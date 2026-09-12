Sénatoriales : Bruno Bernard candidat, Les Ecologistes le sanctionnent

Comme révélé par LyonMag, Bruno Bernard a déposé sa liste pour les élections sénatoriales dans le Rhône. L'ancien président de la Métropole de Lyon, entouré de plusieurs anciens de ses vice-présidents comme Lucie Vacher, Pierre Athanaze ou Jean-Charles Kohlhaas, estimait que "de nombreux grands électeurs de gauche et écologistes refusent de voter pour des listes intégrant des candidats qui ont entravé l'union à gauche lors des dernières élections municipales et métropolitaines".

Un tacle directement adressé à la socialiste Hélène Geoffroy, 2e sur la liste officielle de gauche derrière le sénateur écologiste Thomas Dossus.

Ce dernier n'a pas tardé à réagir officiellement. "Affaiblir la gauche dans le Rhône par la division, ce n'est pas envoyer un message, c'est fournir un siège de plus à ceux qui sont en train de faire basculer le pays vers le pire. Ceux qui dans le Rhône portent la division en seront comptables", dénonce Thomas Dossus.

Des mots forts adressés à l'autre stratège politique écologiste qui menacent en effet de répartir les deux ou trois sièges promis à la gauche lors du scrutin du 27 septembre dans le Rhône.

Les Ecologistes ont d'ailleurs sévi, avec une exclusion temporaire du parti, qui devrait se transformer en retrait pour une durée de 3 ans, de Bruno Bernard et de tous les écologistes qui composent sa liste dissidente.

Reste désormais à connaître les chances de Bruno Bernard de remporter son siège pour le Sénat. Sur le papier, elles sont importantes. Et ce spécialiste de la carte électorale n'y serait probablement jamais allé s'il n'avait calculé puis recalculé les voix qui lui semblaient acquises.

Bien que les organes officiels réaffirment leur soutien à la liste de Thomas Dossus, appelant à ce qu'aucune voix de gauche ne se disperse, la présence d'Hélène Geoffroy, à qui il est reproché de ne pas avoir fait alliance avec LFI au second tour des métropolitaines 2026, risque de profiter à Bruno Bernard.