“Il n’y a pas de honte à dire qu’on est une équipe moyenne aujourd’hui” Karim Ghezal avant Racing 92 - LOU

“Il n’y a pas de honte à dire aux journalistes qu’on est une équipe moyenne aujourd’hui”, a expliqué le coach lyonnais en conférence de presse. Après deux mois de préparation, le technicien estime que son groupe est encore en construction. Il peut néanmoins compter sur un effectif presque au complet, avec près de 50 joueurs présents à l’entraînement cette semaine.

Karim Ghezal s’attend surtout à un énorme défi physique. “On sait où on met les pieds. On va jouer face à une équipe très physique. On sait que ce sera un adversaire redoutable”, prévient l’entraîneur du LOU. Le staff anticipe notamment une formation francilienne “très frontale”, déterminée à imposer un gros combat.

Une analyse partagée par Mickaël Guillard. L’international français ne cache pas son respect pour l’adversaire. “Le Racing possède un effectif monstrueux. C’est une équipe avec beaucoup d’expérience devant et derrière. On sait que ça va être très physique et que ça va taper fort”, estime le troisième ligne.

Le futur capitaine attend également plus de maîtrise de la part du LOU. Malgré le succès contre Clermont, le groupe lyonnais reste frustré d’avoir laissé échapper le bonus offensif. “On a fait beaucoup trop de fautes à partir de la 60e. On sait qu’on doit être consistants sur 80 minutes et plus disciplinés”, reconnaît Mickaël Guillard.

Cette rencontre aura une saveur particulière pour le joueur formé en région parisienne. Désigné capitaine pour le déplacement, l’international tricolore vivra une première dans une ville qu’il connaît bien. “C’est sympa de faire mon premier capitanat à Créteil, où j’ai grandi. Je fais partie d’un groupe de leaders, on a été élus par les joueurs. On représente toute l’équipe”, explique-t-il.

Adrien Séguret se méfie lui aussi de la réaction du Racing 92. “On se dit qu’ils vont avoir ce sentiment de revanche. On connaît les qualités du Racing, ils ont un manager capable de les remettre dans le sens de la marche. Il faut être préparés à une réaction de leur part”, souligne le centre lyonnais.

Enfin, le LOU pourrait enregistrer un retour important. Baptiste Couilloud est désormais apte à 100 % et postule pour la rencontre. Karim Ghezal rappelle qu’il reste “un joueur important pour le club”, tandis que Mickaël Guillard se réjouit du retour de “l’enfant du club”. Le demi de mêlée pourrait donc retrouver la compétition dès ce week-end.