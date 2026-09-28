Peu avant 18 heures, un incendie s’est déclaré au sein de l’espace Gaston Rébuffat, situé rue des Terres Plates, dans le centre de la commune.

Face à l’ampleur du sinistre, un dispositif conséquent a été déployé. Plus de 50 sapeurs-pompiers et une vingtaine d’engins ont été mobilisés pour combattre les flammes dans ce complexe de plus de 1 500 m². Aucun blessé n’est à déplorer.

La partie sportive lourdement touchée

Le feu aurait pris au niveau d’un local poubelle avant de gagner une partie du bâtiment, précise Le Progrès. Le secteur abritant les équipements sportifs a été particulièrement touché et le gymnase est désormais inutilisable. Le sinistre a finalement été maîtrisé aux alentours de 20h30.

Les conséquences pourraient être importantes pour la vie associative de Craponne. Le complexe Gaston Rébuffat accueille quotidiennement des activités sportives, notamment celles du Patronage laïc de Craponne, ainsi que plusieurs manifestations communales.

La salle avait été entièrement repensée et reconstruite en 2013 afin d'accueillir différents événements dans des espaces modulables. Plusieurs rendez-vous programmés dans les prochains jours pourraient désormais nécessiter des solutions de repli.