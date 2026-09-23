Faits Divers

Près de Lyon : une rame du tramway T3 déraille après une collision, le trafic fortement perturbé

Suivez-nous sur Google
Près de Lyon : une rame du tramway T3 déraille après une collision, le trafic fortement perturbé

Grosse perturbation ce mercredi matin sur le réseau TCL.

Depuis 8h56 ce mercredi 23 septembre, la ligne de tramway T3 est partiellement interrompue après une collision entre une rame et un véhicule léger.

Selon les informations communiquées par TCL, le véhicule impliqué aurait "forcé la signalisation" aux abords de l'arrêt Vaulx-en-Velin La Soie. La violence du choc a entraîné le déraillement de la rame.

Deux stations ne sont plus desservies

Conséquence de l'accident, le T3 fonctionne provisoirement en deux parties. Les tramways circulent entre Gare Part-Dieu Villette et Reconnaissance - Balzac, puis entre Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu les Panettes.

Les stations Gare de Villeurbanne et Bel Air - Les Brosses ne sont plus desservies. Des dispositifs d'information et d'accompagnement ont été déployés afin d'orienter les voyageurs pendant cette interruption.

Avant de pouvoir rétablir totalement la circulation, les équipes techniques doivent procéder à des opérations de levage et de remise en voie de la rame. Une intervention indispensable après le déraillement pour permettre ensuite une reprise du trafic en toute sécurité.

Les équipes techniques restent mobilisées sur place. Selon la dernière estimation communiquée par TCL, la reprise normale de la circulation est prévue à 14 heures.

Tags :

accident

tramway

T3

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Bah le 23/09/2026 à 12:22

Le véhicule à appliqué l’idéologie des " modes doux " : quelle que soit la signalisation ou les règles de priorité " j ai le droit de passer "

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 23/09/2026 à 12:21

Encore merci à une chance pour la France ?

Signaler Répondre
avatar
Victime le 23/09/2026 à 12:15

Encore un de ces voyous en trottinette qui de ne respectent rien !

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 23/09/2026 à 12:15

Malgré que l'on rappelle les consignes de sécurité, que l'on voit régulèrement des accidents, il y a toujours des crétins pour forcer les passages.

Signaler Répondre
avatar
J travaille moi ! le 23/09/2026 à 12:08

Oui mais est-ce que le tramway avait son casque et son gilet jaune ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.