Cédric Van Styvendael réélu maire de Villeurbanne

Le maire sortant de Villeurbanne a été réélu pour un nouveau mandat avec 42,59% des suffrages. Le candidat de l'Union de la Gauche arrive largement en tête devant Jean-Paul Bret (16,97%) et le candidat LFI Mathieu Garabedian (16,79%).

Sophie Cruz (Coeur Villeurbanne) a obtenu 15,01% des voix tandis que Gérald Canon (RN) a cumulé 8,64% des votes.