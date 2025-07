Près de Lyon : face aux incivilités, une ville renforce drastiquement son dispositif de vidéoprotection

Au sein d’un communiqué paru ce vendredi 18 juillet, la municipalité a annoncé sa mission en matière de déploiement des caméras de vidéoprotection. D’ici à la fin d’année 2025, 168 objectifs vidéo seront mis en service, "soit une hausse de 265% depuis 2020" selon la Ville de Saint-Fons.

Depuis janvier, près de 16 caméras ont été installées. D’autres devraient voir le jour au gymnase Mohamed Ali, sur la place des Palabres, ainsi qu’au niveau du futur parc Nicollin. Tout cela, dans le but de continuer à sanctionner les infractions routières, à diminuer la délinquance et les actes d’incivilité, ainsi que d’améliorer l’efficacité des interventions des forces de l’ordre.

"Ce déploiement vidéo conséquent se cumule à la présence humaine sur le terrain avec le renforcement des effectifs de la Police municipale et l’extension de leur présence de terrain (présence 7jrs/7 et brigades de soirée) afin de renforcer la sécurité des habitantes et des habitants", ajoute la Ville dans son communiqué.