Menaces de mort et plainte : la tension de retour entre Thierry Ehrmann (Demeure du Chaos) et le maire de Saint-Romain-au-mont-d'Or

Mais dans un souci d'apaisement, le nouveau maire Guillaume Malot avait annoncé en 2022 suspendre toutes les procédures judiciaires engagées contre le fantasque et richissime homme d'affaires lyonnais.

Le naturel est visiblement revenu au galop, puisque Guillaume Malot a annoncé avoir porté plainte pour des menaces de mort qui auraient été proférées par Thierry Ehrmann, en présence de témoins. Un regain de tension qui trouverait son origine dans un permis de construire retoqué par la mairie de Saint-Romain.

La gendarmerie a ouvert une enquête.

Guillaume Malot a notamment reçu le soutien de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon : "La démocratie repose sur le respect et la confrontation des idées, jamais sur la peur ou l’intimidation. Ces comportements sont inacceptables. Nos concitoyens attendent des responsables publics qu’ils s’engagent avec sérieux et dignité. Ils méritent un débat politique clair et apaisé, où ce sont les projets qui comptent, pas la violence".