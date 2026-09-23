Depuis 8h56 ce mercredi 23 septembre, la ligne de tramway T3 est partiellement interrompue après une collision entre une rame et un véhicule léger.

Selon les informations communiquées par TCL, le véhicule impliqué aurait "forcé la signalisation" aux abords de l'arrêt Vaulx-en-Velin La Soie. La violence du choc a entraîné le déraillement de la rame.

Deux stations ne sont plus desservies

Conséquence de l'accident, le T3 fonctionne provisoirement en deux parties. Les tramways circulent entre Gare Part-Dieu Villette et Reconnaissance - Balzac, puis entre Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu les Panettes.

Les stations Gare de Villeurbanne et Bel Air - Les Brosses ne sont plus desservies. Des dispositifs d'information et d'accompagnement ont été déployés afin d'orienter les voyageurs pendant cette interruption.

Avant de pouvoir rétablir totalement la circulation, les équipes techniques doivent procéder à des opérations de levage et de remise en voie de la rame. Une intervention indispensable après le déraillement pour permettre ensuite une reprise du trafic en toute sécurité.

Les équipes techniques restent mobilisées sur place. Selon la dernière estimation communiquée par TCL, la reprise normale de la circulation est prévue à 14 heures.