Près de Lyon : arrivé en trottinette, il ouvre le feu sur une maison

Au sud de Lyon, un individu arrivé en trottinette a ouvert le feu vers 2h du matin sur la façade d'une maison, avant de prendre la fuite sur son engin.

La police a ouvert immédiatement une enquête et tente de retrouver le tireur, mais aussi déterminer s'il disposait d'un complice.

Deux personnes se trouvaient à l'intérieur de la maison lorsque les faits se sont produits. Aucun blessé n'est à déplorer, malgré les nombreux impacts retrouvés sur la façade.

On ignore encore si le profil des habitants est connu de la justice, ce qui pourrait aider les enquêteurs à comprendre pourquoi la poudre a parlé cette nuit.