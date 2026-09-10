Saint-Fons : une boucherie ferme ses portes, des denrées alimentaires impropres à la consommation

Cette décision fait suite à des contrôles réalisés le mercredi 2 septembre par deux agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône (DDPP). Résultat : des manquements graves aux règles d’hygiène prescrites par le règlement ont été relevés.

Parmi cette liste de 16 manquements graves, on retrouve, entre autres, un défaut d’entretien et de maintenance des locaux et des équipements, entreposage de denrées dans des conditions non hygiéniques, présence de denrées alimentaires impropres à la consommation humaine ou encore une poubelle hygiénique maintenue ouverte durant les activités de production.

Mais ce n’est pas une première pour l’établissement. Il a déjà fait l’objet d’une mise en demeure le 10 juin dernier, non réalisée : les mêmes manquements persistent donc

Une fermeture jusqu’à nouvel ordre

D’après l’arrêté préfectoral, ces conditions et la persistance de ces manquements constituent "une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent". Le bilan est donc sans appel : l’établissement fait l’objet d’une fermeture administrative depuis le mercredi 9 septembre. Et ce jusqu’à la réalisation des mesures correctives soumises en réponse aux manquements d’hygiène et la vérification d’un agent de la DDPP.

En 2024 et 2025, 3% des contrôles effectués par les services ont abouti à une note "D", c'est-à-dire donnant lieu à une fermeture administrative de l'établissement.