Demeure du Chaos : Thierry Ehrmann dénonce les "accusations mensongères" du maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or

Son fondateur, Thierry Ehrmann, a publié un communiqué cinglant en réaction aux propos du maire, Guillaume Malot, qui évoquait dans la presse des menaces de mort dont l’artiste serait l’auteur. Allant d'ailleurs jusqu'à déposer plainte.

Dans ce texte, le patron du groupe Artprice parle d’un "lynchage organisé, relayé sur les réseaux sociaux" par les "amis écologistes" de l'édile, dénonçant des attaques "profondément mensongères, diffamatoires et constitutives de dénonciations calomnieuses". Thierry Ehrmann ajoute : "Le maire tente de salir vingt-cinq ans de travail artistique reconnu, en fabriquant de fausses accusations destinées à m’atteindre personnellement et à nuire à la Demeure du Chaos".

L’artiste réfute catégoriquement les accusations de menaces de mort : "Je n’ai jamais proféré de telles paroles. Ces allégations sont une construction politique visant à criminaliser un lieu aujourd’hui reconnu par le ministère de la Culture comme une œuvre d’art totale". Selon lui, Guillaume Malot participait à la course La Nuit des Cabornes à Saint-Romain-Au-Mont-d’Or, le vendredi 5 septembre, "alors qu’il prétend ce même jour avoir subi des menaces de mort de la part de Thierry Ehrmann, alors que ce dernier venait de subir une lourde opération".

Le communiqué vise aussi les élus écologistes locaux comme Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, accusés d’avoir "relayé sans vérification" les propos du maire. "Ce relais amplifie le lynchage médiatique et renforce la stratégie d’intimidation", poursuit Thierry Ehrmann.

Un rassemblement de soutien à Guillaume Malot est d'ores et déjà prévu par les élus écologistes ce mercredi devant la mairie de Saint-Romain à 18h30.

La Demeure du Chaos attire chaque année des milliers de visiteurs au nord de Lyon. Si l’affaire actuelle illustre la persistance des tensions historiques entre l’artiste et la municipalité, elle s’inscrit dans une histoire déjà longue de conflits mêlant expression artistique, justice et politique locale.