"Une consultation de façade" : la mairie du 5e accusée de vouloir rouvrir le Chemin Neuf aux voitures

La possible réouverture du Chemin Neuf aux voitures continue de mobiliser une partie des habitants du 5e arrondissement de Lyon.
Dans un communiqué publié ce samedi 1er août, le collectif Saint-Just Respire revient sur sa rencontre, organisée le 30 juillet, avec le maire d’arrondissement Thomas Rudigoz et son adjoint chargé de la voirie. À l’issue de cet échange, l’association affirme avoir le sentiment que le principe d’un retour de la circulation automobile est déjà acté.
"Rencontrer les associations une à une pour leur annoncer une décision déjà arrêtée n’est pas une concertation. C’est une consultation de façade", dénonce le collectif, qui demande l’organisation d’une réunion publique ouverte à l’ensemble des habitants.
Saint-Just Respire estime que cette méthode serait contraire aux engagements pris pendant la campagne municipale. Le collectif cite notamment le programme de Cœur Lyonnais, qui promettait une concertation "réelle, transparente et non partisane" avant une éventuelle réouverture de la voie aujourd'hui réservée aux cyclistes.
L’association affirme également avoir reçu précédemment un courrier de la mairie annonçant des échanges avec les riverains, les associations, les collectivités et les différents usagers.
"Une décision perçue comme imposée, sans concertation préalable réelle, risque de fragiliser la confiance des habitants", prévient le collectif, qui considère qu’un débat public permettrait de légitimer la décision finale, quel que soit son sens.
Jusqu’à 3 000 vélos et trottinettes par jour, selon le collectif
Pour défendre le maintien du Chemin Neuf sans trafic automobile de transit, Saint-Just Respire avance ses propres chiffres de fréquentation. Selon l’association, environ 2 100 cyclistes emprunteraient quotidiennement cet axe, un total qui atteindrait entre 2 500 et 3 000 passages en intégrant les trottinettes et autres engins de déplacement personnel motorisés. La fréquentation à vélo aurait progressé de 83 % depuis 2022.
Le maire aurait annoncé la réalisation de nouveaux comptages à la rentrée. Une initiative accueillie favorablement par le collectif, à condition que ceux-ci intègrent tous les modes de déplacement et que leurs résultats soient rendus publics. "Une décision d’aménagement ne peut se fonder uniquement sur des observations ponctuelles", insiste Saint-Just Respire.
La pétition lancée contre le retour du trafic de transit aurait recueilli 2 425 signatures et 246 commentaires en quelques semaines, selon ses organisateurs.
Le collectif demande désormais que les comptages annoncés soient suivis d’une véritable concertation publique, avec présentation des données disponibles et des éventuelles études d’impact. Il souhaite également que la décision finale ne soit prise qu’après ces échanges.
"Nous resterons mobilisés et continuerons à alerter l’opinion publique tant qu’une concertation réelle n’aura pas été organisée", conclut Saint-Just Respire.
Les 2 roues c'est pour les voies relativement plates (cf Grenoble), ce n'est pas adapté aux fortes pentes : soit les freins sont insuffisants,soit vous passez par dessus le guidon en freinant sec avec des freins à disques. Il faut réserver certaines voies trop pentues aux véhicules sûrs qui ne mettent pas leurs passagers en danger à chaque freinage.Signaler Répondre
Stop aux vélos et trottinettes, qui n'apportent qu'éffémèrement un sentiment de libertéSignaler Répondre
Descencdre comme des dingues les montée que l'on fait qu'en électrique, c'est ça l'écologie
Remettre la vraie vie d'une ville dans le coeur de la ville
C'estcomme les putes qu'on a parkées à Gerland , pour faire plus propre en centre ville, les faux culs vont quand même au bordel et fument des pétards
Résultat = on masque tout mais les problèmes demeurent
Les écolos ne consultaient personne, ils imposaientSignaler Répondre
Pffou tu parle d'une histoire, qu'ils l'ouvrent aux voitures ce chemin, on descendra quand même à velo comme avant ou par Choulans c'est la meme chose.Signaler Répondre
Sarcelli vous aura remis la rue Grenette et surement le chemin neuf comme promis mais bon c'est pas ca qui va vous faire gagner du temp en voiture..
Réouvrez l'avenue Rockefeller (surtout dans le sens est-ouest!), (qui avec le peu de vélos sur une voie volée privatisée pour les vélos) vite!Signaler Répondre
faux les cars sont toujours quais de Saône. 20 vendredi 31 au matinSignaler Répondre
D'où sort ce collectif pour commencer ? Représente t il vraiment de façon juste les Lyonnais dans leur ensemble ? Et pourquoi devrait on 'es écouter eux uniquement ?Signaler Répondre
Ont ils poussé pour un système de vote quand les escrolos étaient au pouvoir ?
J'ai surtout l'impression que les principaux concernés a savoir les Lyonnais sont les véritables laissés pour compte. On ne leur demande jamais directement leur avis, et non je vous vois venir : les votes dans les urnes ne comptent pas.
De toute façon normalement tous les modes de transport devraient avoir le droit d'emprunter cette rue.
Combien d'automobilistes en transit au Chemin neuf allaient à la Librairie Decitre ?Signaler Répondre
En combien de commentateurs de LyonMag commandent tout sur Amazon, y compris leurs livres ?
Vous confondez résonner avec la meute et raisonner...
Très très drôle.Signaler Répondre
Ces mêmes écolos qui refusaient tout comptage de circulation avant d'imposer leurs projets quand ils étaient au pouvoir parce que ça coûtait trop cher et cela aurait pu montrer que leurs travaux étaient inutiles (n'est ce pas Mr l'adjoint du 9 aux mobilités).
Par contre il serait plus productif d'améliorer la dangerosité de nos rues en supprimant les doubles sens vélos dans des rues à sens unique pour les voitures. C'est pas comme s'ils peuvent pas faire 20m de plus. Surtout quand ils ont des voies aménagées sur les autres voies.
Un peu de bon sens dans notre urbanisme ne ferait pas de mal.
Je suis descendu à pied par le chemin neuf ce samedi...le temps de descendre 3 vélos dans la descente , 2 dans la montée ! et un taxi...Signaler Répondre
Les piétons étaient beaucoup plus nombreux (touristes)
Ceux qui connaissent cette montée savent qu'il y a très peu d'habitants...
J'ai été surpris de voir en bas encore des places de stationnement...
Assez de librairies Decitre qui doivent carrément disparaître, de beaux commerces qui doivent subir le même sort, et de bouchons toujours plus nombreux.Signaler Répondre
Ces Ecologistes saccagent la ville sans pouvoir se rendre compte même de ces dégâts déjà spectaculaires : ils sont shootés à leur vision d'idéologues et Lyon pourra être redevenue aussi misérablement développpée que Lutèce qu'ils ne verront toujours rien.
je suis bien d'accord, si on écoute les habitants des villes, il n'y aura jamais aucun équipement de réalisé !Signaler Répondre
il n'y a qu'à voir Saint Jean, il y a plus de 70 ans le maire avait promis 6 voies sur les quais pour fluidifier et on attend toujours !
Les réouvertures des rues aux voitures sont d'utilité publique primordiale.Signaler Répondre
Baladez vous à St Just depuis début juillet, les touristes se font très rares.
Fini sur la route des vacances l'arrêt à Lyon pour manger et se reposer quelques heures on ne peut plus se garer.
Les cars qui se garaient avant sur les quais de Saône pour déposer et attendre leurs touristes qui ont 2 à 3h à consacrer à la visite, ils ne peuvent plus.
Les commerçants de St Jean et St Just sont en train de fermer les un après les autres, ceux qui restent font jusqu'à 40% de chiffre en moins.
Il ne va rester que les commerces illégaux (blanchisseries et trafic)...
Le dogme et l'entre-soi pastèques c'est terminé avant de faire de Lyon une ville morte !
Avec le nombre d’accidents graves de deux roues depuis qu’il leur est réservé … il est grand temps d’arrêter l’hécatombe … les caprices de Doucet creusent le trou de la sécurité sociale …il est temps d’arrêter À quand de vraies statistiques sur les dangers des deux roues à Lyon ?? et la fin de l’interdiction d’en parler dans la presse … ? D’après mes neveux internes aux urgences c’est une hécatombe des lyonnais et certains très gravement blessés dans les accidents sur des deux roues …Signaler Répondre
C'est toujours marrant de voir ces guignols dénoncer les méthodes qu'ils avaient eux-mêmes appliqués à l'époque en de foutant en plus complétement de l'opposition et de l'avis général.Signaler Répondre
Ces voiries on en a besoin pour les accès (secours, transports de malades ect) plutôt que d'en faire des pistes cyclables réservées exclusivement aux vélos...Signaler Répondre
Quand F Bagnon concertait il faisait pire non?Signaler Répondre
Depuis que Lyon est devenu par erreur une ville gauchiste, beaucoup de collectifs citoyens ont été créés sous l’impulsion de nos élus d’extrême gauche pour valider le principe de démocratie participative de façade! Quand enfin, les élus pragmatiques et consensuels veulent changer les choses, ces fameux collectifs crient au scandale d’état! Drôle de façon pour cette extrême gauche du chaos d’exercer le pouvoir! Cette extrême gauche est à combattre comme nos aînés en 1940 face au nazisme. Nous laisserons pas ces forces occultes détruire notre ville, l’extrême gauche est un danger pour notre ville, pays!Signaler Répondre
Ouverture des rues aux voitures suppression des autoroutes à vélos at aides publiques à ces associations de glandeursSignaler Répondre
C'est marrant, ces écolos en demandaient moins de consultations lors du premier mandat de Grégory D. Ont-ils ouverts leurs yeux ? Veulent-ils enfin écouter la foule...Ou sont-ils dans l'opposition ?Signaler Répondre
L opinion publique dit , rouvrez LYON a de bienveillants visiteurs et fermez son accès a la racaille.,... La on respirera mieux....Signaler Répondre
une chose est certaine , ce collectif doit être essentiellement constitué d’écolos , cela explique pourquoi ils avancent des chiffres complètement hors normes . Ce collectif de Saint Just devraient penser aux autres usagers de la route . un peu moins d’égoïsme et plus de clarté dans les chiffres . la ville n’appartient pas qu’à une poignée de personnes mais à l’ensemble des habitants de ma métropole .Signaler Répondre
Ça les dérangeait moins les pseudos consultations du mandat précédent (Rockefeller, Félix Faure, ...etc)...Signaler Répondre
Les associations d'égoïstes se rendent comptent de leur mépris envers les autres par la mise place dogmatique de leur moyens de déplacement.Signaler Répondre
Vite la réouverture au voiture . Les bobos escrolos sont un cancer pour la croissance de la ville il faut les stopper combien de blabla pour cette propagande. Le Maire en avait fait une promesse principale de sa campagne il doit agir ou démissionnerSignaler Répondre
Les associations se croient permis à tout. Bientôt il va falloir s'agenouiller et leur lécher les chaussures à ces militants associatifs...Signaler Répondre