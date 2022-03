Demeure du Chaos : le nouveau maire de Saint-Romain suspend les procédures judiciaires

Après de longues années de combats perdus d'avance face au richissime homme d'affaires Thierry Ehrmann, la Ville de Saint-Romain-au-mont-d'Or a décidé de suspendre ses procédures judiciaires engagées contre le propriétaire de la Demeure du Chaos.

C'est ce qu'a annoncé Guillaume Malot, nouvel édile de la commune des Monts d'Or, élu par ses pairs mercredi suite à la démission de Jean-Marie Hombert. Ce dernier avait jeté l'éponge face aux factures de justice qui s'accumulaient dans le dossier de la Demeure du Chaos.

Guillaume Malot a évoqué "un geste évident d’apaisement" en direction de Thierry Ehrmann "pour que les équipes municipales puissent se reconcentrer sur des sujets qui intéressent vraiment nos équipes".

Une décision visiblement saluée par la quasi intégralité du conseil municipal et de certains habitants.

La Demeure du Chaos, située en plein centre village de Saint-Romain-au-mont-d'Or, a encore de beaux jours devant elle. Véritable succès populaire puisque l'entrée est gratuite, elle attire, notamment les week-ends de nombreux visiteurs.

Résumé des derniers épisodes marquants : en 2006, Thierry Ehrmann a été condamné par le Tribunal de Lyon à 75 euros d’astreintes journalières tant qu’il n’aurait pas remis la DDC en état, celle-ci ayant été jugée non conforme aux règles d’urbanisme. En 2008, Thierry Ehrmann a été condamné par la Cour d’appel de Grenoble à 30 000 euros d’amende. Le PDG d’Artprice avait annoncé son intention de se pourvoir en cassation. Enfin, le lundi 6 mai 2013, la cour d’appel de Grenoble avait finalement prononcé son jugement : les astreintes journalières de Thierry Ehrmann ont été multipliées par dix. Mais il n'a jamais payé et la justice a fini par lui donner raison, via la Cour de cassation.