Menaces de mort et plainte : la tension de retour entre Thierry Ehrmann (Demeure du Chaos) et le maire de Saint-Romain-au-mont-d'Or

Cela fait des années que Thierry Ehrmann et sa Demeure du Chaos bouleversent le quotidien tranquille des habitants et des élus de Saint-Romain-au-mont-d'Or.

Mais dans un souci d'apaisement, le nouveau maire Guillaume Malot avait annoncé en 2022 suspendre toutes les procédures judiciaires engagées contre le fantasque et richissime homme d'affaires lyonnais.

Le naturel est visiblement revenu au galop, puisque Guillaume Malot a annoncé avoir porté plainte pour des menaces de mort qui auraient été proférées par Thierry Ehrmann, en présence de témoins. Un regain de tension qui trouverait son origine dans un permis de construire retoqué par la mairie de Saint-Romain.

La gendarmerie a ouvert une enquête.

Guillaume Malot a notamment reçu le soutien de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon : "La démocratie repose sur le respect et la confrontation des idées, jamais sur la peur ou l’intimidation. Ces comportements sont inacceptables. Nos concitoyens attendent des responsables publics qu’ils s’engagent avec sérieux et dignité. Ils méritent un débat politique clair et apaisé, où ce sont les projets qui comptent, pas la violence".

Thierry Ehrmann

Lyon avec Sarkozy wauquiez et Guéant le 08/09/2025 à 12:09

Laissez le tranquille c est notre Elon musk a nous. Laissez le entreprendre en paix

Victus le 08/09/2025 à 12:07

"""ce sont les projets qui comptent, pas la violence".

Mais Bruno Bobard, tous vos projets imposés aux métropolitains au mépris de leur avis, n'est ce pas de la violence ?????

2026. le 08/09/2025 à 12:00

**** La démocratie repose sur le respect et la confrontation des idées, ****
Et c'est B.Bernard qui ose le dire, ah ah ah.......
Aurait il respecté la démocratie telle qu'il l'a défini pendant son mandat ?
En tout cas, les lyonnais voteront "démocratiquement" en 2026 pour l'éjecter avec son pote le doudou.

Quant à ces histoires de permis de construire retoqués, on sait fort bien que certains maires se réfugient derrière leurs casquettes pour en imposer à leurs concitoyens, pour imposer des règles d'urbanismes aux petits propriétaires qui ne seraient plus maitres de leurs domiciles..... et on ne connait pas les détails de cette histoire à cause de laquelle ces menaces auraient été proférées !
Si LM pouvait développer, cela donnerait du sens à nos commentaires, merci.

Jeanlaville le 08/09/2025 à 11:55

Quand la richesse parle la pauvreté ce tait ....

Gloubi le 08/09/2025 à 11:52

sous curatelle , il s'en fout !

Populisme, individualisme, totalitarisme, bref vous me suivez ? le 08/09/2025 à 11:35

La vraie démocratie c’est le désordre qui parle, pas le greenwashing de vitrine qui bétonne notre ville de moraline !

Quand l'artiste crache du feu, l'escrolo souffle du vent

Titre à revoir le 08/09/2025 à 11:06

Des "tensions" ?
C'est un peu plus que ça il me semble quand une personne menace de mort un maire.
Et un titre qui sous-entend que c'est du 50-50...

Grup le 08/09/2025 à 10:23

Richissime, c'est pour le moins exagéré quand on voit la valorisation de Artmarket.com !

en fait le 08/09/2025 à 09:43

la démocratie c'est bien, mais avec un flingue c'est mieux !!

GLOUGLOU 1ER le 08/09/2025 à 09:16

Le justice fonctionne avec le principe de la présomption d'innocence . Ce document fièrement balancé sur les réseaux sociaux est tronqué et ne fait pas apparaitre aucune référence sur Thierry Ehrmann .
Mr Bernard est il juge pour se permettre de tel propos.

Ex Précisions le 08/09/2025 à 09:05

Ou ben s'il a reçu le soutien de Bruno Bernard il est mal barré ;-)
De toute façon depuis 2017 les riches font tout ce qu'ils veulent...

