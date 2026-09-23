Judiciaire

Demeure du Chaos : 12 mois de prison avec sursis requis contre Thierry Ehrmann pour menaces de mort

Suivez-nous sur Google
Demeure du Chaos : 12 mois de prison avec sursis requis contre Thierry Ehrmann pour menaces de mort
Archives LyonMag

Douze mois de prison avec sursis et cinq ans d’inéligibilité ont été requis lundi à Lyon contre Thierry Ehrmann. Le fondateur de la Demeure du Chaos est poursuivi pour des menaces de mort qu’il conteste envers le maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Guillaume Malot. La décision sera rendue le 1er octobre.

Une vidéo de quelques secondes concentre l’essentiel du dossier opposant Thierry Ehrmann au maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or.

Filmée le 5 septembre 2025 devant une épicerie du village, la séquence montrerait le fondateur de la Demeure du Chaos mimant un geste d’égorgement au cours d’une conversation avec un tiers. Il aurait notamment déclaré : "on va faire couic au maire".

Guillaume Malot avait porté plainte peu après pour menaces de mort, tandis que Thierry Ehrmann conteste les faits qui lui sont reprochés.

Absent lundi du tribunal correctionnel de Lyon pour raisons de santé, l’homme d’affaires et plasticien avait déjà fait l’objet d’une expertise psychiatrique avant une précédente audience. Celle-ci avait conclu à une altération sévère du discernement, "à la limite de l’abolition", ce qui avait notamment conduit le tribunal à ordonner une contre-expertise et à reporter le procès.

La fiabilité de la vidéo au cœur de la défense

À l’audience, les avocats de Thierry Ehrmann ont tenté de fragiliser la principale pièce du dossier.

Un expert son cité par la défense a expliqué avoir utilisé un logiciel présenté comme employé par l’armée américaine et le FBI pour améliorer l’enregistrement. Il a conclu que la vidéo était difficilement exploitable.

La défense soutient également que les propos auraient été tenus dans un contexte de plaisanterie et s’inscriraient dans l’attitude volontairement provocatrice et extravagante de Thierry Ehrmann.

Vingt ans de conflit autour de la Demeure du Chaos

L’affaire pénale intervient sur fond de contentieux ancien entre Thierry Ehrmann et la commune. Depuis 2004, plusieurs procédures ont opposé la mairie au propriétaire de la Demeure du Chaos autour de questions d’urbanisme liées à ce musée d’art contemporain installé au cœur du village.

Le parquet a requis douze mois de prison avec sursis contre Thierry Ehrmann, ainsi que cinq ans d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer une fonction publique.

Le jugement a été mis en délibéré au 1er octobre.

Tags :

Thierry Ehrmann

Demeure du Chaos

Guillaume Malot

saint-romain-au-mont-d'or

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Justice mon c... le 23/09/2026 à 08:41

12 mois avec sursis c'est comme une relaxe.

Il vaut mieux 10000€ de dommages et intérêts.

Là ça le calmerait.

Signaler Répondre
avatar
bêtise le 23/09/2026 à 08:18

cet homme a compris et assimilé une vérité . La bêtise humaine il faut savoir l exploiter. Dans "l art" les exploiteurs sont nombreux.

Signaler Répondre
avatar
CQQFD69! le 23/09/2026 à 07:03
c'est pourtant a écrit le 23/09/2026 à 06h44

un visionnaire crépusculaire qui nous démontre que ce qu il a répandu et commis par son art ne sont que les prémices de ce que sera ce pays dans 30 ans

C'est certainement la vision chaotique concrétisée du programme de LFI: La maison des horreurs !

Signaler Répondre
avatar
c'est pourtant le 23/09/2026 à 06:44

un visionnaire crépusculaire qui nous démontre que ce qu il a répandu et commis par son art ne sont que les prémices de ce que sera ce pays dans 30 ans

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.