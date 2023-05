Les gendarmes du Rhône sauvent un hibou Grand-Duc en difficulté sur l’A98 

Ce mardi dans la journée, des automobilistes qui circulaient sur l’A89 ont contacté les gendarmes pour alerter de la présence d’un animal errant sur les voies rapides entre Clermont-Ferrand et Lyon. L’animal était visiblement affaibli, le Peloton Motorisé de Tarare s'est donc transporté sur les lieux.

Les fonctionnaires ont ainsi découvert un hibou Grand-Duc blessé, "percuté par un véhicule" selon la gendarmerie du Rhône. Le plus grand rapace d’Europe, qui peut faire jusqu’à 1,90m d’envergure, a eu le droit à un traitement spécial. En plus des forces de l’ordre, des équipes de Vinci Autoroutes et de l’association "L'Hirondelle" sont aussi venues au secours de la bête blessée sur l’autoroute.

Les membres du centre de soins pour animaux sauvages, basés à Saint-Forgeux dans le Rhône, ont finalement pris en charge le hibou Grand-Duc qui devait bénéficier de soins avant d’être vraisemblablement relâché.