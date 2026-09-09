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Deux jeunes originaires de Lyon retrouvés morts dans le lac d’Annecy à huit jours d’intervalle

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Deux jeunes originaires de Lyon retrouvés morts dans le lac d’Annecy à huit jours d’intervalle
Deux jeunes originaires de Lyon retrouvés morts dans le lac d’Annecy à huit jours d’intervalle

Au total, six personnes sont décédées des suites de noyade depuis le début de l’année dans le lac d’Annecy.

Deux découvertes tragiques à huit jours d’intervalle, au même endroit.  Le lac d’Annecy a été le théâtre de deux noyades impliquant de jeunes hommes liés à Lyon, au large de la plage de la Brune, à Veyrier-du-Lac, en Haute-Savoie.

La première victime, âgée de 25 ans, a été retrouvée le samedi 29 août, après une alerte donnée vers 15h49. Le jeune homme se trouvait à une trentaine de mètres du rivage, à environ dix mètres de profondeur, hors de la zone surveillée. Malgré l’intervention des secours, il n’a pas pu être réanimé. Deux de ses proches, en état de choc, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers.

Selon plusieurs médias étrangers, il s’agissait d’un étudiant à Lyon, d’origine camerounaise. Une cagnotte a été lancée par ses proches pour permettre le rapatriement de son corps. Les circonstances de sa noyade restent à établir.

Un second corps découvert par un apnéiste

Huit jours plus tard, le dimanche 6 septembre, vers 17h, un homme pratiquant l’apnée de loisir a aperçu un corps immergé à plusieurs mètres de profondeur, au niveau de cette même plage. Il a immédiatement donné l’alerte, mais les secours n’ont rien pu faire.

Selon L’Essor Savoyard, la victime serait un jeune homme de 20 ans, de nationalité algérienne et originaire de la banlieue lyonnaise. Une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie d’Annecy-le-Vieux. Un examen du corps et des auditions devraient permettre de préciser les circonstances du décès.

Tags :

noyade

Annecy

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