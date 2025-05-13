Le tunnel de Chalosset (A89) fermé pour un exercice de sécurité civile

Un exercice de sécurité civile aura lieu dans le tunnel autoroutier de Chalosset, situé sur l’autoroute A89, près de Lyon, afin d’être le plus opérationnel possible en cas d’urgence. Pour cela, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a pris des mesures qui ne vont pas plaire aux usagers.

Dès 10h du matin, l’aire de service des Pierres Dorées, à Sarcey, sera fermée. À 20h, jusqu’au lendemain à 6h, le trafic sera interrompu dans les deux sens de circulation sur la portion située entre les bretelles n°34 (échangeur Tarare ouest) et 35 (sortie Tarare est).

La préfecture alerte les riverains

"En raison des conditions réelles simulées, une partie de l’exercice pourra être visible par la population, avec notamment des bruits et des signaux lumineux des véhicules des forces de sécurité et de secours. La préfecture demande aux riverains de respecter les itinéraires de déviation et de ne pas relayer de photos ou vidéos sur les réseaux sociaux afin d’éviter, en cas de détournement, la propagation de fausses informations", est-il indiqué dans un communiqué publié par la préfecture, ce mardi 6 mai.

Ne soyez donc pas surpris si vous voyez du mouvement ce mardi dans le tunnel de Chalosset.