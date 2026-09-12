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Sénatoriales : Bruno Bernard candidat, Les Ecologistes le sanctionnent

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Sénatoriales : Bruno Bernard candidat, Les Ecologistes le sanctionnent

En déposant une liste dissidente aux élections sénatoriales, l'ancien président écologiste de la Métropole de Lyon Bruno Bernard secoue l'ordre établi dans le Rhône. Une décision qui lui vaut une exclusion de son parti.

Comme révélé par LyonMag, Bruno Bernard a déposé sa liste pour les élections sénatoriales dans le Rhône. L'ancien président de la Métropole de Lyon, entouré de plusieurs anciens de ses vice-présidents comme Lucie Vacher, Pierre Athanaze ou Jean-Charles Kohlhaas, estimait que "de nombreux grands électeurs de gauche et écologistes refusent de voter pour des listes intégrant des candidats qui ont entravé l'union à gauche lors des dernières élections municipales et métropolitaines".

Un tacle directement adressé à la socialiste Hélène Geoffroy, 2e sur la liste officielle de gauche derrière le sénateur écologiste Thomas Dossus.

Ce dernier n'a pas tardé à réagir officiellement. "Affaiblir la gauche dans le Rhône par la division, ce n'est pas envoyer un message, c'est fournir un siège de plus à ceux qui sont en train de faire basculer le pays vers le pire. Ceux qui dans le Rhône portent la division en seront comptables", dénonce Thomas Dossus.

Des mots forts adressés à l'autre stratège politique écologiste qui menacent en effet de répartir les deux ou trois sièges promis à la gauche lors du scrutin du 27 septembre dans le Rhône.

Les Ecologistes ont d'ailleurs sévi, avec une exclusion temporaire du parti, qui devrait se transformer en retrait pour une durée de 3 ans, de Bruno Bernard et de tous les écologistes qui composent sa liste dissidente.

Reste désormais à connaître les chances de Bruno Bernard de remporter son siège pour le Sénat. Sur le papier, elles sont importantes. Et ce spécialiste de la carte électorale n'y serait probablement jamais allé s'il n'avait calculé puis recalculé les voix qui lui semblaient acquises.

Bien que les organes officiels réaffirment leur soutien à la liste de Thomas Dossus, appelant à ce qu'aucune voix de gauche ne se disperse, la présence d'Hélène Geoffroy, à qui il est reproché de ne pas avoir fait alliance avec LFI au second tour des métropolitaines 2026, risque de profiter à Bruno Bernard.

Tags :

Bruno Bernard

sénatoriales 2026

Hélène Geoffroy

27 commentaires
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Heureusementqu il a eu lieu le 12/09/2026 à 11:36
MdR a écrit le 12/09/2026 à 10h06

Et l'état de EELV/LFI qu'en pensez vous ? Allez au bout de vos arguments

à la mairie de Lyon , contrairement à la métropole ,ou il y a eu des prècheurs des gauches irréconciliables , ce qui a abouti à une Sarcelli avec un programme de vieux réacs .

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Lyon toujours résistante... le 12/09/2026 à 11:11

Juste un mot pour nos compatriotes juifs en cette sombre période.
Chana tova a tous...Que cette nouvelle année vous soit douce comme du miel, santé, bonheur et surtout que cesse cet antisémitisme qui n honore pas ce pays dont on disait " heureux comme un juif en France"....Vous nous avez donné de grandes figures républicaines, Mme Simone VEIL par exemple qui s est battue pour les femmes et les détenus.....

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le shérif le 12/09/2026 à 10:44

Les pires politicards finissent au Sénat… rien de nouveau sous le soleil

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LoL le 12/09/2026 à 10:08
Free Lyon a écrit le 12/09/2026 à 08h01

Pourtant il n a qu' à traverser la rue pour trouver du travail non ? macron celui que les écolos ont appelés à voter 2 fois aux deuxième tour lui donne les rudiments de la vrais vie !!!

Oui,mais faut faire gaffe en traversant les rues de Lyon ,car les pistes cyclables ne servent à rien,on roule sur les trottoirs

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MdR le 12/09/2026 à 10:06
Bins a écrit le 12/09/2026 à 07h39

C'est ça l'état du PS actuel, une poignée d'élus en déshérence comme Madame Geoffroy à recaser
quelle misère !!!
Bruno Bernard a bien raison de se présenter

Et l'état de EELV/LFI qu'en pensez vous ? Allez au bout de vos arguments

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hooooo le 12/09/2026 à 10:05
Catalan a écrit le 12/09/2026 à 07h40

quand les fins de mois sont difficiles il faut bien trouver un moyen pour vivre.

En Guyane avec les chercheurs d'or !!!!

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Eclats de rire le 12/09/2026 à 10:04

Tous va très bien pour les escrologistes ! L'alliance avec LFI n'arrange rien à ces guignols de politiciens

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démokrature ! le 12/09/2026 à 09:30
AntiLFI a écrit le 12/09/2026 à 09h02

Les ecolos n'ont jamais été aussi proches de LFI. La dissidence ça se punit sévèrement. La méthode de la purge, comme à la belle époque de l'URSS. Ahahahah

BB découvre la toxicité de l'extrème gauche. Quant au khmer il en a perdu son binôme en jouant avec le feu des fusions de liste ! Va ramer 6 ans !

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Victoire envisageable le 12/09/2026 à 09:26

Compte tenu du mode de scrutin (à la plus forte moyenne), l'élection pour le septième siège se jouera à quelques voix près. L'élection de Bernard est donc assez probable. Et il est même avantageux pour la gauche d'avoir plusieurs listes, pour espérer remporter le plus de sièges possibles.

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Il a raison .. le 12/09/2026 à 09:25

Il faut bien reconnaître que mettre Hélène Geoffroy 2e sur la liste officielle de gauche c'est chercher les embrouilles et donner aux autres le bâton pour se faire battre.
Depuis quelques temps cette dame est un peu comme le cheval d'Attila, "partout où elle passe, tout trépasse".

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Ceux qui font basculer le pays dans le pire le 12/09/2026 à 09:12

Ces gens là, je les connais bien, ce sont les écologistes et leurs amis LFI.

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Citoyen1 le 12/09/2026 à 09:05

Quelle bande de Tartufe
Il sera réintégré sitôt la fin du scrutin

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Petite Ortie le 12/09/2026 à 09:04

Ce sont les véritables assistés. Toujours à briguer un mandat, qu'importe le titre car la soupe est trop bonne...

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AntiLFI le 12/09/2026 à 09:02

Les ecolos n'ont jamais été aussi proches de LFI. La dissidence ça se punit sévèrement. La méthode de la purge, comme à la belle époque de l'URSS. Ahahahah

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mais le 12/09/2026 à 08:49
Agir a écrit le 12/09/2026 à 08h24

Ceci-dit, que savent-ils faire d’autre?
Blablater (et encore…)

Je vous rassure les actuels en place sont du même tonneau. Ça commence à se sentir vu la pagaille au niveau de l'exécutif.

Mais on a les élus que l’on mérite. Une dame pipi d’un aéroport pourrait parfaitement être une élus désormais…

c'est deja le cas avec une partie des députés LFI

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Bribri2 le 12/09/2026 à 08:46

Supprimons le Sénat qui ne sert a rien, c'est la maison de retraite de la République qui nous coûte un bras !

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Qidepoule le 12/09/2026 à 08:45

Il ne supporte pas d'être sans mandat ? (A part être conseiller bidon a la métropole).
C'est que la soupe doit être bonne.
Dommage il y a pourtant des emplois qui lui tendent les bras sans aller bien loin et très aligné avec ses convictions !
https://www.grandlyon.com/offre-emploi/2026-15530-stage-technicien-gestion-du-vegetal-du-patrimoine-metropolitain-h-f/fiche
Ou encore
https://www.grandlyon.com/offre-emploi/2026-15453-conducteur-operateur-egoutier-h-f/fiche

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Excellent ! le 12/09/2026 à 08:38
Bins a écrit le 12/09/2026 à 07h39

C'est ça l'état du PS actuel, une poignée d'élus en déshérence comme Madame Geoffroy à recaser
quelle misère !!!
Bruno Bernard a bien raison de se présenter

Quelle idée effectivement , Mr Dossus , de mettre en poste éligible celle qui a perdu sa mairie et contribué à faire perdre la métropole à Bruno Bernard .

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Emmanuel Mac Rond le 12/09/2026 à 08:32

Dossus ou Bernard !
Quelle importance ?
Un écolo crado pour en remplacer un autre, rien de plus

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Agir le 12/09/2026 à 08:24

Ceci-dit, que savent-ils faire d’autre?
Blablater (et encore…)

Je vous rassure les actuels en place sont du même tonneau. Ça commence à se sentir vu la pagaille au niveau de l'exécutif.

Mais on a les élus que l’on mérite. Une dame pipi d’un aéroport pourrait parfaitement être une élus désormais…

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roco le 12/09/2026 à 08:23

quel génie pour cet apparatchik de salon que d inventer un prétexte qui n existe pas afin de se recaser avec ses petits copains défaits aux frais de la Réplique Chez les grands électeurs la discipline de parti existe plus qu ailleurs donc ce Monsieur Bernard va définitivement aller se rhabiller !

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exactement le 12/09/2026 à 08:16
Catalan a écrit le 12/09/2026 à 07h40

quand les fins de mois sont difficiles il faut bien trouver un moyen pour vivre.

voilà pq ce pays va si mal, il se reclasse tous entre eux et donc un consiguinite des idées politiciennes bref c pas gagné encore

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France-Inter le 12/09/2026 à 08:15

C'est payé combien sénateur ???
Ces gens ne sont que des opportunistes tentant toujours de nous faire croire qu'ils aiment leur pays et qu'ils veulent sévir la France.
Nous n'y croyons pas une seconde.

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Ex Précisions le 12/09/2026 à 08:11

L'opportuniste qui a goûté au pouvoir et qui en veut encore...
Son tonton aurait aussi un poste au Sénat ?
Ça ne sert plus à rien cette institution, ils ne font que roupiller, ils sont complètement déconnectés de la réalité dans leur restaurant heuuuu hémicycle, et ça nous coûte un pognon de dingue !

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Free Lyon le 12/09/2026 à 08:01

Pourtant il n a qu' à traverser la rue pour trouver du travail non ? macron celui que les écolos ont appelés à voter 2 fois aux deuxième tour lui donne les rudiments de la vrais vie !!!

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la guerre de cessession le 12/09/2026 à 07:44

commence...

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Catalan le 12/09/2026 à 07:40

quand les fins de mois sont difficiles il faut bien trouver un moyen pour vivre.

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Bins le 12/09/2026 à 07:39

C'est ça l'état du PS actuel, une poignée d'élus en déshérence comme Madame Geoffroy à recaser
quelle misère !!!
Bruno Bernard a bien raison de se présenter

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