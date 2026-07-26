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Vacances tragiques : un Lyonnais de 73 ans meurt après un malaise sur une plage de La Grande-Motte

Vacances tragiques : un Lyonnais de 73 ans meurt après un malaise sur une plage de La Grande-Motte
Vacances tragiques : un Lyonnais de 73 ans meurt après un malaise sur une plage de La Grande-Motte - LyonMag

Les vacances ont viré au drame ce samedi.

En vacances sur le littoral héraultais, un homme de 73 ans originaire de la région lyonnaise a perdu la vie ce samedi 25 juillet, en fin de matinée, sur la plage du Couchant à La Grande-Motte.

D'après les premiers éléments rapportés par Midi Libre, le septuagénaire venait de sortir de l'eau lorsqu'il a commencé à se sentir mal. Il aurait alors indiqué à son épouse qu'il ne se sentait "pas bien" avant de s'effondrer sur le sable.

Rapidement alertés, les secours sont intervenus pour tenter de le réanimer. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à sauver le vacancier, qui a été déclaré décédé sur place.

Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours afin de déterminer avec précision les causes de ce décès.

3 commentaires
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mdr le 26/07/2026 à 12:43

et bin !! triste pour la famille c’est sûr ! mais pourquoi cet article ! il y a entre 1600 et 1800 décès chaque jour en France ! Rien à dire de concret avec tous ce qu’il se passe à Lyon ? journalistes du dimanche bobo. amateur !!

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Encore un jeun e C.. le 26/07/2026 à 09:00
emlyon a écrit le 26/07/2026 à 08h31

si vous signalez tous les décès à partir de 73 ans !!! ils sont tous tragiques pour les familles

Une info de prévention, pour vivre vieux, faut d'abord savoir être jeune et respectueux
Courage à la famille

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emlyon le 26/07/2026 à 08:31

si vous signalez tous les décès à partir de 73 ans !!! ils sont tous tragiques pour les familles

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