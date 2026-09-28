Peu avant 18 heures, un incendie s’est déclaré au sein de l’espace Gaston Rébuffat, situé rue des Terres Plates, dans le centre de la commune.
Face à l’ampleur du sinistre, un dispositif conséquent a été déployé. Plus de 50 sapeurs-pompiers et une vingtaine d’engins ont été mobilisés pour combattre les flammes dans ce complexe de plus de 1 500 m². Aucun blessé n’est à déplorer.
La partie sportive lourdement touchée
Le feu aurait pris au niveau d’un local poubelle avant de gagner une partie du bâtiment, précise Le Progrès. Le secteur abritant les équipements sportifs a été particulièrement touché et le gymnase est désormais inutilisable. Le sinistre a finalement été maîtrisé aux alentours de 20h30.
Les conséquences pourraient être importantes pour la vie associative de Craponne. Le complexe Gaston Rébuffat accueille quotidiennement des activités sportives, notamment celles du Patronage laïc de Craponne, ainsi que plusieurs manifestations communales.
La salle avait été entièrement repensée et reconstruite en 2013 afin d'accueillir différents événements dans des espaces modulables. Plusieurs rendez-vous programmés dans les prochains jours pourraient désormais nécessiter des solutions de repli.
En bon courageux du clavier, il s'abstiendra de vous répondre ou alors avec un beau hors sujet comme d'habitude.Signaler Répondre
en tout cas on a des écrits antisémites du PRESIDENT du RN.Signaler Répondre
tu as ceux du coordinateur national de LFI je les trouve pas.
Encore un con d'écolo qui a fait cramer sa batterie au lithium.Signaler Répondre
Ben non. Mais tu es persuadé que je suis comme toi, avec 50 personnes dans sa tête.Signaler Répondre
De plus je te fais remarquer que tu as encore faire TROIS fautes.
N'oublie de commenter les gamins qui bloquent les bahuts et le classement PISA, parce qu'avant, quand les gens comme toi allaient à l'école, on savait écrire le français, pas vrai ?
Et comment t'expliques, des millions de français réunis ce weekend et aucun magasin pillé, mobilier vandalisé, policier agressé ?Signaler Répondre
Evite tes sempiternelles réponses LFI y sont gentils et le RN c'est la haine.
c'est toi capello?Signaler Répondre
Deux neurones, deux commentaires.Signaler Répondre
Je te propose d'élargir ton horizon, sur ce coup-là, tu en penses quoi ? LFI ? "On sait" ?
https://www.lyonmag.com/article/154178/un-avion-avec-pres-de-200-passagers-deroute-en-urgence-vers-lyon-apres-un-depart-de-feu-a-bord
Surtout, en bon courageux du clavier, abstiens-toi de répondre, comme d'habitude.
Il l'a fait.Signaler Répondre
Laissons-le se persuader qu'il est malin comme son IA et à se convaincre qu'ils sont plusieurs à penser comme lui à travers ses différents pseudos.
C'est un coup des "Daltons" (voir pseudo) et leur potes de Vénissieux.Signaler Répondre
tu t 'appelles maintenant jeremy?Signaler Répondre
Il va vous préparer une réponse suggérée par l'IA sous un autre pseudo.Signaler Répondre
Effectivement mon cher ! Sale ordure aurait été une tournure plus idiomatique.Signaler Répondre
Vous répondez bien les mêmes arguments à chacun de ses messages sous différentes pseudos, cela fait-il de vous un méprisable ?Signaler Répondre
Ou était-ce pour placer le mot engeance que l'IA vous a soufflé pour vous sembler l'air d'être plus intelligent ?
Des salves tirées par des F-16 US, soit des MiGS russes. Ils nous détestent tous.Signaler Répondre
le réchauffement climatique ...Signaler Répondre
Lorsqu'on est assisté et palmé , il est plus facile de détruire que de construire !Signaler Répondre
Vous allez dire ça à chaque incendie dans la région ? Vous êtes vraiment une sale engeance.Signaler Répondre
Pendant que la nouvelle France brûle l’ancienne avec la complicité de certains de nos politiques...Signaler Répondre
c'est la faute au russe !Signaler Répondre
approuve ce messageSignaler Répondre
en principe pour les salles de fêtes et gymnases, les poubelles doivent mieux être placées dehors non attenantesSignaler Répondre
avec les batiments, qui s'est occupé de cette organisation pour marcher moins de mètres.
Vous avez tort. Les Américains c'est un peuple ennemi des Français.Signaler Répondre
Non. C'est lié avec l'attentat perturbé en Angleterre contre les impérialistes yankees.Signaler Répondre
mercedes jaune à boîte auto?Signaler Répondre
Moi j'ai dit bizarre ? Comme c'est bizarre.Signaler Répondre
Peut-être que le Pape est venu en France parce qu'il y a profusion de petits anges ?
On ne connait pas encore l’origine mais quand on voit la faune qui tournait dimanche apres midi, on peut se poser des questions ?Signaler Répondre
Chut !Signaler Répondre
Il s'est trompé, il voulait dire "l'ace islamo-gauchiste"Signaler Répondre
Notre avenir tres certainement mais pourquoi voulez vous que Poutine attaque la France alors qu'il n'a qu'a attendre un petit peu la deliquescence totale de ce pays et la guerre civile qui couveSignaler Répondre
Qui est à l'origine de ce feu de poubelles?Signaler Répondre
Une question non formulée pour lyonmag
En plus de guérillas urbaines qui suivrontSignaler Répondre
Il s'agit d'un feu de poubelles volontaires...Signaler Répondre
Cette photo représente une prophétie de notre avenir proche lorsque l'axe russo-américain attaquera bientôt notre territoire national. Ces scènes seront être vite très répandues, hélas.Signaler Répondre
Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.Signaler Répondre
Tout le monde sait.