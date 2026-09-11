Ce jeudi 10 septembre, la police municipale, accompagnée de la police nationale, a mené une opération consacrée aux utilisateurs de trottinettes électriques. Depuis le 1er septembre, un arrêté municipal signé par le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, impose le port du casque aux utilisateurs de trottinettes électriques et d'autres engins de déplacement personnel motorisés, comme les monoroues, gyropodes ou hoverboards.

60 personnes contrôlées

Pour cette première opération, dix agents de la police municipale ont été mobilisés. Au total, 60 personnes ont été contrôlées.

Concernant la nouvelle obligation du port du casque, la municipalité assure privilégier pour l'instant la sensibilisation. "Nous sommes encore dans une phase de prévention et de pédagogie : les agents ont donc informé et sensibilisé les utilisateurs à cette nouvelle obligation", explique Cédric Van Styvendael.

Les contrôles ne se sont toutefois pas limités au casque. Les policiers ont également vérifié le respect des autres règles déjà applicables aux utilisateurs de trottinettes électriques.

Des verbalisations pour d'autres infractions

Quatre personnes ont ainsi été verbalisées pour des infractions concernant notamment le port d'écouteurs, le transport de plusieurs personnes sur une même trottinette ou encore l'utilisation d'un engin débridé. Quatre défauts d'assurance ont aussi été constatés lors de l'opération.

Le maire rappelle que les utilisateurs doivent notamment respecter "les limitations de vitesse, l'assurance obligatoire, [et]l'interdiction de transporter un passager".

Si la Ville mise encore sur la pédagogie concernant le casque, elle prévient donc que les autres infractions restent susceptibles d'être sanctionnées. "Notre objectif est clair : améliorer la sécurité de toutes et tous dans nos rues", souligne Cédric Van Styvendael.