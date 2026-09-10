Sextape à Saint-Étienne : cinq ans de prison pour Gaël Perdriau prononcés en appel à Lyon, l'ancien maire retourne derrière les barreaux

Mise à jour à 9h20 : Gaël Perdriau écope de 5 ans de prison dont 1 an avec sursis. Une peine assortie d'un mandat de dépôt qui entraînera l'incarcération de l'ancien édile stéphanois, qui a aussi une peine de 10 ans d'inéligibilité. "Madame la présidente, vous venez de condamner un innocent", a lâché Gaël Perdriau avant d'être incarcéré.
Samy Kéfi-Jérôme a été lui condamné à 4 ans de prison dont 1 avec sursis et une peine d'inéligibilité de 5 ans.
Quant à Gilles Rossary, la cour d'appel de Lyon a prononcé une peine de 4 ans de prison, dont la moitié avec sursis.
Article initial : Verdict attendu à 9 heures ce jeudi pour Gaël Perdriau, Samy Kéfi-Jérôme et Gilles Rossary-Lenglet.
Après cinq jours d’audience en juin, la cour d’appel de Lyon doit dire si elle confirme leur culpabilité dans l’affaire de la sextape de Saint-Étienne et, le cas échéant, quelles peines elle prononce.
En première instance, huit personnes avaient été jugées. Les quatre responsables d’associations poursuivis ont depuis été relaxés. Pierre Gauttieri, ancien directeur de cabinet du maire de Saint-Étienne, n’avait de son côté pas fait appel de sa condamnation à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, et 30 000 euros d’amende. Sa peine est définitive.
Des réquisitions allégées pour Perdriau
Lors du procès en appel, l’avocat général a requis cinq ans de prison, dont deux avec sursis probatoire, contre Gaël Perdriau. Une peine de quatre ans, dont deux avec sursis probatoire, a été demandée contre Samy Kéfi-Jérôme.
Dans les deux cas, la partie ferme requise est inférieure d’un an aux peines prononcées en première instance.
La situation est inverse pour Gilles Rossary-Lenglet : cinq ans de prison, dont deux avec sursis probatoire, ont été requis contre lui, soit une peine plus lourde que celle prononcée en correctionnelle.
Les trois hommes étaient notamment rejugés dans le volet concernant 40 000 euros de subventions municipales détournés, ainsi que pour des faits liés au chantage et à une association de malfaiteurs. Ils encourent jusqu’à dix ans de prison et restent présumés innocents.
La cour devra également se prononcer sur les dommages-intérêts réclamés par les victimes, parmi lesquelles Gilles Artigues et sa famille, Michel Thiollière et la Ville de Saint-Étienne.
De grands abonnés aux affaires judiciaires chez LR/UMP/RPR !Signaler Répondre
Petite précision absente de l’article : Gaël Perdriau était un élu de droite, membre des Républicains (LR)Signaler Répondre
Mes amis avocats me l'ont toujours dit : à Lyon si vous êtes coupable à 100%, que vous écopez d'une peine correcte au tribunal judiciaire et que vous osez faire appel, la cour d'appel alourdira considérablement la peine pour vous sanctionner de vos jérémiades. Pareil à Versailles et Paris.Signaler Répondre
A la différence de Grenoble où leur cour d'appel est apparemment réputée pour alléger très très régulièrement les peines de 1ère instance même si vous êtes coupable... Mais le mieux et on l'a vu sur ce site c'est de se faire juger à Villefranche sur saône, laxisme à gogo, vous pouvez tabasser quelqu'un au supermarché et vous aurez 200€ d'amende.
Tous ces élus qui s'occupent avant de leurs administrés, c'est beau.Signaler Répondre
ça rallonge la longue liste des « copains de Sarko » élus de LR condamnés… ça devient une spécialité de ce parti …Signaler Répondre
Moi, vous savez monsieur le juge, je suis ZINNOCENT !Signaler Répondre
L"honnêteté ça ne se décrète pas, ça se prouve
une justice lente et laxiste, déplorable et désordonnée cela renforce le RNSignaler Répondre
Combien coute cette affaire depuis des années la justice est encombrée par ce dossier de barbouzes , vont ils au moins payer tous les frais de justice ? et quand cette mascarade politique va t ' elle continuer ?Signaler Répondre
On se plaint des affaires sur Lyon mais chez les verts pâles ce n'est pas mieux voir pire...Signaler Répondre