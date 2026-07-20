Coups de feu, hélicoptère, autoroute coupée... ce qu'il s'est passé ce lundi matin sur l'A43 près de Lyon

Aux alentours de 7h40 ce lundi 20 juillet, un accident impliquant une voiture et au moins un poids lourd s'est produit sur l'autoroute A43, à hauteur de Nivolas-Vermelle ((Isère) et Ruy-Montceau (Isère), en direction de Lyon. Le véhicule léger s'est retrouvé sur le toit.

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, les quatre occupants de la voiture n'ont pas attendu l'arrivée des secours. Ils ont quitté le véhicule accidenté avant de prendre la fuite à pied en franchissant les clôtures bordant l'autoroute.

Un policier qui se rendait à son travail serait arrivé sur les lieux au moment de leur fuite. Un second fonctionnaire, venu en renfort, aurait ensuite effectué des tirs de sommation dans un secteur boisé où les suspects s'étaient dispersés.

Un important dispositif de recherches déployé

Les recherches ont mobilisé un important dispositif associant policiers et gendarmes, épaulés par l'hélicoptère de la Section aérienne de la gendarmerie basé à Bron.

Le Renault Kadjar impliqué dans l'accident avait été volé durant le week-end. Le véhicule transportait également une importante quantité de téléphones, laissant penser que les quatre occupants revenaient possiblement d'un cambriolage.

Trois suspects ont été retrouvés dans un premier temps. Deux d'entre eux, âgés de 17 et 18 ans, ont été légèrement blessés dans l'accident. Un troisième, plus gravement touché, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur de Bourgoin-Jallieu.

Le quatrième homme, qui s'était dissimulé dans un secteur boisé, a finalement été localisé puis interpellé en fin de matinée par les gendarmes du PSIG de Villefontaine.

Une réouverture en début d'après-midi

Pendant toute la durée des opérations de secours, des constatations et des investigations de police technique et scientifique, l'autoroute A43 est restée fermée en direction de Lyon. Les automobilistes étaient contraints de quitter l'axe à hauteur de La Tour-du-Pin.

La circulation a finalement pu reprendre peu après 12h15, une fois l'ensemble des opérations achevé.