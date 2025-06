L'A89 fermée entre Lyon et Clermont-Ferrand : trois nuits de travaux d'entretien dès ce lundi

Des travaux d'entretien seront réalisés sur les trois tunnels de l'axe (Violay, Bussière et Chalosset) durant les nuits de lundi, mardi, mercredi et jeudi inclus. De 20h à 6h, il sera impossible d'emprunter l'A89 entre les échangeurs de Balbigny et de Tarare-Est, dans les deux sens de circulation.

Des itinéraires de substitution ont été mis en place.

Pour aller en direction de Clermont et Bordeaux, depuis la sortie Tarare-est (n°35), les automobilistes retrouveront l’A89 en empruntant les itinéraires de déviation S20 puis S18 via la RN7 et la RN82 en direction Clermont-Ferrand, jusqu’à l’échangeur de Balbigny (n°33).

Dans l'autre sens en direction de Lyon depuis la sortie Balbigny (n°33), il faudra suivre les itinéraires de déviation S17 puis S19, via la RN82 en direction de Roanne puis la RN7 vers Villefranche, Lyon et Tarare, où ils pourront rejoindre l’A89 à l’échangeur de Tarare-est (n°35).