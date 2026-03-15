Guillaume Malot a été réélu maire avec 56,40% des suffrages, face à la candidate Nabila Arify, qui menanit la liste Vivre Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Cette dernière a obtenu 43,60% des voix.
Dimanche 15 Mars 2026 à 22h08
Guillaume Malot réélu maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Les résultats sont tombés ce dimanche soir pour la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or.
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