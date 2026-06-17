Le drame s'est produit aux alentours de 18h, chemin des Cuers à Écully. Une voiture conduite par un salarié quittant son entreprise est entrée en collision avec une moto circulant sur cet axe.

Le choc a été particulièrement violent. Le pilote du deux-roues, âgé de 23 ans, a été projeté à distance de son véhicule. Lorsque les premiers secours sont arrivés sur place, la victime se trouvait en arrêt cardiorespiratoire, rapporte le Progrès.

Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers et des équipes du Samu, ainsi que les tentatives de réanimation engagées sur les lieux, le jeune homme n'a pas pu être sauvé. Son décès a été constaté sur place.

Les circonstances précises de l'accident restent à éclaircir. D'après les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, la moto circulait à une vitesse importante au moment de la collision. Le conducteur de la voiture a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour homicide involontaire.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les responsabilités de chacun dans ce drame.