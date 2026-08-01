"Une consultation de façade" : la mairie du 5e accusée de vouloir rouvrir le Chemin Neuf aux voitures

La possible réouverture du Chemin Neuf aux voitures continue de mobiliser une partie des habitants du 5e arrondissement de Lyon.

Dans un communiqué publié ce samedi 1er août, le collectif Saint-Just Respire revient sur sa rencontre, organisée le 30 juillet, avec le maire d’arrondissement Thomas Rudigoz et son adjoint chargé de la voirie. À l’issue de cet échange, l’association affirme avoir le sentiment que le principe d’un retour de la circulation automobile est déjà acté.

"Rencontrer les associations une à une pour leur annoncer une décision déjà arrêtée n’est pas une concertation. C’est une consultation de façade", dénonce le collectif, qui demande l’organisation d’une réunion publique ouverte à l’ensemble des habitants.

Saint-Just Respire estime que cette méthode serait contraire aux engagements pris pendant la campagne municipale. Le collectif cite notamment le programme de Cœur Lyonnais, qui promettait une concertation "réelle, transparente et non partisane" avant une éventuelle réouverture de la voie aujourd'hui réservée aux cyclistes.

L’association affirme également avoir reçu précédemment un courrier de la mairie annonçant des échanges avec les riverains, les associations, les collectivités et les différents usagers.

"Une décision perçue comme imposée, sans concertation préalable réelle, risque de fragiliser la confiance des habitants", prévient le collectif, qui considère qu’un débat public permettrait de légitimer la décision finale, quel que soit son sens.

Jusqu’à 3 000 vélos et trottinettes par jour, selon le collectif

Pour défendre le maintien du Chemin Neuf sans trafic automobile de transit, Saint-Just Respire avance ses propres chiffres de fréquentation. Selon l’association, environ 2 100 cyclistes emprunteraient quotidiennement cet axe, un total qui atteindrait entre 2 500 et 3 000 passages en intégrant les trottinettes et autres engins de déplacement personnel motorisés. La fréquentation à vélo aurait progressé de 83 % depuis 2022.

Le maire aurait annoncé la réalisation de nouveaux comptages à la rentrée. Une initiative accueillie favorablement par le collectif, à condition que ceux-ci intègrent tous les modes de déplacement et que leurs résultats soient rendus publics. "Une décision d’aménagement ne peut se fonder uniquement sur des observations ponctuelles", insiste Saint-Just Respire.

La pétition lancée contre le retour du trafic de transit aurait recueilli 2 425 signatures et 246 commentaires en quelques semaines, selon ses organisateurs.

Le collectif demande désormais que les comptages annoncés soient suivis d’une véritable concertation publique, avec présentation des données disponibles et des éventuelles études d’impact. Il souhaite également que la décision finale ne soit prise qu’après ces échanges.

"Nous resterons mobilisés et continuerons à alerter l’opinion publique tant qu’une concertation réelle n’aura pas été organisée", conclut Saint-Just Respire.