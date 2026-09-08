Politique

Municipales à Vénissieux : le recours de Michèle Picard pourrait se heurter à deux irrecevabilités

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Municipales à Vénissieux : le recours de Michèle Picard pourrait se heurter à deux irrecevabilités
Municipales à Vénissieux : le recours de Michèle Picard pourrait se heurter à deux irrecevabilités

Le contentieux des élections municipales de Vénissieux connaît une nouvelle étape.

Le recours contre les élections municipales de Vénissieux pourrait-il être fragilisé avant même l’examen de l’ensemble des griefs ? D’après nos informations, les parties ont été informées que le jugement était susceptible de reposer sur deux moyens d’irrecevabilité relevés d’office.

Dans le courrier du rapporteur dont nous avons pris connaissance, il est indiqué que les conclusions visant à faire annuler le premier tour du 15 mars 2026 pourraient être écartées en raison de leur caractère tardif.

Le document évoque également "l’irrecevabilité des conclusions des protestataires tendant à ce que le tribunal prononce l’inéligibilité de plusieurs électeurs non candidats", au motif que "le code électoral ne le prévoit pas".

Ces observations ne constituent toutefois pas encore le jugement définitif. Elles portent sur la recevabilité de certaines demandes et ne permettent pas, à ce stade, d’affirmer que l’ensemble du recours sera rejeté.

Une décision attendue à la mi-septembre

Pour rappel, le recours avait été déposé le 1er avril par Serge Truscello, directeur de campagne de l’ancienne maire communiste Michèle Picard, après la victoire d’Idir Boumertit, candidat de La France insoumise. L’écart entre les deux candidats était de 25 voix.

En juillet, Michèle Picard et son avocat avaient notamment mis en avant des soupçons d’irrégularités dans des inscriptions sur les listes électorales, en évoquant des documents présumés falsifiés.

La décision du tribunal administratif est attendue à la mi-septembre. Si les conclusions du rapporteur sont suivies, elles pourraient réduire la portée du recours et éloigner la perspective d’un nouveau scrutin à Vénissieux. Il faudra néanmoins attendre le jugement pour connaître précisément le sort réservé aux différentes demandes.

Tags :

municipales

vénissieux

recours

Michèle Picard

Idir Boumertit

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Mimi caches toi le 08/09/2026 à 21:39

Partit communiste qui a extetmine plus de 80 millions de personnes dans le monde. Elle n a pas honte la Michele ? La plus grande dictature du monde !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 08/09/2026 à 21:05
Solidarité 69 a écrit le 08/09/2026 à 20h35

Communistes ou LFI c'est comme choisir entre la peste et le choléra.

Effectivement, mais il faut souligner que les 2 sont pro-poutine...

Signaler Répondre
avatar
Solidarité avec les 2-neurones le 08/09/2026 à 21:01
Solidarité 69 a écrit le 08/09/2026 à 20h35

Communistes ou LFI c'est comme choisir entre la peste et le choléra.

C'est comme choisir entre le Pen et Philiopot (ou Dupont-gnangnan).

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 08/09/2026 à 20:35

Communistes ou LFI c'est comme choisir entre la peste et le choléra.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.