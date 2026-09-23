Présidentielle 2027 : Allan Bouamrane nommé référent de la campagne de Gabriel Attal dans le Rhône

La campagne de Gabriel Attal pour l’élection présidentielle de 2027 s’organise dans le Rhône.

L’équipe locale annonce la nomination d’Allan Bouamrane comme référent départemental. Cette désignation intervient dans le cadre de la mise en place de plus de 1 000 référents locaux à travers la France, annoncée par la campagne de Gabriel Attal.

Un réseau de 29 référents locaux dans le Rhône

Allan Bouamrane aura notamment pour rôle de faire le lien entre l’équipe nationale et le terrain, d’animer les actions de campagne dans le département et de développer le réseau des 29 référents locaux du Rhône.

Âgé de 29 ans, il mènera cette mission en tandem avec Sarah Peillon, présidente de la fédération Renaissance du Rhône.

Un meeting de Gabriel Attal à Lyon le 10 octobre

Parmi les premières échéances citées figure la poursuite de l’opération "1 000 bistrots", une série de rencontres organisées dans toute la France pour alimenter le projet présidentiel de Gabriel Attal.

L’équipe rhodanienne devra surtout préparer le grand meeting lyonnais du samedi 10 octobre. La campagne de Gabriel Attal annonce un rassemblement à partir de 14h, présenté comme l’un des prochains temps forts de sa campagne présidentielle.

La nomination d’Allan Bouamrane s’inscrit ainsi dans la nouvelle phase de structuration territoriale de la candidature de Gabriel Attal, officiellement engagée dans la perspective de 2027.