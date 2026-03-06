Bagarres et clients ivres : un bar de la métropole lyonnaise fermé administrativement

La préfecture du Rhône a décidé de fermer administrativement pendant quinze jours un établissement situé à Saint-Fons, au sud de Lyon. La décision concerne le bar Le Carton Rouge, situé 33 rue Charles-Plasse, à la suite de plusieurs incidents survenus ces derniers mois.

Selon les éléments retenus par la préfecture, plusieurs interventions des forces de l’ordre ont été nécessaires autour de l’établissement.

Le document évoque notamment des clients en état d’ivresse publique et manifeste les 20 octobre et 5 décembre 2025, qui ont nécessité leur placement en cellule de dégrisement.

Un autre incident s’est produit le 11 janvier dernier, lorsqu’une rixe opposant deux personnes alcoolisées s’est déroulée dans l’établissement.

Un débit de boissons accusé de ne pas avoir empêché les troubles

Dans son arrêté, la préfecture estime que l’exploitante n’a pas empêché certaines infractions liées au service d’alcool à des personnes manifestement ivres.

Le texte souligne également les risques de troubles à l’ordre public, notamment en raison des rixes pouvant se produire devant l’établissement entre personnes alcoolisées.

La fermeture administrative vise ainsi à prévenir de nouveaux incidents et à garantir la tranquillité publique, explique l’arrêté préfectoral.

La décision impose donc une fermeture temporaire de quinze jours pour le bar. Pendant cette période, l’établissement devra rester fermé et l’arrêté devra être affiché de manière visible sur la devanture du commerce.

En cas de non-respect de cette mesure, l’exploitant s’expose à des sanctions prévues par le code de la santé publique.