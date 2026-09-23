Demeure du Chaos : 12 mois de prison avec sursis requis contre Thierry Ehrmann pour menaces de mort

Une vidéo de quelques secondes concentre l’essentiel du dossier opposant Thierry Ehrmann au maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or.

Filmée le 5 septembre 2025 devant une épicerie du village, la séquence montrerait le fondateur de la Demeure du Chaos mimant un geste d’égorgement au cours d’une conversation avec un tiers. Il aurait notamment déclaré : "on va faire couic au maire".

Guillaume Malot avait porté plainte peu après pour menaces de mort, tandis que Thierry Ehrmann conteste les faits qui lui sont reprochés.

Absent lundi du tribunal correctionnel de Lyon pour raisons de santé, l’homme d’affaires et plasticien avait déjà fait l’objet d’une expertise psychiatrique avant une précédente audience. Celle-ci avait conclu à une altération sévère du discernement, "à la limite de l’abolition", ce qui avait notamment conduit le tribunal à ordonner une contre-expertise et à reporter le procès.

La fiabilité de la vidéo au cœur de la défense

À l’audience, les avocats de Thierry Ehrmann ont tenté de fragiliser la principale pièce du dossier.

Un expert son cité par la défense a expliqué avoir utilisé un logiciel présenté comme employé par l’armée américaine et le FBI pour améliorer l’enregistrement. Il a conclu que la vidéo était difficilement exploitable.

La défense soutient également que les propos auraient été tenus dans un contexte de plaisanterie et s’inscriraient dans l’attitude volontairement provocatrice et extravagante de Thierry Ehrmann.

Vingt ans de conflit autour de la Demeure du Chaos

L’affaire pénale intervient sur fond de contentieux ancien entre Thierry Ehrmann et la commune. Depuis 2004, plusieurs procédures ont opposé la mairie au propriétaire de la Demeure du Chaos autour de questions d’urbanisme liées à ce musée d’art contemporain installé au cœur du village.

Le parquet a requis douze mois de prison avec sursis contre Thierry Ehrmann, ainsi que cinq ans d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer une fonction publique.

Le jugement a été mis en délibéré au 1er octobre.