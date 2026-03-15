Politique

Guillaume Malot réélu maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or

Guillaume Malot réélu maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Guillaume Malot réélu maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or - DR

Les résultats sont tombés ce dimanche soir pour la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or.

Guillaume Malot a été réélu maire avec 56,40% des suffrages, face à la candidate Nabila Arify, qui menanit la liste Vivre Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Cette dernière a obtenu 43,60% des voix.

Tags :

saint-romain-au-mont-d'or

Guillaume Malot

municipales 2026

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.