Polémique autour de la Demeure du Chaos : Thierry Ehrmann annonce se présenter aux élections municipales !

Il y a quelques semaines, la Demeure du Chaos ravivait de vieilles cicatrices, avec un nouvel épisode de conflit entre son propriétaire Thierry Ehrmann et la mairie. Le maire Guillaume Malot portait plainte, estimant avoir été menacé de mort par le fondateur d'Artprice.

Nouvel épisode cette semaine avec Thierry Ehrmann qui annonce entrer en opposition à Guillaume Malot... dans les urnes ! En effet, il se présentera aux élections municipales 2026 de Saint-Romain.

Thierry Ehrmann trouve même qu'il a été "fair-play" puisqu'il a envoyé un SMS à l'édile pour le prévenir : "Il me semble nécessaire pour le bien commun et la protection de notre village de mettre fin légitimement à ton mandat en mars 2026 dans le cadre d'un débat républicain qui démarre demain et où tu seras pour la première fois de ta vie politique confronté aux urnes des électeurs".

Ce à quoi Guillaume Malot a répondu : "C'est bien noté. C'est une très bonne chose pour le village je pense et un acte courageux de ta part. J'espère que tu arriveras à mener ta campagne jusqu'au bout sans souci de santé. Pour ma part, je ne suis pas encore fixé sur une candidature ou non".

Jusqu'où ira la candidature du patron de la Demeure du Chaos ? Et surtout, qui votera pour celui qui rythme la vie du village pris d'assaut chaque week-end pour les visites du lieu artistique ?

Des visites qui d'ailleurs subissent "des entraves à l’accès et des dispositifs discriminatoires de la part de Guillaume Malot à chaque grande ouverture de La Demeure du Chaos : fermeture du centre du village aux voitures des non riverains donc aux visiteurs, parfois sans affichage d’arrêté municipal (ce qui est interdit), mise en place de barrages avec des vigiles qui contrôlent les justificatifs de domicile des riverains (ce qui est interdit), sans communiqué auprès des habitants", comme le dénonce l'intéressé.