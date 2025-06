Une nouvelle pollution d'ampleur au sud de Lyon ? Kem One accusé d'avoir rejeté 500 tonnes de gaz cancérigène

Après les récentes révélations sur la pollution aux perfluorés d'Arkema et Daikin à Pierre-Bénite, place au chlorure de vinyle (CVM) dispersé dans l'air par Kem One.

Selon Médiacités, l'usine chimique de Saint-Fons a, pendant 21 ans, rejeté près de 500 tonnes de ce gaz cancérigène toujours stocké dans un grand réservoir vert que l'on peut observer depuis l'autoroute A7. Un gaz qui atteindrait des zones résidentielles de la commune.

Nos confrères indiquent que la préfecture du Rhône s'était intéressée au dossier en 2008, réclamant une étude pour mesurer le risque sanitaire de cette pollution. Et le rapport estimait que les habitants de Saint-Fons étaient exposés 790 fois plus que ceux d'une zone non exposée aux émanations de CVM.

Dans un rayon de 700 mètres autour de l'usine Kem One, les probabilités de cancer pour 100 000 habitants vont de 1 à 3, y compris dans des zones fortement habitées comme le quartier des Clochettes.

Les ouvriers étaient aussi en première ligne.

Kem One annonce de son côté avoir commandé une étude pour "mettre en place une sécurité supplémentaire pour optimiser l’étanchéité des équipements alimentés en CVM" et envisage d'abaisser les valeurs d'émissions de son site san-foniard.