Municipales à Saint-Fons : les bulletins de vote du maire sortant Christian Duchêne invalidés ?

Ce dimanche, Christian Duchêne a pris un coup sur la tête. Le maire sortant de Saint-Fons a appris que la préfecture du Rhône voulait invalider ses bulletins de vote, car une colistière était identifiée comme franco-portugaise, alors qu'elle n'est que portugaise.
Ce qui signifierait que tous les bulletins déposés dans l'urne pour Christian Duchêne ne compteraient pas. Et entraînerait une défaite totale du maire de Saint-Fons, qui ne serait pas non plus remboursé de ses frais de campagne.
La préfecture du Rhône se refuse pour le moment à commenter l'affaire qui serait l'un des épisodes marquants de ce premier tour.
La regle s applique aussi à Feyzin ?Signaler Répondre
Parce qu'il n'est pas indiqué la nationalité portugaise d'une des colistières.
Si les bulletins de St Fons sont annulés, ceux de Feyzin doivent l'être aussi
Peu m’importe les problèmes à venir pour le maire sortant. Mais comment peut-on imaginer que les bulletins déposés pour Saint-Fons la citoyenne soient gommés et que l’on reste sur les votes de ce premier tour. C’est injuste pour tout le monde pour ceux qui avaient fait le choix du maire sortant et pour les autres listes. Une telle décision revient à dire à ces votants votre voix ne compte pas et nous n’avons pas besoin de savoir pour qui vous auriez voté au premier tour si cette liste n’avait pas été présente.Signaler Répondre
Pour moi tout est à refaire.
Comme disait Karadock "c'est pas faux"Signaler Répondre
Si Duchene venait à être invalidé, il faudrait presque y voir une forme de cohérence administrative poussée jusqu’au bout : des bulletins invalidés pour une gestion qui, depuis longtemps déjà, semblait elle-même naviguer entre approximation, confusion et grand art du désordre. Finalement, ce ne serait pas un accident, mais une signature.Signaler Répondre
Dans ce cas, il ne resterait plus qu’à saluer la performance : réussir à transformer une candidature en symbole parfait de sa propre méthode, voilà qui aurait au moins le mérite d’être constant. Au revoir Duchesne, au revoir l’équipe, et merci pour cette démonstration grandeur nature de ce qu’il ne faut plus reproduire.
Pour Saint-Fons, ce ne serait sans doute pas une perte, mais plutôt un soulagement. Parfois, tourner une page n’a rien d’un drame : c’est simplement permettre à un village de reprendre un peu d’air, un peu de sérieux, et peut-être même un peu d’espoir.
Quant au reste, laissons la justice et les conséquences suivre leur cours. Après tout, lorsqu’on sème autant de troubles, il n’est pas totalement absurde de penser qu’un jour ou l’autre, la récolte arrive.
Non mais sérieusement !Signaler Répondre
La préfecture avait tout le temps pour invalider, mais c’est après les élections qu’ils font leur travail ?!
Du coup si cette invalidation s’avère réel, l’élection devrait être entièrement invalidé !
A ce niveau là, ça ressemble plus à de la magouille qu’à un travail bien fait ! Les listes n’ont pas été déposée hier…..