Vacances tragiques : un Lyonnais de 73 ans meurt après un malaise sur une plage de La Grande-Motte

En vacances sur le littoral héraultais, un homme de 73 ans originaire de la région lyonnaise a perdu la vie ce samedi 25 juillet, en fin de matinée, sur la plage du Couchant à La Grande-Motte.
D'après les premiers éléments rapportés par Midi Libre, le septuagénaire venait de sortir de l'eau lorsqu'il a commencé à se sentir mal. Il aurait alors indiqué à son épouse qu'il ne se sentait "pas bien" avant de s'effondrer sur le sable.
Rapidement alertés, les secours sont intervenus pour tenter de le réanimer. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à sauver le vacancier, qui a été déclaré décédé sur place.
Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours afin de déterminer avec précision les causes de ce décès.
et bin !! triste pour la famille c’est sûr ! mais pourquoi cet article ! il y a entre 1600 et 1800 décès chaque jour en France ! Rien à dire de concret avec tous ce qu’il se passe à Lyon ? journalistes du dimanche bobo. amateur !!Signaler Répondre
Une info de prévention, pour vivre vieux, faut d'abord savoir être jeune et respectueuxSignaler Répondre
Courage à la famille
si vous signalez tous les décès à partir de 73 ans !!! ils sont tous tragiques pour les famillesSignaler Répondre