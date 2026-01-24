Près de Lyon : arrivé en trottinette, il ouvre le feu sur une maison

Faits Divers

Une tentative d'intimidation s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Fons.

Au sud de Lyon, un individu arrivé en trottinette a ouvert le feu vers 2h du matin sur la façade d'une maison, avant de prendre la fuite sur son engin.

La police a ouvert immédiatement une enquête et tente de retrouver le tireur, mais aussi déterminer s'il disposait d'un complice.

Deux personnes se trouvaient à l'intérieur de la maison lorsque les faits se sont produits. Aucun blessé n'est à déplorer, malgré les nombreux impacts retrouvés sur la façade.

On ignore encore si le profil des habitants est connu de la justice, ce qui pourrait aider les enquêteurs à comprendre pourquoi la poudre a parlé cette nuit.

Évident. le 24/01/2026 à 15:23

" pourquoi la poudre a parlé cette nuit." ....
La poudre noire a parlé pour une affaire de poudre blanche.
Comme d'habitude .

