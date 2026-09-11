A89 : un chauffeur meurt dans l’accident d’un camion transportant des bovins

Un accident mortel perturbe fortement la circulation sur l’A89 ce vendredi 11 septembre.
Peu avant 5 heures, une bétaillère transportant des bovins s’est couchée sur la chaussée à hauteur de Fleurieux-sur-L’Arbresle, en direction de Lyon. Les circonstances de l’accident restent inconnues.
Le conducteur du camion est décédé.
Des animaux toujours présents dans le camion
À 7 heures, les secours étaient encore mobilisés pour sécuriser les lieux, notamment en raison de la présence de bovins toujours à l’intérieur du véhicule.
L’autoroute, restée ouverte dans un premier temps, a finalement été fermée à 6h45 à hauteur de Châtillon en direction de Lyon.
La sortie Tarare Est est obligatoire pour l’ensemble des véhicules.
Accident d’un poids-lourd sur l’A89 |— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 11, 2026
Un poids-lourd transportant des bovins s’est renversé peu avant 06h00 sur l’autoroute A89 au niveau de Fleurieux sur l’Arbresle, dans le sens Clermont-Ferrand - Lyon.
Actuellement une seule voie de circulation est encore disponible.
Pour… pic.twitter.com/HR2gKQMLWO