Sécurité

Trottinettes à Villeurbanne : une nouvelle règle est entrée en vigueur, les premiers contrôles ont commencé

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Trottinettes à Villeurbanne : une nouvelle règle est entrée en vigueur, les premiers contrôles ont commencé
Trottinettes à Villeurbanne : une nouvelle règle est entrée en vigueur, les premiers contrôles ont commencé - DR : Cédric Van Styvendael

La nouvelle règle commence à se faire une place dans les rues de Villeurbanne.

Ce jeudi 10 septembre, la police municipale, accompagnée de la police nationale, a mené une opération consacrée aux utilisateurs de trottinettes électriques. Depuis le 1er septembre, un arrêté municipal signé par le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, impose le port du casque aux utilisateurs de trottinettes électriques et d'autres engins de déplacement personnel motorisés, comme les monoroues, gyropodes ou hoverboards.

60 personnes contrôlées

Pour cette première opération, dix agents de la police municipale ont été mobilisés. Au total, 60 personnes ont été contrôlées.

Concernant la nouvelle obligation du port du casque, la municipalité assure privilégier pour l'instant la sensibilisation. "Nous sommes encore dans une phase de prévention et de pédagogie : les agents ont donc informé et sensibilisé les utilisateurs à cette nouvelle obligation", explique Cédric Van Styvendael.

Les contrôles ne se sont toutefois pas limités au casque. Les policiers ont également vérifié le respect des autres règles déjà applicables aux utilisateurs de trottinettes électriques.

Des verbalisations pour d'autres infractions

Quatre personnes ont ainsi été verbalisées pour des infractions concernant notamment le port d'écouteurs, le transport de plusieurs personnes sur une même trottinette ou encore l'utilisation d'un engin débridé. Quatre défauts d'assurance ont aussi été constatés lors de l'opération.

Le maire rappelle que les utilisateurs doivent notamment respecter "les limitations de vitesse, l'assurance obligatoire, [et]l'interdiction de transporter un passager".

Si la Ville mise encore sur la pédagogie concernant le casque, elle prévient donc que les autres infractions restent susceptibles d'être sanctionnées. "Notre objectif est clair : améliorer la sécurité de toutes et tous dans nos rues", souligne Cédric Van Styvendael.

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trottinette électrique

2 commentaires
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Pareil à LYON le 11/09/2026 à 12:56

Et à toute la Métropôle, les régles de sérieux doivent être les même
Sifflet et matraque, ne pas hésiter , avant de pleurer les morts par négligence
Au boulot et bravo

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non mais là le 11/09/2026 à 12:44

Laissez moi rire , mais laissez moi rire car à Villeurbanne c'est l'anarchie la plus totale entre autre ; non respect des feux tricolores ,
roulent à fond la caisse sur les trottoirs , prennent les sens interdits etc etc
S'il vous plait ne prenons pas toujours les gens pour des cons !

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Gabin69 le 11/09/2026 à 12:24

Ils font des contrôles aussi sur la fumette et la picole ?

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Libriste Sentdufion le 11/09/2026 à 12:24

Tremblez braves gens ! la police contrôle ! Terrez vous chez vous et organisez la résistance comme je le fait en organisant des motocrosses le soir dans les jardins d'enfants et parcs publics!

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