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Impressionnant incendie à Lyon : une balayeuse s’embrase en pleine chaussée

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Impressionnant incendie à Lyon : une balayeuse s’embrase en pleine chaussée

Un épais nuage de fumée noire s’est élevé au-dessus de Lyon ce mercredi après-midi.

Peu avant 17h, une balayeuse circulant cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement, a été la proie des flammes en pleine chaussée.

Le véhicule effectuait sa tournée depuis 13h lorsque l’incendie s’est déclaré à proximité du centre commercial Confluence. Deux employés se trouvaient alors à bord. Ils n’ont pas été blessés.  Selon les premiers éléments, l’incendie pourrait avoir été provoqué par un problème technique.

Six pompiers mobilisés

Alertés, six sapeurs-pompiers de la caserne de Confluence ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre. Malgré l’impressionnant panache de fumée, visible à plusieurs kilomètres, aucune victime n’est à déplorer.

L’intervention a en revanche eu des conséquences sur la circulation. Le cours Charlemagne a été fermé dans le sens menant vers le musée des Confluences afin de permettre l’évacuation de la balayeuse. Les conducteurs ont dû rebrousser chemin et passer notamment par la rue Montrochet.

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incendie

7 commentaires
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Le bilan le 23/09/2026 à 20:12

Tout Lyon sera exterminé ! Seul le maire survivra dans son bureau Bunkerisé!

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vinc le 23/09/2026 à 19:43

surement moteur electrique !!!

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Ex Précisions le 23/09/2026 à 19:29

Si elle est électrique ce n'est pas étonnant.

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Barack Afritt le 23/09/2026 à 19:19
gerbiert a écrit le 23/09/2026 à 18h58

d'ailleurs la mairie prevoit une compagnie de pompiers cyclistes .

Avec de belles ambulances en velo cargo..😁

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warmred le 23/09/2026 à 19:16

le conducteur a dépassé les 10 km/h et ça a fait surchauffer le moteur

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gerbiert le 23/09/2026 à 18:58
Plan deplacement doux ! a écrit le 23/09/2026 à 18h52

C’est vrai qu’à force de fermer des rues à la circulation automobile… en cas de problème, toutes les petites rues peuvent devenir des souricières dans lesquelles les gens peuvent mourrir faute de délestages ….. seuls les cyclistes 🚴 survivront !!! Au secours les gens !

d'ailleurs la mairie prevoit une compagnie de pompiers cyclistes .

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Plan deplacement doux ! le 23/09/2026 à 18:52

C’est vrai qu’à force de fermer des rues à la circulation automobile… en cas de problème, toutes les petites rues peuvent devenir des souricières dans lesquelles les gens peuvent mourrir faute de délestages ….. seuls les cyclistes 🚴 survivront !!! Au secours les gens !

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