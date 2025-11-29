Près de Lyon : vaste opération de sécurisation dans le quartier de l’Arsenal à Saint-Fons, six interpellations

Mardi et mercredi, la police nationale a investi le quartier de l’Arsenal, à Saint-Fons, dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien.

Comme le rappelle la préfecture du Rhône, cette action s’inscrit dans la série des opérations "ville sécurité renforcée" déjà déployées ces derniers mois dans plusieurs secteurs sensibles : Terreaux/Croix-Rousse, Guillotière/Mazagran, Cité Jardin, Part-Dieu, mais aussi à Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Bron, Villeurbanne, Meyzieu ou encore Oullins-Pierre-Bénite .

Près d’une centaine de policiers mobilisés

Au total, 98 agents ont été déployés dans le quartier : effectifs de la police nationale, unités départementales, systèmes d’intervention spécialisés, police aux frontières, mais aussi agents de la police municipale et contrôleurs des transports.

Le bilan communiqué par les services de l'Etat fait état de 63 personnes contrôlées pour 6 interpellations dont 2 liées à des trafics de stupéfiants et 2 étrangers en situation irrégulière remis à la PAF. Les autorités ont relevé 17 infractions (délits routiers, port d’arme prohibé, travail dissimulé…), procédé à la saisie de 2700 euros en numéraire et 2 véhicule et au gel de 40 000 euros sur des comptes bancaires.

Une opération antifraude ciblant cinq établissements (snacks et garages automobiles) a également été menée.

Résultat : trois procédures pour travail dissimulé, dont deux impliquant l’emploi de personnes en situation irrégulière. Un commerce où des blattes vivantes et mortes ont été retrouvées a par ailleurs été frappé d’une fermeture administrative pour graves manquements aux règles d’hygiène.

Dans son communiqué, la préfète Fabienne Buccio "félicite l’ensemble des services engagés dans cette opération au service des habitants de Saint-Fons".