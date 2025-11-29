Faits Divers

Des blattes vivantes et mortes découvertes : cette pâtisserie de Saint-Fons fermée par la préfecture

Des blattes vivantes et mortes découvertes : cette pâtisserie de Saint-Fons fermée par la préfecture - DR

Ce mercredi, deux agents de la DDPP se sont rendus dans l'établissement Chapati à Saint-Fons.

Avenue Gabriel-Péri, cette pâtisserie réservait d'inquiétantes surprises : présence de blattes vivantes et mortes au contact des denrées alimentaires, absence de toilettes pour le personnel, températures non réglementaires pour les denrées de surcroît non tracées…

La préfecture du Rhône estimant que la poursuite de l'activité constituait "une menace importante pour la santé des consommateurs", une fermeture administrative a été prononcée. Plusieurs dizaines de mesures correctives ont été adressées à la gérante, qui ne pourra pas rouvrir avant qu'une nouvelle visite vienne constater qu'elles ont été appliquées.

Un quartier maudit car juste en face, c'est le Basta 40 qui était fermé administrativement il y a pile un an. Une fermeture temporaire devenue définitive pour le restaurant de plats maghrébins.

cana le 29/11/2025 à 08:30

Excellente source de protéine comme les grillons. Faut pas s'en privé.

LEGAL L’EGOUT le 29/11/2025 à 08:29

Le sucre aussi est un poison, mais c’est parfaitement légal.

grosse34 le 29/11/2025 à 08:22

si ça continue comme ça, nourriture du futur.

laya le 29/11/2025 à 08:11

je n'habite pas à saint-fons,mais j'ai vu une blatte sur le comptoir d'un boucher qui n'avait rien vu ,et même les autres clients non plus car ils regardaient tous ailleurs.La blatte était tombée par terre .J'avais attendu que la clientèle parte pour prévenir le propriétaire du magasin.Surtout que deux magasins à côté,il y avait des blattes et des rats.

quelle est la difference le 29/11/2025 à 08:02

entre une blatte et un raisin sec : une blatte ça a des pattes !!

Non mais allô quoi le 29/11/2025 à 07:36

Mais qu'ils sont bêtes ces agents de la DDPP, les blattes c'est ce qui donne le croustillant des pâtisseries.

Ex Précisions le 29/11/2025 à 07:17

Quartier maudit, plutôt quartier mal famé ;-)

