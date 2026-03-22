Cédric Van Styvendael réélu maire de Villeurbanne

Le maire sortant de Villeurbanne a été réélu pour un nouveau mandat avec 42,59% des suffrages. Le candidat de l'Union de la Gauche arrive largement en tête devant Jean-Paul Bret (16,97%) et le candidat LFI Mathieu Garabedian (16,79%).
Sophie Cruz (Coeur Villeurbanne) a obtenu 15,01% des voix tandis que Gérald Canon (RN) a cumulé 8,64% des votes.
On parle du même Villeurbanne ?Signaler Répondre
Un seul Tramway aura suffit à tous ces gens pour voter Ecolos. C'est déprimant. Quand je passe quotidiennement à Villeurbanne, je ne vois que des travaux, des commerces fermés par ces pistes cyclables qui font la taille d'une voie de voiture.
Consternant.
Je ne sais pas qui sont ces gens délusionnels.