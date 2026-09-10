Lyon : violent incendie dans le 3e arrondissement, près de 90 pompiers mobilisés

Un important dispositif de secours a été déployé mercredi 9 septembre, peu après 22 heures, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Le feu a pris dans un bâtiment en cours de déconstruction, rue Villeroy. Face au risque de propagation aux immeubles voisins, 88 sapeurs-pompiers ont été engagés avec une trentaine d’engins et quatre lances à incendie.

@PascalPraud incendie en cours d’une mosquée sur lyon dans le quartier préfecture pic.twitter.com/N4k7T5Tt21 — Loic Cosnefroy (@loiccosneu) September 9, 2026

La mosquée mitoyenne n’a pas été touchée par les flammes.

Des riverains déplacés

Plusieurs habitants du secteur ont été éloignés de leurs logements pendant l’intervention. Ils ne savaient pas encore quand ils pourraient les regagner.

Peu après 23h, l’incendie était fixé, mais les opérations se poursuivaient et un périmètre de sécurité restait en place autour du bâtiment.

La rue Gutenberg et la rue de l’Épée étaient toujours coupées à la circulation. L’origine du sinistre n’était pas connue.