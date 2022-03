Demeure du Chaos : le maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or démissionne après un nouveau revers judicaire

Ce jeudi, le maire de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Jean-Marie Hombert, a fait distribuer des tracts à ses administrés. L’élu a déposé dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune une lettre, dans laquelle il annonce quitter son poste. Ce dernier met en cause l’institution culturelle de la Demeure du Chaos, ouverte depuis 1999 et qui fait couler l’encre depuis ses débuts.

L’ancien maire déplore, dans les colonnes du Progrès, le coût du combat contre Thierry Ehrmann et son musée particulièrement voyant dans ce village des Pierres Dorées : "son agressivité juridique s’est traduite par de nouveaux fais exorbitants […] et ont créé des divergences au sein de notre conseil municipal". Au total, 26 000 euros de frais de justice auraient été payés par la commune, dont les préoccupations sont connues de tous depuis de longues années.

Thierry Ehrmann, dans un long communiqué, a de son côté apporté des précisions importantes, et tout particulièrement "l’acte suicidaire de la commune" fin 2021 : "dans cette nouvelle procédure, le maire demandait entre autres une expertise au titre de l’article 145 du CPC, aux fins d’évaluer les droits patrimoniaux d’auteur sur les 6 300 œuvres composant le Corpus dénommé la Demeure du Chaos ainsi qu’une citation en Correctionnel à jour fixe pour recel de droits d’auteur et droits patrimoniaux avec 100 000 euros par infraction et par jour".

De quoi donner raison à Thierry Ehrmann qui explique : "il est à noter l’acte fatal pour la commune qui après 23 ans de procédures pour de soi-disant infractions au Code de l’urbanisme en niant toute forme artistique, se met subitement à reconnaître, par sa demande d’expertise des droits patrimoniaux d’auteur de Thierry Ehrmann, argumentant par elle-même que la Demeure du Chaos est mondialement connue et qu’elle est bien constituée de 6 300 œuvres (sculptures, peintures, installations monumentales, land art, street art)".

Ainsi, le chef d’entreprise indique que le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 7 février 2022, a rejeté toutes les demandes de la Commune y compris celle portant sur la demande d’expertise. Il a également rappelé l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 16 décembre 2008 à l’égard de la SCI VHI, partie à la procédure où la Cour d’Appel de Grenoble l’a exclue de toute condamnation de remise en état.

"Dans ce même jugement, la commune de Saint-Romain-Au-Mont-d’Or a été condamnée aux dépens à payer à chacune des sociétés VHI, 3S, l’Organe, Artmarket.com et Groupe Serveur la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit la somme totale de 4 000 euros" poursuit Thierry Ehrmann. La Ville aurait fait appel de cette décision qui plomberait un peu plus ses finances.

En réponse, le patron de la Maison du Chaos a porté plainte contre la municipalité : "l’accumulation harcelante, abusive, quérulente et profondément malhonnête de cette dernière procédure intentée par la Commune à l’égard de ces 5 sociétés a fait l’objet d’une plainte pénale déposée par Monsieur Ehrmann auprès de Monsieur Le Procureur de la République pour "pour escroquerie au jugement, harcèlement moral, et abus de faiblesse délit prévu"".

De nouvelles batailles judiciaires sont donc à venir. Mais elles se dérouleront dorénavant sans Jean-Marie Hombert.