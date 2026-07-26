Vacances tragiques : un Lyonnais de 73 ans meurt après un malaise sur une plage de La Grande-Motte

En vacances sur le littoral héraultais, un homme de 73 ans originaire de la région lyonnaise a perdu la vie ce samedi 25 juillet, en fin de matinée, sur la plage du Couchant à La Grande-Motte.

D'après les premiers éléments rapportés par Midi Libre, le septuagénaire venait de sortir de l'eau lorsqu'il a commencé à se sentir mal. Il aurait alors indiqué à son épouse qu'il ne se sentait "pas bien" avant de s'effondrer sur le sable.

Rapidement alertés, les secours sont intervenus pour tenter de le réanimer. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à sauver le vacancier, qui a été déclaré décédé sur place.

Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours afin de déterminer avec précision les causes de ce décès.