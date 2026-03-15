Municipales à Saint-Fons : les bulletins de vote du maire sortant Christian Duchêne invalidés ?

Ce dimanche, Christian Duchêne a pris un coup sur la tête. Le maire sortant de Saint-Fons a appris que la préfecture du Rhône voulait invalider ses bulletins de vote, car une colistière était identifiée comme franco-portugaise, alors qu'elle n'est que portugaise.

Ce qui signifierait que tous les bulletins déposés dans l'urne pour Christian Duchêne ne compteraient pas. Et entraînerait une défaite totale du maire de Saint-Fons, qui ne serait pas non plus remboursé de ses frais de campagne.

La préfecture du Rhône se refuse pour le moment à commenter l'affaire qui serait l'un des épisodes marquants de ce premier tour.