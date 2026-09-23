Peu avant 17h, une balayeuse circulant cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement, a été la proie des flammes en pleine chaussée.

Le véhicule effectuait sa tournée depuis 13h lorsque l’incendie s’est déclaré à proximité du centre commercial Confluence. Deux employés se trouvaient alors à bord. Ils n’ont pas été blessés. Selon les premiers éléments, l’incendie pourrait avoir été provoqué par un problème technique.

Six pompiers mobilisés

Alertés, six sapeurs-pompiers de la caserne de Confluence ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre. Malgré l’impressionnant panache de fumée, visible à plusieurs kilomètres, aucune victime n’est à déplorer.

L’intervention a en revanche eu des conséquences sur la circulation. Le cours Charlemagne a été fermé dans le sens menant vers le musée des Confluences afin de permettre l’évacuation de la balayeuse. Les conducteurs ont dû rebrousser chemin et passer notamment par la rue Montrochet.