en septembre dans le cadre de son départ à la retraite.

Dans ses nouvelles fonctions, Nicolas de Saint Maurice sera chargé de piloter le développement et la gestion opérationnelle des activités de promotion immobilière et d’aménagement urbain et périurbain du groupe, sous l’autorité du directeur général, Yohann Patet.

Diplômé de l’ESITC Paris, il affiche plus de trente ans d’expérience dans l’immobilier et la construction. Après des débuts comme directeur de travaux puis chef de projets dans la réhabilitation lourde, il a occupé des postes de direction au sein de plusieurs groupes majeurs du secteur, notamment la Société de la Tour Eiffel, Linkcity, Eiffage Immobilier Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté, Leon Grosse Immobilier ou encore Spie Batignolles Immobilier.

Le groupe met en avant son expertise dans le pilotage d’opérations complexes, le développement stratégique et la transformation d’organisations.

Une nomination pour accompagner le développement d’em2c

Cette arrivée s’inscrit dans la volonté du groupe de poursuivre son développement dans l’immobilier d’entreprise et le logement, dans un contexte de marché jugé exigeant. em2c évoque la nécessité de renforcer sa capacité à identifier de nouvelles opportunités de croissance, tout en conservant ses engagements en matière de performance durable.

Par ailleurs, Nicolas de Saint Maurice est présenté comme cofondateur de l’Observatoire de l’Immobilier Durable, une structure engagée pour un immobilier plus responsable et durable.

Yohann Patet salue "son expérience, sa vision stratégique et sa connaissance approfondie du marché", estimant qu’elles constitueront "de véritables atouts pour accompagner notre développement". Nicolas de Saint Maurice a officiellement pris ses fonctions le 1er juin 2026.