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Près de Lyon : un violent incendie ravage une salle communale, plus de 50 pompiers mobilisés

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Près de Lyon : un violent incendie ravage une salle communale, plus de 50 pompiers mobilisés
DR : Frank Frank (Facebook)

Un important panache de fumée noire s’est élevé dans le ciel de Craponne dimanche en début de soirée.

Peu avant 18 heures, un incendie s’est déclaré au sein de l’espace Gaston Rébuffat, situé rue des Terres Plates, dans le centre de la commune.

Face à l’ampleur du sinistre, un dispositif conséquent a été déployé. Plus de 50 sapeurs-pompiers et une vingtaine d’engins ont été mobilisés pour combattre les flammes dans ce complexe de plus de 1 500 m². Aucun blessé n’est à déplorer.

La partie sportive lourdement touchée

Le feu aurait pris au niveau d’un local poubelle avant de gagner une partie du bâtiment, précise Le Progrès. Le secteur abritant les équipements sportifs a été particulièrement touché et le gymnase est désormais inutilisable. Le sinistre a finalement été maîtrisé aux alentours de 20h30.

Les conséquences pourraient être importantes pour la vie associative de Craponne. Le complexe Gaston Rébuffat accueille quotidiennement des activités sportives, notamment celles du Patronage laïc de Craponne, ainsi que plusieurs manifestations communales.

La salle avait été entièrement repensée et reconstruite en 2013 afin d'accueillir différents événements dans des espaces modulables. Plusieurs rendez-vous programmés dans les prochains jours pourraient désormais nécessiter des solutions de repli.

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incendie

craponne

34 commentaires
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Jérémy le 29/09/2026 à 16:54
Solidarité 69 a écrit le 28/09/2026 à 19h19

Et comment t'expliques, des millions de français réunis ce weekend et aucun magasin pillé, mobilier vandalisé, policier agressé ?
Evite tes sempiternelles réponses LFI y sont gentils et le RN c'est la haine.

En bon courageux du clavier, il s'abstiendra de vous répondre ou alors avec un beau hors sujet comme d'habitude.

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No pasaran le 29/09/2026 à 10:30
Solidarité 69 a écrit le 28/09/2026 à 19h19

Et comment t'expliques, des millions de français réunis ce weekend et aucun magasin pillé, mobilier vandalisé, policier agressé ?
Evite tes sempiternelles réponses LFI y sont gentils et le RN c'est la haine.

en tout cas on a des écrits antisémites du PRESIDENT du RN.
tu as ceux du coordinateur national de LFI je les trouve pas.

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EELV escrocs le 29/09/2026 à 03:01

Encore un con d'écolo qui a fait cramer sa batterie au lithium.

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Maitre_Capello le 28/09/2026 à 20:13
jéré my -unfoné a écrit le 28/09/2026 à 18h50

c'est toi capello?

Ben non. Mais tu es persuadé que je suis comme toi, avec 50 personnes dans sa tête.
De plus je te fais remarquer que tu as encore faire TROIS fautes.
N'oublie de commenter les gamins qui bloquent les bahuts et le classement PISA, parce qu'avant, quand les gens comme toi allaient à l'école, on savait écrire le français, pas vrai ?

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Solidarité 69 le 28/09/2026 à 19:19
Solidarité avec le 2-neurones a écrit le 28/09/2026 à 18h48

Deux neurones, deux commentaires.
Je te propose d'élargir ton horizon, sur ce coup-là, tu en penses quoi ? LFI ? "On sait" ?
https://www.lyonmag.com/article/154178/un-avion-avec-pres-de-200-passagers-deroute-en-urgence-vers-lyon-apres-un-depart-de-feu-a-bord
Surtout, en bon courageux du clavier, abstiens-toi de répondre, comme d'habitude.

Et comment t'expliques, des millions de français réunis ce weekend et aucun magasin pillé, mobilier vandalisé, policier agressé ?
Evite tes sempiternelles réponses LFI y sont gentils et le RN c'est la haine.

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jéré my -unfoné le 28/09/2026 à 18:50
Jérémy a écrit le 28/09/2026 à 18h32

Il l'a fait.
Laissons-le se persuader qu'il est malin comme son IA et à se convaincre qu'ils sont plusieurs à penser comme lui à travers ses différents pseudos.

c'est toi capello?

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Solidarité avec le 2-neurones le 28/09/2026 à 18:48
Solidarité 69 a écrit le 28/09/2026 à 07h56

Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.
Tout le monde sait.

Deux neurones, deux commentaires.
Je te propose d'élargir ton horizon, sur ce coup-là, tu en penses quoi ? LFI ? "On sait" ?
https://www.lyonmag.com/article/154178/un-avion-avec-pres-de-200-passagers-deroute-en-urgence-vers-lyon-apres-un-depart-de-feu-a-bord
Surtout, en bon courageux du clavier, abstiens-toi de répondre, comme d'habitude.

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Jérémy le 28/09/2026 à 18:32
Solidarité 69 a écrit le 28/09/2026 à 15h24

Il va vous préparer une réponse suggérée par l'IA sous un autre pseudo.

Il l'a fait.
Laissons-le se persuader qu'il est malin comme son IA et à se convaincre qu'ils sont plusieurs à penser comme lui à travers ses différents pseudos.

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axantaddam le 28/09/2026 à 18:08

C'est un coup des "Daltons" (voir pseudo) et leur potes de Vénissieux.

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caaaapello.. le 28/09/2026 à 16:04
Jérémy a écrit le 28/09/2026 à 14h39

Vous répondez bien les mêmes arguments à chacun de ses messages sous différentes pseudos, cela fait-il de vous un méprisable ?
Ou était-ce pour placer le mot engeance que l'IA vous a soufflé pour vous sembler l'air d'être plus intelligent ?

tu t 'appelles maintenant jeremy?

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Solidarité 69 le 28/09/2026 à 15:24
Jérémy a écrit le 28/09/2026 à 14h39

Vous répondez bien les mêmes arguments à chacun de ses messages sous différentes pseudos, cela fait-il de vous un méprisable ?
Ou était-ce pour placer le mot engeance que l'IA vous a soufflé pour vous sembler l'air d'être plus intelligent ?

Il va vous préparer une réponse suggérée par l'IA sous un autre pseudo.

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Gibus et monocle le 28/09/2026 à 15:04
Jérémy a écrit le 28/09/2026 à 14h39

Vous répondez bien les mêmes arguments à chacun de ses messages sous différentes pseudos, cela fait-il de vous un méprisable ?
Ou était-ce pour placer le mot engeance que l'IA vous a soufflé pour vous sembler l'air d'être plus intelligent ?

Effectivement mon cher ! Sale ordure aurait été une tournure plus idiomatique.

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Jérémy le 28/09/2026 à 14:39
maxPTT a écrit le 28/09/2026 à 12h50

Vous allez dire ça à chaque incendie dans la région ? Vous êtes vraiment une sale engeance.

Vous répondez bien les mêmes arguments à chacun de ses messages sous différentes pseudos, cela fait-il de vous un méprisable ?
Ou était-ce pour placer le mot engeance que l'IA vous a soufflé pour vous sembler l'air d'être plus intelligent ?

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Corrrection le 28/09/2026 à 14:34
Impôts a écrit le 28/09/2026 à 12h53

Lorsqu'on est assisté et palmé , il est plus facile de détruire que de construire !

Des salves tirées par des F-16 US, soit des MiGS russes. Ils nous détestent tous.

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ben comme dab le 28/09/2026 à 14:29
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 28/09/2026 à 09h10

Qui est à l'origine de ce feu de poubelles?
Une question non formulée pour lyonmag

le réchauffement climatique ...

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Impôts le 28/09/2026 à 12:53

Lorsqu'on est assisté et palmé , il est plus facile de détruire que de construire !

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maxPTT le 28/09/2026 à 12:50
Solidarité 69 a écrit le 28/09/2026 à 07h56

Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.
Tout le monde sait.

Vous allez dire ça à chaque incendie dans la région ? Vous êtes vraiment une sale engeance.

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Paye tes impots et tais toi ! le 28/09/2026 à 12:04

Pendant que la nouvelle France brûle l’ancienne avec la complicité de certains de nos politiques...

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cherche pas ... le 28/09/2026 à 10:58

c'est la faute au russe !

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Dupon aignan le 28/09/2026 à 10:57
Solidarité 69 a écrit le 28/09/2026 à 07h56

Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.
Tout le monde sait.

approuve ce message

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Danielus6 le 28/09/2026 à 10:23

en principe pour les salles de fêtes et gymnases, les poubelles doivent mieux être placées dehors non attenantes
avec les batiments, qui s'est occupé de cette organisation pour marcher moins de mètres.

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Corrrection le 28/09/2026 à 10:15
La Fachosphère Islamiste a écrit le 28/09/2026 à 09h46

Il s'est trompé, il voulait dire "l'ace islamo-gauchiste"

Vous avez tort. Les Américains c'est un peuple ennemi des Français.

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Red Star Forever le 28/09/2026 à 10:12
Bizarre, bizarre a écrit le 28/09/2026 à 10h04

Moi j'ai dit bizarre ? Comme c'est bizarre.

Peut-être que le Pape est venu en France parce qu'il y a profusion de petits anges ?

Non. C'est lié avec l'attentat perturbé en Angleterre contre les impérialistes yankees.

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en...en... le 28/09/2026 à 10:11
Bizarre, bizarre a écrit le 28/09/2026 à 10h04

Moi j'ai dit bizarre ? Comme c'est bizarre.

Peut-être que le Pape est venu en France parce qu'il y a profusion de petits anges ?

mercedes jaune à boîte auto?

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Bizarre, bizarre le 28/09/2026 à 10:04

Moi j'ai dit bizarre ? Comme c'est bizarre.

Peut-être que le Pape est venu en France parce qu'il y a profusion de petits anges ?

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rn6 le 28/09/2026 à 09:53

On ne connait pas encore l’origine mais quand on voit la faune qui tournait dimanche apres midi, on peut se poser des questions ?

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Halouf obligatoire le 28/09/2026 à 09:48
Solidarité 69 a écrit le 28/09/2026 à 07h56

Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.
Tout le monde sait.

Chut !

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La Fachosphère Islamiste le 28/09/2026 à 09:46
Bis a écrit le 28/09/2026 à 09h11

Notre avenir tres certainement mais pourquoi voulez vous que Poutine attaque la France alors qu'il n'a qu'a attendre un petit peu la deliquescence totale de ce pays et la guerre civile qui couve

Il s'est trompé, il voulait dire "l'ace islamo-gauchiste"

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Bis le 28/09/2026 à 09:11
Prophétie a écrit le 28/09/2026 à 08h28

Cette photo représente une prophétie de notre avenir proche lorsque l'axe russo-américain attaquera bientôt notre territoire national. Ces scènes seront être vite très répandues, hélas.

Notre avenir tres certainement mais pourquoi voulez vous que Poutine attaque la France alors qu'il n'a qu'a attendre un petit peu la deliquescence totale de ce pays et la guerre civile qui couve

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 28/09/2026 à 09:10

Qui est à l'origine de ce feu de poubelles?
Une question non formulée pour lyonmag

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Rlb le 28/09/2026 à 08:39
Prophétie a écrit le 28/09/2026 à 08h28

Cette photo représente une prophétie de notre avenir proche lorsque l'axe russo-américain attaquera bientôt notre territoire national. Ces scènes seront être vite très répandues, hélas.

En plus de guérillas urbaines qui suivront

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bob le 28/09/2026 à 08:39

Il s'agit d'un feu de poubelles volontaires...

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Prophétie le 28/09/2026 à 08:28

Cette photo représente une prophétie de notre avenir proche lorsque l'axe russo-américain attaquera bientôt notre territoire national. Ces scènes seront être vite très répandues, hélas.

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Solidarité 69 le 28/09/2026 à 07:56

Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.
Tout le monde sait.

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