Faits Divers

Près de Lyon : un jeune motard perd la vie dans une violente collision avec une voiture

Près de Lyon : un jeune motard perd la vie dans une violente collision avec une voiture

Les routes du Rhône ont été le théâtre d'un accident mortel ce mardi 16 juin.

Le drame s'est produit aux alentours de 18h, chemin des Cuers à Écully. Une voiture conduite par un salarié quittant son entreprise est entrée en collision avec une moto circulant sur cet axe.

Le choc a été particulièrement violent. Le pilote du deux-roues, âgé de 23 ans, a été projeté à distance de son véhicule. Lorsque les premiers secours sont arrivés sur place, la victime se trouvait en arrêt cardiorespiratoire, rapporte le Progrès.

Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers et des équipes du Samu, ainsi que les tentatives de réanimation engagées sur les lieux, le jeune homme n'a pas pu être sauvé. Son décès a été constaté sur place.

Les circonstances précises de l'accident restent à éclaircir. D'après les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, la moto circulait à une vitesse importante au moment de la collision. Le conducteur de la voiture a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour homicide involontaire.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les responsabilités de chacun dans ce drame.

Tags :

accident

moto

3 commentaires
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zero le 17/06/2026 à 12:38

vive la France! on met le conducteur en garde a vue! lamentable! pauvre gendarmerie! zero!

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claude69100 le 17/06/2026 à 12:38
Chris6969699 a écrit le 17/06/2026 à 11h32

"Le pilote du deux-roues.. a été projeté à distance de son véhicule" = il était bien au-delà de la limitation de vitesse prévue pour cette portion de voie publique.

RIP

S'il roulait trop vite, le bagnolard qui l'a percuté roulait encore plus vite.
Lui, il a tous les droits ?

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rebsone le 17/06/2026 à 12:02
Chris6969699 a écrit le 17/06/2026 à 11h32

"Le pilote du deux-roues.. a été projeté à distance de son véhicule" = il était bien au-delà de la limitation de vitesse prévue pour cette portion de voie publique.

RIP

le genre de comportement qui justifie de ne pas respecter les stops, ou céder les passage... je croyais avoir le temps mais il arrivait trop vite. top

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alenvers le 17/06/2026 à 11:55

Le conducteur a été placé en garde a vue! Et on relâche les OQTF ! La France quoi!!!

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Oui mais... le 17/06/2026 à 11:54

Les vélos et les trottes sont des engins de morts, la preuve ils ont encore tué. J'ai bon ?

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Chris6969699 le 17/06/2026 à 11:32

"Le pilote du deux-roues.. a été projeté à distance de son véhicule" = il était bien au-delà de la limitation de vitesse prévue pour cette portion de voie publique.

RIP

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