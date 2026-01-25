À Mions, le groupe em2c construit 2 450 m² de locaux mixtes pour Delta Service Location

Cette opération accompagne le transfert de l’agence régionale de DSL, actuellement implantée à Corbas, vers un site plus vaste et modernisé, situé à quelques kilomètres.

Le projet s’inscrit dans une collaboration de long terme entre les deux entreprises : em2c avait déjà conçu les précédents locaux de Delta Service Location en 1997. Pour cette nouvelle implantation, le groupe em2c mobilise l’ensemble de ses expertises, de la recherche foncière à la construction, en passant par l’assistance à maîtrise d’ouvrage, via notamment sa filiale Solstice.

Implanté sur un foncier de 11 900 m², le futur site comprendra 1350 m² d’ateliers dédiés à la maintenance et à la préparation des équipements, un auvent de 650 m² pour le nettoyage et les tests, 450 m² de bureaux et locaux sociaux, une zone de stockage extérieur, une station-service pour les équipements destinés à la location ainsi que 41 places de stationnement.

Selon le communiqué, cette nouvelle implantation permettra à Delta Service Location d’augmenter sa surface d’activité d’environ 20% et de moderniser ses infrastructures. Les locaux ont été conçus pour optimiser les process industriels et anticiper l’intégration de nouvelles énergies, notamment les packs batteries, afin de limiter le recours au gaz non routier.

Le projet intègre également un volet environnemental et paysager, avec pour objectif de limiter les nuisances sonores et visuelles et d’améliorer la circulation dans le quartier, notamment pour les flux de poids lourds. Ces aménagements ont fait l’objet d’échanges avec le voisinage.

Les travaux doivent débuter en février, pour une livraison annoncée onze mois plus tard.