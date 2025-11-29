Des blattes vivantes et mortes découvertes : cette pâtisserie de Saint-Fons fermée par la préfecture

Avenue Gabriel-Péri, cette pâtisserie réservait d'inquiétantes surprises : présence de blattes vivantes et mortes au contact des denrées alimentaires, absence de toilettes pour le personnel, températures non réglementaires pour les denrées de surcroît non tracées…

La préfecture du Rhône estimant que la poursuite de l'activité constituait "une menace importante pour la santé des consommateurs", une fermeture administrative a été prononcée. Plusieurs dizaines de mesures correctives ont été adressées à la gérante, qui ne pourra pas rouvrir avant qu'une nouvelle visite vienne constater qu'elles ont été appliquées.

Un quartier maudit car juste en face, c'est le Basta 40 qui était fermé administrativement il y a pile un an. Une fermeture temporaire devenue définitive pour le restaurant de plats maghrébins.