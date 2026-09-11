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A89 : un chauffeur meurt dans l’accident d’un camion transportant des bovins

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A89 : un chauffeur meurt dans l’accident d’un camion transportant des bovins

Un poids lourd transportant des bovins s’est couché sur l’A89 dans la nuit de jeudi à vendredi, à hauteur de Fleurieux-sur-L’Arbresle. Le conducteur est décédé et l’autoroute a été coupée en direction de Lyon.

Un accident mortel perturbe fortement la circulation sur l’A89 ce vendredi 11 septembre.

Peu avant 5 heures, une bétaillère transportant des bovins s’est couchée sur la chaussée à hauteur de Fleurieux-sur-L’Arbresle, en direction de Lyon. Les circonstances de l’accident restent inconnues.

Le conducteur du camion est décédé.

Des animaux toujours présents dans le camion

À 7 heures, les secours étaient encore mobilisés pour sécuriser les lieux, notamment en raison de la présence de bovins toujours à l’intérieur du véhicule.

L’autoroute, restée ouverte dans un premier temps, a finalement été fermée à 6h45 à hauteur de Châtillon en direction de Lyon.

La sortie Tarare Est est obligatoire pour l’ensemble des véhicules.

Tags :

A89

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